Río de Janeiro - La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor centro de investigación médica de Latinoamérica y vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, minimizó este martes los posibles riesgos generados por la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca y descartó suspender la vacunación en el país.

Así lo afirmó Nisia Trindade, presidenta de Fiocruz, laboratorio que tiene los derechos para producir esta vacuna en Brasil y ya comenzó a fabricar las 222 millones de dosis del mismo que le encomendó el gobierno, en un pronunciamiento ante la Comisión Externa de Enfrentamiento al COVID-19 de la Cámara de Diputados.

La funcionaria afirmó que la decisión de algunos países europeos de suspender provisionalmente la vacunación con el antídoto desarrollado por la farmacéutica anglo-sueca y la Universidad de Oxford fue por cautela pero que todavía no hay evidencias de que su uso pueda tener efectos colaterales, como trombosis o embolia pulmonar.

“Es muy importante decir que esa suspensión forma parte de la cautela que hay que tener con todas las vacunas y aclarar que tanto la agencia reguladora europea (EPA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomiendan que se suspenda la vacunación”, dijo la especialista.

“Pero son cautelas de los países, que naturalmente tienen que ser respetadas”, agregó Trindade, quien destacó los nuevos pronunciamientos hechos este mismo martes por EPA y OMS para que se mantenga la vacunación.

Foto del 19 de febrero de 2020 de hospital en Wuhan, China. La enfermedad causada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ha sido oficialmente nombrada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote, que se originó en la ciudad china de Wuhan, ha matado hasta ahora a más de 2,000 personas con más de 75,000 infectadas en todo el mundo, principalmente en China. (STRINGER)

Mesas vacías en la Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia, el martes 25 de febrero de 2020. El número de enfermos por el nuevo coronavirus en Italia dio un salto del 45% en las últimas 24 horas. (Renata Brito)

El cielo ha recuperado el color azul en muchas ciudades debido a las cuarentenas por el coronavirus; en Venecia, los canales se han vuelto tan transparentes que en el fondo pueden verse bancos de peces. (Andrea Merola)

Un gondolero mira su teléfono mientras espera ser contratado por alguno de los pocos turistas que visitan Venecia desde el estallido de un brote de coronavirus. Foto del 28 de febrero del 2020. (Francisco Seco)

Soldados del ejército de Corea del Sur con equipo de protección rocían desinfectante como precaución contra el nuevo coronavirus en una calle comercial en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de marzo de 2020. La epidemia de coronavirus se desplazó cada vez más hacia el oeste, hacia el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos. (Ahn Young-joon)

El famoso coliseo romano cerró a los turistas el 8 de marzo de 2020. Italia anunció una cuarentena radical, provocando el caos en los viajes al restringir los movimientos de una cuarta parte de su población en un intento por detener la implacable marcha del nuevo coronavirus por Europa. (Alfredo Falcone/LaPresse)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, explicando la gravedad del virus y la importancia de tomar medidas extremas. (Alex Brandon)

Una compradora sostiene un artículo rodeada de estantes casi vacíos en un supermercado en Madrid, en esta fotografía de archivo del 10 de marzo de 2020. La gente hizo compras de pánico de alimentos y suministros después de que el ministro de Salud de España anunciara un fuerte aumento en los casos de coronavirus en la capital nacional y sus alrededores. (Manu Fernandez)

Fotografía de archivo del 11 de marzo de 2020 de empleados con equipos de protección, de la cabeza a los pies, se aprestan a desinfectar la casa de ancianos Life Care Center de Kirkland cerca de Seattle, en Washington. (Ted S. Warren)

Aviones detenidos en los aeropuertos. El nuevo virus provocó que los viajes se cancelaran o se limitarán en algunos lugares para casos especiales. (Michael Probst)

El 11 de marzo de 2020 la NBA suspendió el partido entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Kings de Sacramento de último momento ante el brote de coronavirus, en Sacramento, California. (Rich Pedroncelli)

Un hombre vestido como un fantasma de pie en una tribuna vacía antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa entre Linzer ASK y Manchester United en Linz, Austria, en esta fotografía de archivo del 12 de marzo de 2020. El partido se jugó en un estadio vacío. (Kerstin Joensson)

Una mujer camina por el centro comercial Pier 39 en San Francisco, en esta fotografía de archivo del 12 de marzo de 2020. (Jeff Chiu)

El papa Francisco se coloca una mascarilla para asistir a una ceremonia ecuménica por la paz en la Basílica de Santa Maria in Aracoeli, (Gregorio Borgia)

En esta fotografía de archivo del miércoles 18 de marzo de 2020, un hombre con una mascarilla para prevenir la propagación del coronavirus viaja en tren por Barcelona, España. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus una pandemia hace un año el jueves 11 de marzo, lo hizo solo después de semanas de resistir el término y mantener el virus altamente infeccioso aún podía detenerse. Un año después, la agencia de la ONU todavía está luchando por mantenerse al tanto de la ciencia en evolución de COVID-19, para persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas y ayuden a llevar las vacunas donde más se necesitan. (EMILIO MORENATTI)

Foto de archivo del 22 de abril de 2020 cuando en Europa había crisis por la falta de espacio en las áreas de intensivo por la cantidad de pacientes. (Ricardo Garcia Vilanova)

Ridley Goodside usa una cubierta de goma para la cabeza de buceo junto con gafas y una máscara especial de filtración de aire para protegerse de la propagación del coronavirus mientras se sienta en un círculo designado marcado en el césped en el Domino Park de Brooklyn. (Kathy Willens)

Círculos diseñados para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus fomentando el distanciamiento social en el parque Dolores de San Francisco, el jueves 21 de mayo de 2020. (Noah Berger)

