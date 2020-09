¿Sabes lo que comes? ¿De dónde proviene ese alimento? ¿Cómo ha sido manipulado? ¿Qué valor nutricional tiene eso que consumes? Precisamente, cada vez son más las personas que se preocupan por los alimentos que ingieren y los efectos que pueden causar a su salud, optando por ingerir solo alimentos provenientes de plantas.

Aunque el veganismo es conocido por muchos como aquellos que no consumen nada proveniente del reino animal, este término va más allá de la alimentación. Las personas veganas evitan llevar prendas de ropa, accesorios o zapatos fabricados con piel, lana o seda -por mencionar algunos ejemplos-, y utilizan productos cosméticos que no contengan ningún ingrediente de origen animal ni estén probados en animales. Además, no visitan acuarios ni zoológicos. Patrocinan lo que sea libre de la crueldad animal.

En este artículo más bien nos enfocaremos en la alimentación a base de las plantas, un estilo de vida que no reside solo, sino que se le suman otros hábitos que a diario contribuyen al bienestar integral, como la actividad física y prestarle atención a nuestros pensamientos y a las relaciones interpersonales.

En ese despertar de conciencia hacia el bienestar, existen profesionales que a través de sus plataformas sirven de inspiración, guía y de influenciar acerca de lo que se ingiere, para ganar salud no solo como un modo remediativo, sino preventivo.

Educar hacia un camino de alimentación con conciencia, estrictamente vegetariana, se trata de otra dimensión compuesta por frutas, verduras y hortalizas, cereales, granos y legumbres, frutos secos y semillas, y que todo ingrediente que sea llevado a la mesa sea uno integral y no contengan preservativos, colorantes, sazones ni alimentos enlatados.

Chef Lina Castillo: “Que puedan profundizar y conectarse con su alimento”

Es harto conocido de que una de las principales causas de muerte en el mundo son aquellas asociadas a las enfermedades cardiacas, así como la diabetes, que están relacionadas con los pobres hábitos alimentarios. Por eso, la chef profesional Lina Castillo expresa que en su proceso creativo gastronómico procura utilizar ingredientes de buena calidad y que sean íntegros, para de esa forma impactar positivamente en la salud de las personas.

Castillo, quien estudió alta concina en Perú, tuvo la oportunidad de visitar diversidad de mercados, donde pudo apreciar una amplia gama -como productos enteros- de frutas y vegetales, sino su procedencia y manipulación.

“La agricultura es parte de su esencia y eso lo ves reflejado en la gastronomía y en los increíbles platos de ese país. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver atrás”, expresó la chef a la vez que manifestó que una de las charlas que asistió fue con un doctor que fomenta la alimentación viva, lo que sin duda fue crucial para hacer los platos que practica en los que poco a poco se ha ido enfocando en el consumo de alimentos locales.

Los postres que confecciona son crudiveganos, que son básicamente postres con todos los productos de origen vegetal, mínimamente procesados, en su estado crudo y sin exponerlos a temperaturas altas como se suele hacer con los postres tradicionales.

“Otra cosa que me gusta resaltar es el uso consciente de los productos. Por ejemplo, si hacemos un extracto de zanahoria, ¿por qué botar lo que se queda en el extractor si podemos hacer una mermelada con eso o usarlo como base para una masa de pizza, una masa de wrap? De esa manera se evita el desperdicio y aprovechamos la fibra que es importante para la salud”, expuso Castillo, quien dejó claro que dentro del veganismo la etiqueta es cero crueldad animal, pero está aceptado el “yunk food”. “Por ejemplo, consumes un helado que no tenga lácteo, pero contiene un montón de azúcar. Mi enfoque no es ese, si te comes un helado, te lo comes con el azúcar de las frutas, las fibras, vitaminas y minerales de las frutas”.

Para la joven creadora del proyecto Poliniza, el cual utiliza para educar y compartir recetas de sus postres saludables, vivimos un momento histórico bien importante en el que las personas están cansadas de llegar a los límites de su salud y se están comenzando a preocupar más por la alimentación.

“Creo que nosotros hemos abandonamos también nuestra propia sabiduría por un montón de años. ¿En qué momento uno dejó de creer en el poder de las plantas medicinales, las frutas y vegetales? No es limitarlo a uno, sino integrarlos de forma balanceada y equilibrar los distintos grupos de alimentación a lo largo de tus comidas. Una vez aprendí eso y lo puse en práctica, me estuvo súper curioso ver cómo mi cuerpo reaccionaba de manera distinta cuando me alimentaba de esta forma. Por mucho tiempo tuve acné y estreñimiento, entre otras cosas, que las normalizaba y no veía más allá”, plantea la chef con siete años de experiencia.

