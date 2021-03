Es un pequeño órgano ubicado en la base del cuello, pero su importancia en el buen funcionamiento del organismo es inmensa. Así es la tiroides, una glándula en forma de mariposa que produce hormonas que ayudan a controlar desde el ritmo cardiaco, la presión de la sangre, la temperatura del cuerpo y el sistema reproductivo, hasta el sistema gastrointestinal y el metabolismo de las grasas, entre otros aspectos metabólicos.

De ahí su relevancia en la salud general, enfatiza el doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED), quien hizo un llamado, a comienzos del mes de la prevención y tratamiento de enfermedades del tiroides, para alertar sobre los cuidados médicos y los tratamientos durante la pandemia.

Sobre todo, en momentos en que muchos pacientes han dejado de visitar a sus médicos y no se han hechos las pruebas necesarias para determinar cómo está el funcionamiento de sus tiroides. “Aunque nos mantuvimos dando servicios durante toda la pandemia, vimos una merma de pacientes”, aceptó el endocrinólogo, quien destacó que no hay excusa para no darle el seguimiento a estas dolencias.

“La iniciativa de SPED en marzo es que mantengamos el control de las condiciones de tiroides. Tenemos que ser enfáticos en el seguimiento con el especialista, que los pacientes tengan su suplido de medicamentos, en que se debe monitorear su condición con laboratorios y también hacer hincapié en que la vacuna contra el COVID-19 es importante que se la pongan, que no hay ninguna contraindicación”, enfatizó el especialista.

El endocrinólogo también resaltó que las personas con estas enfermedades no son más propensas a contagiarse con el COVID-19 que otras y aunque dijo que se han reportado casos de inflamación de la glándula tiroides luego de una infección por coronavirus, no hay complicaciones mayores.

Se estima que el 20% de la población de la isla padece de algún trastorno de esta glándula. Mientras que el 33% de las mujeres, según SPED, ha reportado algún padecimiento relacionado con la tiroides. El más común es el hipotiroidismo, siendo la enfermedad de Hashimoto la causa más frecuente. “Es una condición autoinmune que causa una inflamación crónica de la glándula tiroidea llevando a una carencia en la producción de su hormona”, explicó el endocrinólogo, quien enfatizó en la importancia de mantener el tratamiento para reemplazar la hormona tiroidea con levotiroxina de la misma marca y tomarla con las indicaciones correctas, en especial durante este periodo de pandemia para así evitar interrupciones en el control.

Educación y control de la enfermedad

Según el doctor García, si una persona tiene una deficiencia de la glándula tiroides, como es el hipotiroidismo, se va a sentir cansado, deprimido, el sistema cardiovascular se va a afectar y puede desarrollar hipertensión, entre muchos otros síntomas. De la misma forma, si hay un aumento en la producción de la hormona, que es lo que se conoce como hipertiroidismo, puede tener síntomas como ansiedad, insomnio, problemas de psicosis, taquicardia y arritmias cardiacas.

De izquierda a derecha, el doctor Félix Rodríguez, subsecretario del Departamento de Salud, doctor José García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) y la doctora Leticia Hernández, presidenta electa de SPED, durante la conferencia de prensa. (YARIMAR JIMENEZ)

“Tener la hormona tiroidea baja o alta es peligroso y puede traer consecuencias mayores si no se trata”, advirtió el endocrinólogo, quien destacó que es algo que le puede pasar a cualquier persona, no importa la edad.

De hecho, aunque no es muy común, puede afectar a los niños y podría causar problemas de crecimiento y desarrollo. “Por eso es importante detectar esta condición a tiempo, incluyendo a edades tempranas”, reiteró el especialista, tras indicar que existe una predisposición genética y los pacientes con enfermedad de tiroides en la familia están a más riesgo.

“Así que un niño con una madre que ya está en reemplazo de hormona tiroidea o con condiciones de tiroides tiene un riesgo aumentado. De la misma forma, si hay historial familiar de cáncer de tiroides, deben evaluarse más temprano”, recomendó el doctor García, aunque dijo que algunos de los síntomas de tiroides en niños son inespecíficos.

De ahí la importancia de que un especialista los detecte temprano y que el paciente se haga una prueba de sangre de cernimiento, conocida como TSH. Según el endocrinólogo, el TSH normal va a depender de la edad y de las condiciones que tenga el paciente. Pero, en general, un resultado entre .45 y 4.5 dijo que está muy bien. Mientras que en mujeres en edad reproductiva pueden tener un TSH desde .3 hasta 2.5 que es lo recomendado. Y personas de edad avanzada, mayormente mujeres postmenopáusica, deben tener un resultado un poco más alto.

“Las Asociación Americana de Tiroides ha indicado que un TSH tan alto como de 6 para mujeres posmenopáusicas no necesario el tratamiento”, agregó el especialista. Sin embargo, resaltó que los rangos de TSH varían y se deben ver de forma individualizada. “No es bueno tener un TSH muy bajito en un paciente de edad avanzada y más si tiene condiciones cardiovasculares. Pero a veces nos llegan pacientes de más de 65 años con un TSH en 5 y eso es prácticamente normal”.

De hecho, dijo que si se le da tratamiento a una personas con un TSH que es adecuado para su edad se “estás sobretratando a ese paciente, lo que puede traer otros problemas cardiovasculares, del sistema óseo, de comportamiento y neurológico”. Por eso enfatizó, en saber cuáles son los rangos más específicos, dependiendo de la edad y las condiciones asociadas que tenga el paciente.

En general, el endocrinólogo recomendó a los pacientes a no dejar el seguimiento médico si ya tiene la condición diagnosticada y hacerse las pruebas necesarias. Además, destacó que los pacientes con nódulos de tiroides se tienen que hacer una sonografía y la prueba de TSH para que el especialista determine si es necesario una biopsia o llegar a un procedimiento quirúrgico. “Pero no a todos los nódulos hay que hacerles biopsias o van a necesitar una cirugía. Así que además de medir la función tiroidea hay que asegurarse que se recibe el tratamiento adecuado”.

De hecho, el doctor García explicó que el tratamiento de las enfermedades de tiroides necesita ajustes periódicos que están basados en evaluaciones clínicas e interpretación de pruebas de laboratorio que ayudan a prevenir síntomas y complicaciones. “Las complicaciones pueden ocurrir debido a cantidades excesivas o insuficientes de la hormona tiroidea”, advirtió.

De la misma forma, el especialista señaló que los medicamentos utilizados para el hipertiroidismo pueden causar síntomas similares a una infección viral y bajar los glóbulos blancos, lo que podría confundirse con una infección por COVID-19. “Además, hay condiciones oculares asociadas al hipertiroidismo que necesitan terapias inmunológicas y esteroides como cortisona que harían al paciente más susceptible a una infección viral como COVID-19”.

Durante el mes de alerta de enfermedades del tiroides la SPED, que agrupa a 103 médicos especialistas en las condiciones del tiroides, celebrará diversas actividades educativas de manera virtual para la comunidad.