Una buena alimentación provee los nutrimentos necesarios para mantener el funcionamiento y las funciones vitales de nuestro cuerpo, así como la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. En el ámbito de la actividad física y el deporte, la nutrición impacta la fuerza, el entrenamiento, la ejecución y la recuperación, por lo tanto, hay que tomarla siempre muy en cuenta.

Por ello, a continuación, el doctor Dan Benardot, profesor emérito de la Universidad Estatal de Georgia, profesor visitante del Centro para el Estudio de la Salud Humana de la Universidad de Emory y autor de la guía de Nutrición para la Ciencia del Ejercicio del Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, por sus siglas en inglés) presenta los 10 factores que debes tomar en cuenta al momento de alimentarte al momento de realizar deportes o actividad física.

1. Aunque ver el peso total es considerado como una de las métricas más importantes de la salud, el doctor Benardot advierte que se debe mirar más allá de este para determinar el estado de salud de la persona y estar atento, no solo al peso en sí mismo, sino a lo que constituye tu peso. Por ello, recomienda encontrar una manera de identificar si tienes muy poco músculo o demasiada grasa, y encontrar una estrategia (hacer ejercicio y comer bien) que aumente la masa múscular y reduzca la grasa. Puede que el número en la pesa no cambie, pero te verás y te desempeñarás mejor y, además, tendrás una mejor salud.

PUBLICIDAD

2. Para desarrollar músculo necesitas algo más que proteína. El doctor Benardot indica que el desarrollo muscular requiere una combinación de varios componentes:

Mayor resistencia a los músculos.

Mantenerse en un buen estado de equilibrio energético para estimular la producción de hormonas anabólicas.

Tener una buena distribución de nutrientes para mantener la salud de los tejidos.

Tener un sueño adecuado

Consumir más proteínas en las cantidades correctas y en los momentos correctos para fomentar la síntesis de proteínas musculares.

3. No se trata solo de consumir más proteína, sino de cuándo y cuánto. Según el doctor Benardot, si eres un atleta, necesitas aproximadamente el doble de proteína que quienes no lo son, pero comer más proteínas no es suficiente. Debes consumirla en las cantidades correctas, en los momentos correctos y cuando tengas un estado razonablemente equilibrado de energía. Comer más proteínas indiscriminadamente no te ayudará a lograr lo que tu cuerpo necesita.

4. Comer inconsistentemente es un problema. “Saltear comidas o comer en un patrón que no satisface los requerimientos de energía en tiempo real crea muchos problemas que incluyen niveles más altos de grasa corporal, masa magra más baja y mayores factores de riesgo cardiometabólico”, advierte Benardot. Sin embargo, una alimentación más frecuente se asocia con una menor ingesta total de calorías debido a un mejor control de la grelina, que es la hormona del apetito.

5. Comer “alimentos buenos” ayuda al microbioma a mantenerse saludable. La ingesta inadecuada de frutas y verduras frescas puede alterar el microbioma, lo que resulta en un mayor porcentaje de grasa corporal y a una reducción del rendimiento atlético. Consumir muchas frutas y verduras frescas ayuda a mantener buenas colonias bacterianas que viven en el intestino, además, ofrecen el beneficio adicional de proveer los carbohidratos que pudieran estar faltándote para tener un rendimiento máximo.

6. ¿Comidas buenas, malas o incorrectas? En este punto debes saber que n existe una comida perfecta, pero si te sigues alimentando del mismo modo creyendo que es bueno para ti, te expones a un riesgo nutricional. El doctor Benardot es enfático al señalar que no existe un sustituto para comer una amplia variedad de alimentos que están bien distribuidos durante todo el día. De esta manera, no sobreexpones tu cuerpo a comer algo potencialmente malo para tu salud por mucho tiempo y tu organismo recibe los nutrimentos necesarios.

PUBLICIDAD

7. La deficiencia relativa de energía en el deporte (RED-S, por sus siglas en inglés) puede ser un problema. El doctor Benardot explica que el mejor rendimiento en el ejercicio se obtiene cuando tienes suficiente energía para apoyarlo. Si frecuentemente consumes las calorías después del entrenamiento o competencia, debes tomar en cuenta las posibles consecuencias para tu salud y tu rendimiento.

8. Mala hidratación, bajo rendimiento. Según el doctor Benardot, mantener el mejor equilibrio de fluidos posible es importante por muchas razones, entre las que se encuentran: el mantenimiento del volumen cardíaco, las tasas de sudoración, el suministro de nutrientes a las células activas y la eliminación de productos de desecho metabólico de las células.

9. La recuperación del ejercicio es tan importante como el ejercicio en sí mismo. Poner estrés en los músculos a través del ejercicio no es suficiente para obtener todos los beneficios para la salud. Debes dar a los músculos la oportunidad de recuperarse del estrés para que puedan beneficiarse del ejercicio. El sueño adecuado es importante al ayudar a mantener conductas alimentarias apropiadas y recuperación muscular.

10. Aprende a reducir el estrés. Los niveles de estrés afectan el comportamiento alimentario, ya que pueden conducir al consumo de alimentos densos en energía que son altos en grasa y azúcar. Encuentra una estrategia para reducir el estrés que pueda ayudarte a mantener una nutrición óptima, lo que influirá positivamente, tanto en tu rendimiento como en tu salud.