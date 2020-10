El diagnóstico de cáncer es una noticia que nadie quisiera escuchar y para la que nadie está preparado. Más que nada, porque se trata de una información que, de golpe y porrazo, les cambia la vida al paciente y a los familiares cercanos, además de provocar un cúmulo de emociones que van de ansiedad y temor, hasta la incertidumbre de cómo serán la vida de ahí en adelante.

Pero, tampoco es momento de abrumarse y dejarse vencer por la tristeza. Más bien, es tiempo de que todos se eduquen, tanto el paciente como el cuidador o familiar que va a darle apoyo durante el tratamiento, exhorta el hematólogo-oncólogo José Lozada Costas, director de la sección de hematología-oncología del Hospital Auxilio Mutuo.

Las primeras preguntas que se deben hacer, indica el especialista, es cuál es la meta del tratamiento y cuál es el pronóstico de la enfermedad.

“Es importante obtener la mayor cantidad de información básica y útil sobre el diagnóstico para tomar las mejores decisiones”, agrega el también catedrático auxiliar del Departamento de Medicina Hospital de la Universidad de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, se debe saber qué tipo de cáncer es, si se detectó temprano o si ya está muy avanzado, lo que puede significar que el tratamiento es solo para prolongar la vida y dar mejor calidad de vida. Mientras que, si se detectó temprano, puede haber opciones de curación.

“Son dos escenarios muy distintos. Si es un cáncer que se detectó temprano y le estamos dando terapia con intención curativa, el mensaje que debe tener la familia es que el paciente va a tener unos días más difíciles por los posibles efectos secundarios de la quimioterapia. Pero, vale la pena esa inversión en esos meses porque el resultado es que probablemente se cure del cáncer”, explica el doctor Lozada, quien destaca que, en este caso, el familiar o cuidador debe estar pendiente a los efectos secundarios y a darle el apoyo necesario al paciente para que pueda completar el tratamiento exitosamente.

En esa situación, el médico dice que la quimio puede ser un poco más fuerte porque se está dando para curar, y, por eso, es importante seguir las instrucciones que del médico. Por ejemplo, menciona que, si al paciente le da fiebre, tiene que ir a una sala de emergencias de un hospital debido a que la mayoría de las quimioterapias ponen al paciente en riesgo de infección y la fiebre es la única señal, si los glóbulos blancos están bajitos.

Cuando el cáncer es incurable

En este caso, además de las recomendaciones anteriores, el doctor Lozada también enfatiza en que se deben tener en cuenta otras circunstancias.

PUBLICIDAD

“Hay que hablar de pronóstico, de expectativa de vida, de qué le puede pasar en lo que la enfermedad progresa, si es que no se puede controlar bien”, señala el hematólogo-oncólogo. Es cuando se debe preguntar, por ejemplo, qué le va a pasar durante el transcurso de la enfermedad, qué debe hacer si le da dolor, qué órganos están a riesgo.

“No es lo mismo si el cáncer está afectando los riñones, los pulmones o los huesos. Ahí la comunicación está más basada en la calidad de vida”.

En estos casos, afirma el doctor Lozada, lo más importante es el apoyo que le puedan dar los familiares.

“El paciente necesita que lo cuiden, pero lo que quiere es tener el cariño de un familiar. Lo otro que siempre les digo a los familiares es que no se puede proteger al paciente de la evolución de la enfermedad. Ellos tienen que saber lo que está pasando para poder tomar sus propias decisiones”, enfatiza el especialista, tras indicar que, aunque ya no pasa tanto, hay familiares que no quieren que el paciente se entere de lo que está pasando por temor a que se pongan más tristes.

“La gente no es tonta y, si el cuidador le esconde información, se molesta y le hace la situación más difícil. Siempre hay que ir con la verdad, pero bien dicha, porque es importante la autodeterminación y que el paciente tome sus propias decisiones”, recomienda el doctor Lozada, mientras subraya que ese respeto es crucial.

Otros consejos generales

Para pacientes que están en un tratamiento curativo, el doctor Lozada ofrece los siguientes consejos:

PUBLICIDAD

1. El paciente debe evitar a personas que están enfermas. Aunque antes de las reglas de distanciamiento social impuestas por el COVID-19, actividades como recibir visitas, ir al cine y a restaurantes no estaban contraindicadas, ahora, más que nunca, debe evitar los gentíos, “pero no es que tengan que encerrarse”, aclara.

2. En la gran mayoría de los casos, puede comer de todo. “Hay gente que habla de evitar vegetales y frutas crudas, pero eso es solamente para pacientes que son tratados por leucemias agudas o trasplante de médula que tienen un impacto muy fuerte sobre su sistema. Pero, en pacientes clásicos ambulatorios que están recibiendo quimioterapia, pueden comer de todo, como sushi, vegetales y frutas bien lavadas”.

3. Si bien en circunstancias normales no tiene que usar mascarilla, ante la pandemia debe hacerlo. Debe tener siempre a la mano desinfectante de manos o lavarse las manos a menudo. Si usa guantes para realizar ciertas actividades, debe lavarse las manos inmediatamente después que dispone de ellos.

4. Los familiares no deben atosigar a los pacientes con comida porque el cuerpo les va a decir cuándo comer. Y este siente que puede hacer ejercicios, deben dejarlo que lo haga, no se debe sobreproteger. “A lo mejor no puede correr un maratón, pero puede caminar 30 minutos. La cuestión es no encerrar a esa persona y no permitirle hacer nada porque si no, va a tener más tiempo de pensar en sus síntomas y su enfermedad. Lo ideal es que la familia provea el apoyo, pero que mantenga la situación emocional lo más normal posible dentro de las circunstancias”.

5. El paciente debe vivir su propia experiencia, escuchar a sus médicos, a sus enfermeras y cuidadores, pero no estar preguntándole al vecino debido a que tuvo el mismo cáncer. “Los consejos siempre son con buena intención, pero somos distintos y no queremos prejuiciarnos”, agrega el doctor Lozada.