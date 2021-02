La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha cobrado, hasta el 3 de febrero, la vida de 2.24 millones de personas a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en los Estados Unidos se han registrado 26.5 millones de contagios y sobre 447,000 muertes.

En Puerto Rico, de acuerdo con las cifras del bioportal del Departamento de Salud publicadas este 4 de febrero de 2021, se habían registrado 88,060 contagios confirmados y 1,861 decesos. No obstante, la aprobación para el uso de emergencia de nueve vacunas contra el COVID-19, y la continuación de las pruebas para otras 58 formulaciones, según datos de la OMS, podrían propiciar, este año, el fin de la emergencia salubrista global.

Pero, ¿cuáles son las vacunas que han recibido aprobación de emergencia para su uso alrededor del mundo, qué mecanismos utilizan para inocular a la población y cuán efectivas son contra el pátogeno original y las dos variantes identificadas en Inglaterra y África del Sur?

Tipos de vacunas

Las empresas farmacéuticas utilizan distintos métodos para desarrollar vacunas que propician una reacción inmunológica con el propósito de inocular a las personas contra un patógeno. Las vacunas contra enfermedades como el sarampión, polio, la influenza, paperas y la rubéola utilizan muestras del virus inactivado (muerto) o atenuado.

Estas vacunas proveen inmunidad de por vida contra dichas enfermedades porque el sistema inmunológico aprende a reconocer y atacar todos los componentes del virus. Sin embargo, estas vacunas tienden a tomar más tiempo en desarrollar y, en el caso de las vacunas con virus debilitados, existía una pequeña probabilidad de que la persona se contagiara con la enfermedad.

Sin embargo, contra el SARS-CoV-2 las farmacéuticas emplearon nuevas técnicas como vacunas de vectores virales o mediante modificación genética (DNA o mRNA, RNA mensajero) que enseñan al sistema inmunológico a reconocer partes específicas del patógeno.

Vacunas de vectores virales: Este tipo de vacuna se desarrolla mediante la modificación de un adenovirus común, como el que causa el catarro, para que tenga los picos o espigas que utiliza el SARS-CoV-2. El adenorivus modificado no puede infectar a la persona, pero el cuerpo reconoce los picos o espigas y crea anticuerpos que atacarían el SARS-CoV-2 si una persona se infectara con el patógeno. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 desarrolladas por Janssen Pharmaceutical, división de la multinacional Johnson & Johnson, y AstraZeneca-Universidad de Oxford, utilizan esta técnica.

Según la OMS, al momento, estas son las nueve vecunas que han recibido autorización de emergencia para ser distribuidas y administradas a las personas:

Vacuna de Pfizer: Comirnaty (BNT162b2)

Fabricante(s): Pfizer, BioNTech

Pfizer, BioNTech Tipo de vacuna: Vacuna genética (mRNA)

Vacuna genética (mRNA) Efectividad: 52% de efectividad para prevenir infecciones luego del día 12 tras recibir la primera dosis; 95% de efectividad para prevenir infecciones luego de la segunda dosis

52% de efectividad para prevenir infecciones luego del día 12 tras recibir la primera dosis; 95% de efectividad para prevenir infecciones luego de la segunda dosis Países que han aprobado su uso: 34 (hasta el 3 de febrero de 2021), más los países miembros de la Unión Europea

La vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech fue la primera en recibir aprobación de emergencia para su uso por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. Luego recibió aprobación en Inglaterra, Canadá y México. La vacuna consiste de dos dosis, administradas entre 18 a 21 días entre cada una, y aunque es sumamente efectiva luego de la segunda dosis, su transportación y almacenaje requiere del uso de sistemas de refrigeración avanzados, pues los frascos necesitan mantenerse a temperaturas de -80 a -60 grados Celcio. Como método de comparación, el punto de congelación del agua es de 0 grados Celcio, o 32 grados Fahrenheit. Además, ha mostrado ser efectiva contra las mutaciones registradas en Inglaterra y África del Sur.

Vacuna de Moderna contra el COVID-19 (mRNA-1273)

Fabricante(s): Moderna, Barda, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)

Moderna, Barda, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) Tipo de vacuna: Vacuna genética (mRNA)

Vacuna genética (mRNA) Efectividad: 80.2% de efectividad luego de la primera dosis; 95.6% de efectividad luego de la segunda dosis

80.2% de efectividad luego de la primera dosis; 95.6% de efectividad luego de la segunda dosis Países que han aprobado su uso: Canadá, Israel, Arabia Saudí, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega

El producto de Moderna utiliza un mecanismo similar al de Pfizer-BioNTech, pero no requiere de refrigeración extrema para su distribución y almacenaje: los frascos pueden ser almacenados en refrigeradores convencionales.

