La enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento, es una que impacta directamente a quien la tiene y a todas las personas que están a su alrededor, incluyendo a sus familiares y amigos. Por lo general, los síntomas se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

El deterioro mental y físico que sufren las personas que tienen esta condición provoca que dependa de otros. Por lo regular, los cuidadores de estos pacientes con alzhéimer son su pareja, sus hermanos, sus hijos o sus nietos, entre otros.

Al ser una enfermedad progresiva, donde al principio la pérdida de memoria es leve, pero, en la etapa final, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno, es una situación muy difícil para quienes están a su alrededor. Por tal razón, la educación y el conocimiento adecuado sobre la condición son sumamente importantes.

Como leerás a continuación, la experiencia de ser cuidador de un familiar cercano es retante y requiere tomar decisiones para el bienestar de todos.

“El día que la interné, salí llorando de allí”

JA “Tony” Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico relató que “el principio de esta condición es una bien difícil. Muchos no nos damos cuenta por la falta de experiencia y conocimiento de lo que es la enfermedad de Alzheimer. En el caso de mi esposa, todo comenzó con olvidos comunes, como no saber dónde había dejado las llaves, las prendas y el dinero. Esto la llevaba a que me cuestionara y peleara conmigo, porque decía que yo lo había escondido todo. No sabía lo que estaba pasando y me ponía a pelear con ella. Al otro día, era lo mismo. En una ocasión, vimos un anuncio de un nuevo medicamento con el que estaban experimentando y que, supuestamente, mejoraba la memoria. En ese momento la convencí para que fuéramos juntos, porque el medicamento nos iba a ayudar y, además, nos iban a pagar. Antes de comenzar a tomar el medicamento, nos hicieron un estudio físico y del cerebro a cada uno y resultó que ella aparentaba tener alzhéimer”.

Según Salgado, "a esto le siguió un deterioro grande en el proceso cognitivo, donde ella no encontraba sus objetos personales y continuaba acusándome de estar escondiendo las cosas. Nada de esto era fácil de entender, hasta que fui a un grupo de apoyo y empecé a entender lo que le estaba pasando a mi esposa. Ella tenía 53 años cuando la diagnosticaron, pero ya venía presentando síntomas desde antes. Según las estadísticas, hoy día, en una persona propensa a la condición, el deterioro cognitivo comienza 20 o 25 años antes de que este se manifieste. Normalmente, se manifiesta a los 60 a 65 años. A ella le comenzó bien seriamente después de los 60 años.

El alzhéimer lo cambió todo, dijo. “Cambió la vida para ella, cambió la vida para mí y cambió para todo el mundo a su alrededor. Ella estuvo conmigo hasta los últimos cuatro años de su vida, que, por necesidad de su salud y de la mía, tuve que ponerla en un hogar, porque ya yo no podía con todo. Era la salud de ella o la mía. No tenía paz y todo el tiempo tenía que estar con ella en el hospital. Así que, tuve que tomar una decisión drástica, que no fue fácil después de 40 y pico de años de matrimonio: poner a mi esposa en un hogar. El día que la interné salí llorando de allí. Con el tiempo, comencé a sacar tiempo para mí y empecé a velar por mi salud. Lamentablemente, mi esposa falleció a los 73 años. Mientras mi esposa estaba viva, me involucré en todo lo que tenía que ver con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, de la cual fui presidente en el 2006 y 2007, y de la cual soy el director ejecutivo. Además, formé parte de la Junta de Directores del Alzheimer Disease International, con base en Londres, y de la organización Alzheimer Iberoamérica, con sede en Buenos Aires, Argentina”, expresó.

