Tras ocho meses del inicio de la pandemia por el COVID-19, un total de 12 vacunas están en la etapa más avanzada de investigación, brindando así al mundo un destello de esperanza en medio de la emergencia de salud pública que sigue cobrando miles de vidas en el planeta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a una vacuna como “cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos".

De acuerdo con un informe de la entidad, hasta el 12 de noviembre había 48 vacunas bajo evaluación clínica, de las cuales 11 se encuentran en la tercera fase de pruebas, lo que significa que los científicos esperan por los resultados de eficacia de la vacuna tras inyectarla a miles de personas voluntarias. Asimismo, en esta fase se pueden identificar los efectos secundarios relaciones a la inyección.

Una recopilación del periódico The New York Times asegura que hasta al momento hay seis vacunas con una aprobación inicial para uso limitado en Rusia y China. Sin embargo, en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) todavía no ha aprobado ninguna vacuna, pero durante las pasadas semanas las farmacéuticas Moderna, Phizer y BioNTech publicaron resultados prometedores que serían sometidos ante la agencia reguladora estadounidense para su posible visto bueno.

Estas son las vacunas que están la fase tres de pruebas:

-Pfizer y BioNTech

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech celebraron esta semana que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% a partir de los 28 días después de la primera dosis. En la última evaluación de la fase tres se han identificado 170 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 162 se detectaron en el grupo de placebo frente a 8 en el de a quienes les fue administrada la vacuna. Las empresas planifican enviar los resultados a las agencias reguladoras en Estados Unidos y Europa para lograr la aprobación. Esperan producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020.

-Compañía Moderna

La vacuna de la firma Moderna se encuentra en la tercera fase de pruebas y, según la compañía, los resultados preliminares de los estudios apuntan a que tiene un 94.5% de efectividad, aunque las pruebas continúan. Moderna espera tener unos 20 millones de dosis, destinadas a Estados Unidos, para cuando termine 2020.

-CanSino Biologics

CanSino Biologics cuenta con una aprobación para el uso limitado en China de su vacuna contra el COVID-19 que en el reporte de las pruebas de la primera y segunda fase mostró resultados prometedores sobre su efectividad. Actualmente, realizan pruebas de la tercera fase en varios países como Saudi Arabia, Pakistán y Rusia. De acuerdo con el reporte publicado el 20 de julio de 2020, la vacuna “es segura e indujo respuestas inmunes significativas en la mayoría de los receptores después de una sola inmunización”.

-Gamaleya Research Institute

La vacuna rusa de COVID-19 desarrollada por Gamaleya Research Institute fue registrada para su uso el 11 de agosto. Según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo efectos efectivos sobre una de sus hijas. Posteriormente, el 11 de noviembre, el gobierno anunció que la vacuna cuenta con un 92% de eficacia. “Se han anunciado ensayos clínicos de Sputnik V en los Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia", sostiene la página web del centro de investigación. La vacuna lleva el nombre del primer satélite espacial soviético, Sputnik V.

-Johnson & Johnson

La compañía Johnson & Johnson también trabaja a todo vapor para encontrar la vacuna contra el COVID-19 y su plan incluye reclutar hasta 60,000 participantes adultos de 18 años o más y de todos los géneros y grupos raciales y étnicos en todo el mundo para la tercera fase de pruebas que ya comenzó. En octubre, Johnson & Johnson puso en pausa los ensayos de vacuna del COVID-19 por “enfermedad inexplicable” de un participante de los ensayos.

-AstraZeneca

La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca se realiza en conjunto con la Universidad de Oxford en Reino Unido y hasta el momento se encuentra en la fase tres de pruebas. El estudio ha enfrentado varios contratiempos, por lo que han tenido que detenerlo en al menos dos ocasiones. No obstante, el 23 de septiembre las pruebas se reanudaron luego de que un voluntario en un estudio británico enfermó. El estudio de AstraZeneca en Estados Unidos involucra a 30,000 personas, algunas de las cuales reciben la vacuna y otras un placebo.

-Novavax

Los ensayos preclínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Novavax demostraron la inducción de anticuerpos que bloquean la unión de la proteína espiga a los receptores dirigidos por el virus, un aspecto crítico para la protección efectiva de la vacuna. Según la empresa, la vacuna se creó utilizando la tecnología de nanopartículas recombinantes de Novavax para generar antígenos derivados de la proteína pico de coronavirus y contiene el adyuvante Matrix-M. Novavax espera comenzar su ensayo clínico de fase tres en los Estados Unidos y México a finales de noviembre.

-Instituto de Productos Biológicos de Wuhan

La vacuna desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan tuvo una tasa baja de reacciones adversas durante sus primeras fases de prueba, pero la evaluación a largo plazo de la seguridad y la eficacia requerirá ensayos de fase 3 que inició en julio en países como Marruecos y Perú.

-Sinopharm

Sinopharm es una de las empresas que consiguió un permiso especial para el uso de su vacuna contra el COVID-19 en los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con Reuters, la tercera fase de los ensayos comenzó en julio en el Golfo Árabe. El permiso fue concedido luego de que la vacuna se probó en 31,000 voluntarios y arrojó resultados alentadores.

-Sinovac Biotech

La vacuna contra el COVID-19 de la empresa china Sinovac Biotech también cuenta con un permiso para ensayos clínicos en China con adolescentes y niños desde agosto. La tercera fase de ensayos comenzó en julio en varios países, incluyendo Brasil. No obstante, las autoridades de este país sudamericano la semana pasada paralizaron los ensayos por un evento adverso. Sinovac Biotech, sin embargo, sostiene que “la vacuna candidata pareció ser bien tolerada para diferentes dosis y no se informaron eventos adversos graves relacionados con la vacuna”.

-Consejo Indio de Investigación Médica, Instituto Nacional de Virología y Bharat Biotech

Bharat Biotech, en conjunto con el Consejo Indio de Investigación Médica, Instituto Nacional de Virología de India, iniciaron la tercera fase de ensayos de su vacuna contra el COVID-19, “Covaxin", el pasado 17 de noviembre. De acuerdo con Bharat Biotech, las pruebas involucrarán a 26,000 voluntarios de India y los voluntarios del ensayo recibirán dos inyecciones intramusculares con una diferencia de aproximadamente 28 días. Bharat Biotech asegura que su vacuna es una “altamente purificada e inactivada”.

-Medicago

Medicago no aparece en el listado de la OMS, pero comenzó la segunda y tercera fase de estudios el pasado 12 de noviembre. “Nuestros resultados de la Fase 1 de la vacuna candidata con adyuvante fueron muy alentadores y respaldan plenamente la evaluación clínica adicional”, aseguró Nathalie Landry, vicepresidenta ejecutiva de Asuntos Científicos y Médicos de Medicago, al momento del anuncio. La vacuna de Medicago está compuesta de glicoproteína pico recombinante expresada como partículas similares al virus.