Al igual que Comirnaty, ha mostrado ser efectiva contra las mutaciones de Inglaterra y África del Sur.

CoronaVac

Fabricante(s): Sinovac (China)

Sinovac (China) Tipo de vacuna: Virus inactivado

Virus inactivado Efectividad: Dado que no se han publicado estudios científicos, los resultados varían: según Turquía, la vacuna es 91.25% efectiva luego de dos dosis, mientras que científicos en Sao Paulo, Brasil, indicaron que es 50.4% efectiva.

Dado que no se han publicado estudios científicos, los resultados varían: según Turquía, la vacuna es 91.25% efectiva luego de dos dosis, mientras que científicos en Sao Paulo, Brasil, indicaron que es 50.4% efectiva. Países que han aprobado su uso: China, Bolivia, Turquía, Indonesia, Brasil, Chile

La compañía con sede en Pekín no ha publicado estudios científicos que comprueben la efectividad de su producto. Cada país ha realizado sus propias pruebas de eficacia, y todas han presentado resultados variados. Pese a esto, la vacuna ha sido aprobada para su uso en seis países y no requiere de almacenaje avanzado.

Vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, o Covishield (AZD1222)

Fabricante(s): AstraZeneca, BARDA, Universidad de Oxford

AstraZeneca, BARDA, Universidad de Oxford Tipo de vacuna: Vacuna de vector viral

Vacuna de vector viral Efectividad: 76% de efectividad para prevenir infecciones luego de la primera dosis y tras transcurrir tres semanas desde la inyección; 82% de efectividad luego de la segunda dosis

76% de efectividad para prevenir infecciones luego de la primera dosis y tras transcurrir tres semanas desde la inyección; 82% de efectividad luego de la segunda dosis Países que han aprobado su uso: Inglaterra, Argentina, El Salvador, República Dominicana, India, Bangladesh, México, Nepal, Pakistán, Brasil, Arabia Saudí, Irak, Hungría, Tailandia, África del Sur, miembros de la Unión Europea

La vacuna de la farmacéutica AstraZeneca es, hasta el momento, la única que ha demostrado la capacidad de reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en pruebas con pacientes. Según The New York Times, científicos encontraron una reducción de un 67 por ciento en resultados positivos al COVID-19 en pacientes que participaron en las pruebas de la vacuna. No obstante, los científicos de la Universidad de Oxford señalaron que los datos son preliminares y que, al momento, se desconoce el grado de protección contra infecciones que la vacuna podría proveer. Se espera que el fármaco de AstraZeneca reciba aprobación de emergencia por parte de la FDA a finales de este mes.

El vector es un adenovirus del catarro común de chimpancé modificado para parecerse al coronavirus SARS-CoV-2, pero no puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, sí produce una respusta inmunológica capaz de atacar el coronavirus, si infecta a una persona inoculada.

Vacuna de Sinopharm (China)

Fabricante(s): Sinopharm (parte del gobierno de China); Instituto de Productos Biológicos de Wuhan

Sinopharm (parte del gobierno de China); Instituto de Productos Biológicos de Wuhan Tipo de vacuna: Virus inactivado

Virus inactivado Efectividad: 79% de efectividad luego de administrar dos dosis, según el gobierno de China

79% de efectividad luego de administrar dos dosis, según el gobierno de China Países que han aprobado su uso: China

La compañía del estado, con sede en Shanghai, ha distribuido y administrado la vacuna a dos millones de personas en China, pero la comunidad científica internacional no ha podido verificar los datos de las pruebas clínicas porque la información no ha sido compartida. También se desconoce su efectividad luego de una sola dosis administrada. La vacuna está siendo probada en Baréin, Egipto, Jordania, la República de las Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos, quienes publicaron un comunicado proclamando que la vacuna es efectiva en un 86%, sin incluir datos sobre sus pruebas.

Una segunda vacuna de virus inactivado, BBIBP-CorV, también de Sinopharm, está siendo probada en China, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Irak, Pakistán, Serbia y Perú.

Sputnik V (Rusia)

Fabricante(s): Instituto Gamaleya; Cetro de Desarrollo de Fármacos Acellena

Instituto Gamaleya; Cetro de Desarrollo de Fármacos Acellena Tipo de vacuna: Vector viral

Vector viral Efectividad: 91.4% de efectividad luego de administrar dos dosis

91.4% de efectividad luego de administrar dos dosis Países que han aprobado su uso: Rusia, Bielorrusia, Argentina, Guinea, Bolivia, Algeria, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Serbia, Irán

La vacuna desarrollada por Rusia consiste de dos dosis, y luego de ser administradas, ostenta efectividad de 91.4%, pero los resultados no han sido validados por la comunidad científica internacional pues los datos no se han hecho públicos. El gobierno ruso también desarrolla una segunda versión, Sputnik-Light, como una solución temporera ante la escasez de la Sputnik V. Solo se administraría una dosis, pero se desconoce cuán efectiva sería para evitar infecciones.