“Cuando yo entraba por la puerta de la casa y empezaba a hablar, a mami se le iluminaba una sonrisa”

“En mi caso fui cuidadora principal de mi mamá desde 1993 hasta el 2013, cuando falleció a los 92 años. Cuando fue diagnosticada, era supervisora del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Me retiré en el 2010. Durante todo el proceso, tuve el apoyo de mi hermano, quien vivía en Orlando. Mi mamá y yo éramos como dos gotas de agua. Estábamos siempre bien unidas desde pequeñas. Ella siempre fue súper responsable conmigo y con mi hermano, por lo que le debíamos mucho. Cuando surgió la situación, los primeros años, como no conocía bien la enfermedad, entendía que, con la paciencia que tengo con los niños de educación especial, yo podía trabajar con ella. Pero, llegó un punto en que fue bien difícil, así que me orienté con la Asociación de Alzheimer. Al tiempo me convertí en facilitadora de los grupos de apoyo”, narró Edna Rodríguez, voluntaria de la Asociación de Alzheimer.

Al principio no pude reconocer los síntomas de mi mamá, recordó Rodríguez. “El que se dio cuenta fue mi hermano, que vino de visita de Orlando y le hizo varias preguntas. Luego me llamó y me dijo “mami está mal. Tiene algo. No se acuerda del viaje que dio hace tres meses”. La realidad era que sí, que estaban ocurriendo cosas extrañas. Por ejemplo, notaba que mi mamá se quedaba aletargada, mirando por la ventana por mucho tiempo”, dijo.

De acuerdo con la voluntaria “aunque es triste saber que a tu mamá se le olvida tu nombre o que te confunde con otra persona, en el fondo intuía que cuando me acercaba a ella, sabía que era una persona conocida. Quizás no se acuerdan del nombre, pero sí del rostro o de la forma de hablar. Una vecina que me ayudaba a cuidar a mami siempre me decía que cuando yo entraba por la puerta de la casa y empezaba a hablar, a mami se le iluminaba una sonrisa, porque sabía que ahí estaba alguien que ella conocía y quería. Mi mamá se sonrió hasta lo último con los más cercanos. Su sonrisa y su mirada eran especiales”.

“Siempre logramos tomar las decisiones como familia y eso nos ha ayudado mucho”

Para María (se le cambió el nombre para proteger su identidad), “la manera en la que nos enteramos de que mi mamá podría sufrir de alzhéimer fue a través de un MRI que le hicieron debido a que la iban a operar del área cervical. En ese momento, el médico encontró que estaba teniendo unos cambios en el cerebro, por lo que la refirió a un neurólogo. Más adelante, le dio un derrame cerebral, lo que llevó a que los síntomas relacionados con el alzhéimer se le presentaran de momento. A diferencia de otras personas, no vimos esos cambios leves de olvido ni nada, sino que fueron inmediatos”.

Aunque pudo continuar caminando, dijo, se notó una diferencia bien marcada, por lo que decidió reunirse con sus hermanos y acordaron que no la dejarían sola en su casa.

“Fue así que me mudé de vuelta a Puerto Rico y me llevé a mi mamá a vivir conmigo. Ella pasó de caminar sola, a usar un andador. Luego comenzó a tener deterioro cognitivo y físico, por lo que más adelante, tuvo que usar una silla de ruedas. Actualmente, estamos en un proceso en el cual vamos a tener que encamarla. Habíamos tratado lo más posible de extender esto, pero lo vamos a tener que hacer”, indicó.

En un principio, le pusieron una cuidadora, para que María continuara trabajando, pero llegó el punto en el que tuvo que decidir entre el cuidado de su mamá y su trabajo. En ese momento, era directora de un departamento en una compañía y, a pesar de que podía trabajar remoto desde su casa, las cosas se le estaban complicando bastante. Así estuvo unos cinco años, “hasta que mi esposo y yo, que me ha ayudado muchísimo en todo el proceso, nos dimos cuenta de que estábamos postergando muchos planes personales. Fue así que nos dimos cuenta que tener un balance entre el trabajo y ser cuidador no iba a ser posible”, explicó.

“Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, debido a que nos dimos cuenta de que no estaba recibiendo el cuidado necesario que habíamos establecido como familia y que ella se merecía. Ella fue la mamá y el papá de todos nosotros, entendíamos que ella se había sacrificado mucho. Lo que mis hermanos y yo éramos profesionalmente se lo debíamos a ella. Así que decidí que era el momento de pagarle todo lo que hizo por nosotros. Durante todos estos años, hemos tenido muchos momentos retantes, pero hemos podido sobrellevarlos. Las emergencias con un paciente en tu casa no paran. El estrés con el que uno vive es grande. Sobre todo, en estos momentos en que vivimos debido al coronavirus, donde no tenemos acceso a nada y tenemos que esperar a que pase el aislamiento social. Es bien cuesta arriba. Pero, nosotros estamos aquí como un equipo. No todo es perfecto y hay momentos en que hemos tenido que volver a sentarnos y poner en perspectiva para dónde vamos, qué es lo que queremos y cuál es la realidad. Pero siempre logramos tomar las decisiones como familia y eso nos ha ayudado mucho”, finalizó diciendo.

Consejos para los cuidadores

Acepta el hecho cuando ese ser querido tiene una condición de salud.

Busca ayuda.

El cuidador no puede cuidar a la persona solo.

Las decisiones se deben tomar en familia.

No se debe confrontar a las personas con alzhéimer.

Edúcate sobre la condición.

Crea una rutina con la persona.

El cuidador debe hacer su vida más fácil y evitar complicársela.

Regalan peluches a pacientes de alzhéimer en más de 40 hogares de cuidado prolongado

Triple-S Advantage desarrolló la iniciativa “Cerca de tu corazón”, enmarcada en el Mes Internacional del Alzheimer, para entregar peluches a pacientes con alzhéimer y otras demencias. (Suministrada)

El uso de peluches en pacientes con algún grado de demencia puede ser positivo, pues les ayudan a controlar la ansiedad y a contrarrestar el aburrimiento, a la vez que fomentan una sensación de cercanía en la incertidumbre. El proyecto está alineado con el uso de peluches en pacientes con demencia que se han retraído y no interactúan con su entorno.

Con esto en mente, Triple-S Advantage desarrolló la iniciativa “Cerca de tu corazón”, enmarcada en el Mes Internacional del Alzheimer, para entregar peluches a pacientes con alzhéimer y otras demencias. Esta se dirige a los residentes de hogares de cuidado prolongado que pertenecen al Programa Triple-S en tu Hogar a través de la isla.

“En etapas avanzadas, muchos pacientes de alzhéimer pierden contacto con su entorno y tienen muy poca interacción social. Se ha encontrado que proveerles peluches puede ayudarlos a desarrollar una respuesta afectiva y su presencia puede ser reconfortante para ellos”, expresó la doctora Wanda Carrión, directora médica de Triple-S Advantage.

La doctora Carrión indicó que el alzhéimer es una de las condiciones de salud con mayor crecimiento en Puerto Rico y que actualmente es la cuarta causa de muerte en la isla.

“Con el envejecimiento de nuestra población, vamos a seguir viendo crecimiento en esta enfermedad que tanto afecta a los pacientes y a sus familiares”.

Explicó que la iniciativa de regalarles un oso de peluche surge en momentos en que los residentes de estos hogares no pueden recibir la visita de sus familiares y las muestras físicas de cariño debido a las medidas para protegerlos del contagio con COVID-19.

“El oso de peluche es algo que puede ofrecerles confort y pueden sostenerlo y abrazarlo en momentos cuando no pueden recibir los abrazos de sus familiares. Además, junto con los ositos, también se estarán entregando tarjetas que los hijos de nuestros empleados han preparado para todos los residentes de estos hogares, como muestra de cariño y apoyo”, expresó.

La doctora también añadió que en la selección de los peluches se tomó en cuenta que no tuvieran partes removibles que pudieran poner en peligro la seguridad de los pacientes.