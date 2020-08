Si bien la osteopenia y la osteoporosis son enfermedades relacionadas, pues ambas se refieren a grados variables de pérdida de densidad mineral ósea, que es un marcador de la fortaleza de los huesos y su riesgo de que se rompan, no son lo mismo. La osteopenia, de acuerdo con el boletín informativo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, es una condición en la que la densidad ósea es anormal, pero no tan baja como para que pueda definirse como osteoporosis. Esta condición, que afecta a aproximadamente la mitad de los estadounidenses mayores de 50 años, se ubicaría en algún punto intermedio.

Prueba de osteopenia y densidad ósea

La principal manera para determinar la densidad ósea es mediante una prueba indolora y no invasiva llamada absorciometría de rayos X de energía dual (DXA), o, como comúnmente se le llama, desintometría ósea, la cual mide el contenido mineral del hueso. Las mediciones, conocidas como puntajes T, determinan en qué categoría (osteopenia, osteoporosis o normal) cae una persona.

Debido a que el riesgo de fractura aumenta a medida que disminuye la densidad mineral ósea, es importante realizar esta prueba para verificar cuán porosos están tus huesos.

Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association en 2001 informó que una mujer blanca de 50 años con una puntuación T de -1 tiene un 16% de posibilidades de fracturarse la cadera, un 27% de posibilidades con una puntuación de -2 y un 33% de probabilidad con una puntuación de -2.5. Pero no hay una gran diferencia entre una puntuación T de -2.3 y -2.5, aunque la primera se denominaría osteopenia y la segunda, osteoporosis.

PUBLICIDAD

“La etiqueta importa menos que el número. Estas distinciones son, hasta cierto punto, líneas arbitrarias”, dice la doctora Maureen Connelly, experta en medicina preventiva de la Escuela de Medicina de Harvard, quien advierte que, independientemente del puntaje exacto que tengas, si tus resultados de densidad ósea caen en la categoría de osteopenia, tus médicos recomendarán que te hagas una prueba de densidad mineral ósea cada dos a cinco años.

La puntuación de la densidad ósea

Una puntuación T que va de -1 a -2.5 se clasifica como osteopenia. Cuanto menor sea la puntuación, más porosos serán tus huesos.

Prevención de la osteopenia

Es un hecho que los huesos se debilitan a medida que envejecemos. Pero, ¿sabías que ciertos hábitos podrían acelerar que desarrolles osteopenia? Estos incluyen:

No obtener suficiente calcio y vitamina D.

Fumar.

Beber demasiado alcohol.

Usar ciertos medicamentos, como corticosteroides y anticonvulsivos.

No hacer suficiente ejercicio con soporte de peso (al menos 30 minutos la mayoría de los días. Si tus pies tocan el suelo durante un ejercicio, probablemente esté soportando peso. Correr y caminar soportan peso. La natación y el ciclismo, no).

Aunque las mujeres tienen muchas más probabilidades de tener una densidad ósea más baja que los hombres, esto ya no se ve exclusivamente como una condición femenina. Aproximadamente un tercio de los hombres blancos y asiáticos mayores de 50 años se ven afectados. Los porcentajes de hispanos (23%) y negros (19%) son menores, pero aún considerables.

¿Debes hacerte una prueba de densidad ósea?

Los expertos no están de acuerdo acerca de quién debe medirse la densidad mineral ósea porque no está clara la relación costo-beneficio. No obstante, la Fundación Nacional de Osteoporosis (NOF, por sus siglas en inglés) recomienda realizar pruebas para:

Mujeres de 65 años o más

Mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen uno o más factores de riesgo, que incluyen estar delgadas

Mujeres posmenopáusicas que han sufrido una fractura

Si no caes dentro de una de estas categorías, aprovecha y comienza a realizar ejercicios con pesas, ya que podrías prevenir los huesos frágiles en el futuro.

PUBLICIDAD

En el caso de los hombres, las pruebas se hacen más de acuerdo a la situación individual.

Tratamiento de osteopenia

La osteopenia se puede tratar con ejercicio y nutrición o con medicamentos. Pero algunos médicos son cada vez más cautelosos sobre la sobremedicación a las personas que tienen osteopenia debido a que el riesgo de fractura es bajo y a que las investigaciones han demostrado que es posible que los medicamentos no reduzcan el riesgo de osteopenia. Tampoco se sabe si los medicamentos podrían tener efectos a largo plazo. Por lo tanto, la Escuela de Medicina de Harvard recomienda que si tu puntaje T está por debajo de -2, realices ejercicios con pesas regularmente y obtengas suficiente vitamina D y calcio en la dieta. Si estás más cerca de -2.5, tu médico puede considerar agregar medicamentos para mantener tus huesos fuertes.