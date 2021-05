Lactar es una decisión personal que la mujer toma en cada embarazo. Estudios han demostrado los beneficios tanto físicos como psicológicos que tiene esta práctica tanto para la madre como para la criatura.

Tanto en el proceso del embarazo como el de la lactancia, los senos pasan por una transformación natural.

“Los senos experimentan cambios normales en una mujer embarazada. El cuidado de los senos puede ayudarle a evitar y mantener bajo control ciertos problemas, de modo que tanto usted como su bebé disfruten de los beneficios de la lactancia materna”, destaca Lianette Pérez, ginecóloga con 22 años de experiencia y propietaria de Soul Women’s Spa and Wellness Center, en Hato Rey.

Pérez menciona que la cultura estadounidense no es tan proactiva en el cuidado del seno como la europea y esto puede terminar siendo peligroso para la salud de la madre que, al no estar bien orientada de los cambios que sufre el busto durante la lactancia, no le da el cuidado adecuado.

PUBLICIDAD

Lo primero que destaca la ginecóloga -quien también posee certificaciones en las áreas de aromaterapia, ejercicios para embarazadas y manejo de spa- es que el cuidado debe comenzar antes de la llegada del bebé. La mejor manera es mantener la piel humectada para detener el proceso de las estrías, pues usualmente el tamaño de los senos crece y la piel se estira, por lo que una buena humectación sumada al uso de un sostén que ofrezca el soporte adecuado puede mantener el área en mejor estado.

“Durante los primeros días posteriores al nacimiento del bebé, el seno produce calostro. El calostro contiene todas las propiedades que necesita el bebe asegurándole la nutrición hasta que se regula la producción de leche materna. Los senos se dejarán de sentir llenos cuando comienza a amamantar al bebé. Los pezones se deben ver iguales que cuando empezamos a amamantar. Es buena señal si siente los senos llenos antes de amamantar y vacíos después de alimentar al bebe”, explica Pérez.

Pérez sugiere que, para prevenir problemas en los senos, procures que la boca del bebe se acople bien al pezón y evites que lo muerda.

“Comuníquese con su médico si le diera fiebre o escalofríos. Si los senos están rojos, calientes o adoloridos, o si el pezón este rojo, seco, agrietado o sangra. Estos síntomas pudieran estar relacionados a una infección conocida como mastitis”, advierte la ginecóloga.

Una vez realizas el proceso del destete, es importante seguir humectando los senos y ejercitar el área para “tonificar el musculo pectoral debajo de ellos y mantener siempre un peso adecuado, así ayudamos a mantenerlos lo mejor posible”, menciona la experta.

PUBLICIDAD

Después de lactar

El periodo de lactancia varía de acuerdo al deseo de la madre, pero la realidad es que muchas, cuando sienten que han cumplido su cometido, deciden devolverle a su cuerpo la forma que tenía incluso antes del embarazo. Es ahí cuando se deciden buscar en las cirugías estéticas la ayuda que necesitan y que, muchas veces las fuertes rutinas en el gimnasio ni las dietas le pueden dar.

El cirujano plástico, Antonio Busquets, destaca que para someterse a una cirugía es importante que la mujer haya terminado completamente de lactar y esperar un periodo entre tres a seis meses antes de tener su encuentro con el bisturí. “Luego de concluida la lactancia el seno se va a secar y va a seguir cambiando. Antes de cualquier intervención, necesito que ese seno llegue a un punto que no cambie”, menciona Busquets.

El cirujano destaca que el tipo de operación varía de acuerdo a lo que se busque. Puede ser aumento o disminución solas o en combinación con levantamiento del seno. Algo que ha notado el director médico de Busquets Plastic Surgery en San Juan, es una tendencia a querer el busto más pequeño y recogido.

Pero la reconstrucción de los senos no es el único procedimiento invasivo al que se someten muchas madres después de lactar, sino también es muy popular lo que se conoce como el “Mommie makeover”, que aparte del busto incluye un procedimiento para estilizar el área del abdomen.

“Si quieren mejorar el abdomen, depende de varias cosas, si tienen exceso de grasa, exceso de piel o ambas cosas. Si lo que tiene es exceso de grasa, solo se hace la lipoescultura. Si hay exceso de grasa y también de piel, usualmente envuelve remover piel con una abdominoplastia. Antes de someterse a cualquiera de los procedimientos tienen que decidir no tener más hijos porque si lo hacen van a perder el resultado”, explica.