Comer saludable no es aburrido

Parte de la educación que Castillo ofrece mediante talleres es eliminar ese estigma de que comer saludable es aburrido. No obstante, recalca que en la medida en que se utilicen recursos de mayor calidad, así también se va a afectar positivamente la salud y el sabor de los platos que confecciones.

"Es algo en lo que a mí me gusta hacer mucho hincapié. Comer saludable no es aburrido, malo o desabrido o que son platos que estéticamente no dicen nada. Eso pasó por mucho tiempo, pero ahora ha tomado otro giro y la propuesta es, por lo menos en mi caso, seguir la formación que he tenido en alta cocina, donde lo que busco es hacer una representación de todo lo que yo aprendí en cuanto a texturas en un plato, sobre los colores, la presentación, y los sabores, pero simplemente usando ingredientes de buena calidad, ingredientes íntegros.

Dra. Leslie Y. Vega: “Soy un ejemplo de lo que es la reversión de condiciones de salud mediante la alimentación”

En el caso de la doctora en medicina Leslie Y. Vega haber cambiado a un estilo de alimentación 100% vegetal logró revertir las condiciones de salud que padecía.

"Gracias a ese estilo de alimentación logré revertir la endometriosis, los ovarios poliquísticos, el hígado graso, el colesterol alto e, incluso, la rosácea. Viendo que esto funcionó conmigo fue la razón por la que decidí abrir la plataforma Qué Mamey, hace cinco años, para educar acerca de los estilos de vida saludable y que las personas logren mejorar estas condiciones de salud.

Aunque cuando estudió en la Escuela de Medicina le enseñaron a abordar las condiciones cardiacas con tratamientos farmacológicos y no mediante la alimentación, al igual que para el manejo de la diabetes, Vega señala que en su práctica como médico siempre separa unos minutos para hablar con el paciente sobre la importancia de llevar un estilo de alimentación libre de grasas insaturadas, sobre todo, libre de ingredientes nocivos en los productos que son procesados para que pueden mejorar las respectivas condiciones de salud que están presentando.

“He visto muchos cambios en estos pacientes, desde disminución de peso, colesterol y mejorar los niveles de glucosa, entre otros. Cada uno toma la decisión. ¿Se puede dar un cambio de alimentación de un día para otro? Hay quienes de un día para otro logran hacer el cambio. Otros demoran semanas, meses y hasta años. Siempre sugiero que se haga paulatinamente, por ejemplo, eliminando las carnes rojas inicialmente, luego las blancas incluyendo los animales del mar, luego quizás los lácteos y los huevos. Poco a poco ir cambiando esa alimentación y lograr encontrar sustitutos que se asimilen al sabor de los productos que estamos acostumbrados a consumir que son de origen animal”, explica la doctora Vega.

“Se deben elegir ingredientes buenos, que sean integrales, de modo que devuelva la salud de la persona. ¿De qué vale evitar el consumo animal y continuar comiendo alimentos de potes o sazones con tantos preservativos y colorantes? Son muy perjudiciales para la salud”, añadió.

Comer para sanar

La profesional de la salud plantea que la gente ahora se está preocupando más por su salud porque están entendiendo que depender de un fármaco no puede serlo todo. A sus seguidores y pacientes les explica que los medicamentos son remedios temporeros para ayudarte en una condición de salud. Esta lo describe como una curita que de alguna forma disfraza los síntomas, pero que no van a la raíz del problema para revertirlo 100%.

“Aprovecho sobre la importancia de ir desde la raíz de la condición de salud para atacarla y que se puede lograr a través de los estilos de vida saludable. La gente está teniendo una conciencia mayor acerca de eso, de que lo que lo que consumen está directamente ligado a las condiciones de salud que están presentando. Los fármacos no nos van a llevar del todo a revertir una condición de salud. Porque si fuera así, no tendrían que ir mensualmente a una farmacia a buscar refill de medicamentos”, expone.

Asimismo, resalta que conseguir variedad de alimentos a base de plantas se conseguían solo en los health foods. Sin embargo, ahora incluso hasta en los supermercados convencionales se encuentran un sinnúmero de productos basados en plantas. “Precisamente porque la industria ya se está interesando en llegar a este grupo de personas que se están comenzando a preocupar por su salud y que están prefiriendo la alimentación vegetal sobre la alimentación omnívora”, declara.

A través de su plataforma Qué Mamey, educa a cerca de los estilos de vida saludable basado en la alimentación y sobre las propiedades presentes en los alimentos, que usualmente se desconocen. La describe como una plataforma educacional de consumir alimentos con propósito, conscientemente. Además, enseña acerca de la confección de platillos y recetas que sepan ricas, que no aburran y que sorprendan.

“Vivo agradecida de poder contar con un título de medicina y que la gente me haga caso. Por eso mismo, porque existen muchas personas educando sobre comida saludable, pero no necesariamente las personas les hacen mucho caso porque sienten que no es una fuente confiable”, culmina.

