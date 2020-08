Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR) anunció que su emblemático evento “Race for the Cure” será el 11 de octubre en formato edición virtual. El evento a beneficio de los pacientes de cáncer conmemora su 15 aniversario.

En vías de asegurar la salud de todos, el evento será virtual en octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de seno. Por la seguridad de las pacientes con cáncer de seno , voluntarios, seguidores y equipo de trabajo, en prevención del COVID-19, la carrera se realizará de esta forma para evitar las aglomeraciones de personas.

“Este año el Race será virtual, pero la meta será la misma. Todo Puerto Rico caminará o correrá por nuestras guerreras y por la lucha para erradicar el cáncer de seno para siempre. Por primera vez en su historia, el Race for the Cure Puerto Rico se llevará a cabo virtualmente: cada quien lo correrá donde quiera y como quiera. Sin duda, una experiencia distinta. Pero lo cierto es, que la meta no ha cambiado, caminaremos por la vida y juntos continuar la lucha contra el cáncer de seno”, indicó Amarilis Reyes Báez, directora ejecutiva de la organización en Puerto Rico

El evento tendrá un programa dinámico e interactivo para los participantes de la carrera.

“La meta no es cruzar el arco final. La verdadera meta consiste en el apoyo que brindarán ese día a miles a las pacientes de cáncer de seno. Apoyo que permite que continuemos brindando los tratamientos y servicios que ellas necesitan, para seguir dando la batalla”, dijo Carmen Vélez, sobreviviente y directora de la carrera en declaraciones escritas.

Las inscripciones tendrán un costo de $20. La inscripción de niños (5 a 11 años) es de $18. Lo inscritos recibirán su paquete de inscripción por correo. Habrá concurso, sorteos, presentaciones musicales, entre otras actividades.

Al inscribirse, recibirán por correo electrónico el número de corredor que puedes imprimir. Del 21 de septiembre al 30 de septiembre de 2020 recibirán el “Unboxing Race for the Cure”.

Con la inscripciónla personas reciben la camisa oficial, la medalla y un boleto para el sorteo de una Ford Eco Sport 2019. Además, podrán dedicar su participación en honor o en memoria de la guerrera.

El 100% de los fondos recaudados se quedan en la Isla para financiar programas enfocados en el cuidado continuo de la salud de los senos, que comprende pruebas de cernimiento, diagnóstico, tratamiento y programas de apoyo para pacientes de cáncer de seno, co-sobrevivientes y sus familiares.

Las inscripciones ya están disponibles en línea en www.komenpr.org y en www.allsportcentral.com.