Dormir bien, además de ser uno de los momentos más placenteros para el ser humano, tiene efectos muy positivos en nuestro organismo y en la salud en general. Por ejemplo, el descanso facilita la regeneración celular, ayuda a controlar enfermedades como la hipertensión y diabetes, a pensar con más claridad, tener mejores reflejos y favorece una mejor concentración.

Las recomendaciones profesionales indican que, para recuperar satisfactoriamente y amanecer con las energías necesarias, se debe dormir un mínimo de ocho horas diarias. A tono con esta realidad, el doctor en quiropráctica Ishi Rodríguez señala la importancia de seleccionar el colchón ideal que cubra las necesidades individuales de cada persona y garantice un buen descanso “y nos ayuda a desintoxicar, desinflamar y revitalizar el cuerpo todos los días”.

El quiropráctico también comparte algunas señales de cuándo es momento de cambiar el “mattress”. Aquí algunas de las características que debes identificar:

1. El “mattress” ya no tiene estabilidad. “Debes asegurarte de que tu postura al dormir sea la correcta. La firmeza es clave para promover una buena postura. Si el mattress ya es inestable y detectas que tiene mucha transferencia de movimiento significa que no está ejerciendo su función correctamente”.

PUBLICIDAD

2. El colchón no distribuye el peso de manera equitativa. Por ejemplo, si una vez te sientas o acuestas el mattress no resiste y se hunde, no distribuye el peso uniformemente.

3. Experimentas dolor al levantarte. “Si sueles levantarte con rigidez, dolor de cuello, hombros, espalda e incluso con dolor en las rodillas, probablemente tu mattress no es el adecuado para ti. En este caso se recomienda el cambio a un mattress ortopédico o de posiciones”, recomienda.

4. El calor no te permite descansar. Debido a que el clima de Puerto Rico es tropical, cálido y húmedo, puede ser muy incómodo o complicado conciliar el sueño. Para combatir esta situación, Rodríguez indica que lo ideal es “cambiar tu mattress por uno con gel incorporado para promover un sueño más fresco y relajado”.

5. Duermes, pero no descansas. Para descansar exitosamente debes gozar de un estado de salud favorable y uno de los remedios es poseer una cama ajustable. “Las camas ajustables reducen y mejoran el asma, reflujo, insomnio, fatiga, calambres y circulación”.

El doctor Rodríguez también recomienda incluir en las rutinas diarias, la terapia física y buscar recomendaciones de un profesional de la salud para tratar “incomodidades puntuales”.

“Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. El cuidado del sueño es esencial para una salud óptima. Por esto, además de recomendar a mis pacientes la quiropráctica como método de revitalizar la energía, mejorar su rendimiento, aumentar su resistencia física e inmunológica, también les destaco la importancia de seleccionar un mattress que cubra todas las necesidades de su cuerpo”, recomienda Rodríguez.

PUBLICIDAD

Para conocer más “tips” y mantenerte al día con las más recientes innovaciones, puedes visitar la página de Facebook e Instagram, @GlobalMattressPR o a través de su página www.globalmattress.com.