Una mujer espera afuera de una tienda con equipo de protección debido a la pandemia de COVID-19 en el centro de Lima, Perú. (Rodrigo Abd)

Los hermanos Julia y Jorge López decoran la tumba de su madre, quien recientemente falleció por el nuevo coronavirus, en un cementerio público en Lima, Perú, el viernes 22 de mayo de 2020. A pesar de las estrictas medidas para controlar el virus, esta nación sudamericana de 32 millones se ha convertido en uno de los países más afectados por la enfermedad. (Rodrigo Abd)

Mujeres con máscaras contra la propagación del nuevo coronavirus caminan por una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2020. Las autoridades cubanas exigen el uso de máscaras para cualquier persona fuera de sus hogares (Ramon Espinosa)

En esta imagen del 30 de mayo de 2020, Óscar Becerril, coordinador de paramédicos, desinfecta a su colega César Ávila después de salir a recoger a un paciente enfermo de COVID-19 desde su base en Iztapalapa, una demarcación de la Ciudad de México. (Marco Ugarte)

Los eventos deportivos celebrados en medio de la pandemia de coronavirus se han convertido en un espectáculo completamente diferente cuando se trata de espectadores. En la imagen el primer juego de la MLB de los Yankees de NY ante los Nacionales de Washington. (Alex Brandon)

En esta imagen de archivo, tomada el 4 de septiembre de 2020, Francisco España, de 60 años, rodeado por miembros del equipo médico que lo atiende, mira al mar Mediterráneo desde su cama en el paseo próximo al Hospital del Mar, en Barcelona. El hombre pasó 52 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro a causa del coronavirus, pero ese día sus doctores le permitieron pasar casi 10 minutos al borde del mar como parte de su terapia de recuperación. (Emilio Morenatti)

En esta imagen publicada por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump trabaja en su sala de conferencias en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el sábado 3 de octubre de 2020, luego de dar positivo por COVID-19. (Joyce N. Boghosian)

Con una máscara como medida de precaución en medio de la propagación del nuevo coronavirus, una niña se pone guantes de plástico durante la clase en La Habana, Cuba, el lunes 2 de noviembre de 2020. Decenas de miles de escolares regresaron a clases en el mes de noviembre en La Habana por primera vez. (Ramon Espinosa)

Una rosa roja yace sobre un ataúd alineado con otros en el piso de la iglesia de San Giuseppe en Seriate, una de las áreas más afectadas por el coronavirus, cerca de Bérgamo, Italia, esperando ser llevada a un crematorio. El número de muertos en Italia superó los 101 mil. (Claudio Furlan/LaPresse)

La presidenta de la Fiocruz citó que hasta ahora 17 millones de personas han sido vacunadas con el producto de AstraZeneca tan sólo en la Unión Europea y el Reino Unido, y que los problemas que provocaron la suspensión fueron mínimos y aún no existe evidencia de que estén relacionados a la inmunización.

“No hay evidencia de riesgo aumentado, bien sea para trombosis o para embolia pulmonar. Los eventos relatados son en menor número de lo que sería observado en los grupos que normalmente tienen esos problemas independientemente de la vacunación”, agregó.

Regulador europeo también pide mantener la vacunación

En una intervención virtual, la directora de la EMA, Emer Cooke, afirmó que el regulador europeo no aprecia “vínculos” de la vacuna de AstraZeneca con la aparición de algunos casos de trombosis y embolias y que el organismo sigue “firmemente convencido” de que sus “beneficios” en combatir el COVID-19 superan “los riesgos”.

Agregó que no se dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema “que no pueda resolverse”, aunque, de momento, no se ha encontrado “evidencia” que sugiera que este fármaco cause directamente problemas de coagulación sanguínea en los pacientes vacunados.

Varios países europeos, entre los cuales Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso de esta vacuna en sus campañas de forma temporal, a la espera de que la EMA concluya su investigación científica sobre la existencia de un vínculo causal con los casos de trombos y embolias reportados por diferentes autoridades.

El gobierno de Brasil ya confirmó la compra de 222.4 millones de dosis de esta vacuna, de nombre Covishield, y hasta febrero había recibido cuatro millones.

Para marzo se esperan otras 3.8 millones de dosis, pero ya producidas en el país por Fiocruz, así como 2.9 millones de vacunas de la misma marca facilitadas por la plataforma global Covax Facility.

El viernes pasado entró en operación en la Fiocruz una segunda línea de producción que permitirá incrementar la capacidad de fabricación del antídoto. La expectativa, según la Fundación, es “llegar a fin de mes (marzo) con una producción de alrededor de un millón de dosis al día”.

El antídoto de AstraZeneca obtuvo el viernes 12 de marzo el registro definitivo como vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 en el país.

La vacuna ya había sido aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) para su uso de emergencia, pero ahora fue autorizado su uso a gran escala al considerar que presentó “resultados de eficacia y seguridad robustos”.

El gobierno apostó inicialmente en la vacuna de AstraZeneca pero esta estrategia tuvo que ser revaluada posteriormente cuando vio que no era posible iniciar el plan de vacunación con lo esperado por un solo laboratorio.

Brasil ha usado hasta ahora las vacunas de AstraZeneca y la del laboratorio chino Sinovac, pero ya firmó acuerdos para recibir las de otros laboratorios, como Pfizer, Moderna, Sputnik V y Covaxim.

En una rueda de prensa este lunes, el ministro saliente de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, afirmó que el gobierno ya contrató 500 millones de vacunas tan sólo para este año y que toda la población brasileña estará inmunizada a finales de 2021.

Brasil es actualmente el epicentro global de la pandemia de COVID-19 y el segundo país en el mundo con más muertes, cerca de 280,000, y con más contagios, unos 11.5 millones, superado tan sólo por Estados Unidos.