EpiVacCorona (Rusia)

Fabricante(s): Instituto Estatal de Desarrollo y Estudio de Virología y Biotecnología (conocido como el Instituto Vector de Rusia)

Instituto Estatal de Desarrollo y Estudio de Virología y Biotecnología (conocido como el Instituto Vector de Rusia) Tipo de vacuna: Vacuna de péptido

Vacuna de péptido Efectividad: 100% de efectividad luego de pruebas iniciales de fase I y II

100% de efectividad luego de pruebas iniciales de fase I y II Paises que han aprobado su uso: Rusia

La segunda vacuna rusa en ser registrada, EpiVacCorona recién comienza la fase III de pruebas clínicas. Según datos provistos a la agencia Reuters, los resultados de las pruebas clínicas I y II arrojaron 100 por ciento de efectividad de inoculación, pero la información no ha sido validada por la comunidad científica internacional.

Covaxin (India)

Fabricante(s): Bharat Biotech, Consejo de Estudios Médicos de India (ICMR)

Bharat Biotech, Consejo de Estudios Médicos de India (ICMR) Tipo de vacuna: Virus inactivado

Virus inactivado Efectividad: No se han ofrecido datos oficiales, por el momento

No se han ofrecido datos oficiales, por el momento Países que han aprobado su uso: India

El fármaco desarrollado por Bharat Biotech formó parte de una controversia luego que el gobierno de India aprobó su uso de emergencia, pese a que las pruebas clínicas no han concluido. Al momento no se han ofrecido datos oficiales sobre la efectividad de la vacuna, que se administra en dos dosis.

¿Cuáles de estas vacunas se usan en Puerto Rico?

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el gobierno de Estados Unidos ha recibido 55,943,800 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, de las cuales 33,878,254 han sido administradas a personas. 27,154,956 ya recibieron una o más dosis, mientras que 6,436,931 han recibido dos dosis.

Entretanto, la portavoz del Departamento de Salud, Lisdián Acevedo, indicó a El Nuevo Día que, hasta el 3 de febrero de 2021, el gobierno de Puerto Rico ha recibido 463,475 dosis combinadas de las vacunas de ambas empresas. Por el momento, añadió Acevedo, las únicas vacunas que se administrarán en Puerto Rico son las de Pfizer-BioNTech y Moderna.

“No hay planes para recibir o distribuir vacunas de otros fabricantes por el momento. De ocurrir un cambio en los planes, el (designado) secretario (Carlos Mellado) lo dejará saber”, sostuvo Acevedo.

¿Qué vacunas esperan por aprobación?

En total, la OMS rastrea unas 58 vacunas que permanecen bajo desarrollo o en distintas etapas clínicas.

La multinacional Johnson & Johnson solicitó en la noche del jueves autorización de emergencia ante la FDA para distribuir y utilizar su vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos.

La vacuna desarrollada por Janssen Pharmaceutical, con sede en Bélgica y de la que Johnson & Johnson es dueña, fue diseñada bajo el modelo de vector viral.

Según datos de pruebas clínicas realizadas en 44,000 participantes en los Estados Unidos, América Latina y África del Sur, la vacuna mostró un 66% de efectividad para prevenir infecciones moderadas y severas del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una dosis.

El estudio también encontró que la vacuna fue 85% efectiva para proteger contra los síntomas más severos de la enfermedad. Además, los científicos encontraron que luego de 28 días de administrar la dosis a los pacientes, nadie requirió hospitalización y ningún participante falleció.

La efectividad en los Estados Unidos fue de 72%, mientras que en Américan Latina fue de $66 por ciento, y en África del Sur, donde existe una mutación del coronavirus, fue del 57%. La compañía indicó que esperar distribuir 100 millones de dosis para finales de junio.

La FDA ahora se reunirá con un panel de expertos para determinar si aprueba o deniega la petición de la multinacional. De ser aprobada, se uniría a las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna como las únicas que han recibido el visto bueno para ser distribuidas y administradas en los Estados Unidos.

Por su parte, se espera que la vacuna de Novavax, con sede en Maryland, que ha mostrado buenos resultados en pruebas en Inglaterra, reciba autorización de emergencia en abril. De recibir aprobación de la FDA, la compañía podría producir unas 110 millones de dosis para finales de junio.