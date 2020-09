View this post on Instagram

Si entiendes las bases de la repostería crudivegana, ¡podrás crear todo lo que llegue a tu imaginación! 👩‍🍳 • • Recuerdo mi primer contacto con postres crudiveganos 7 años atrás en un restaurante donde trabajé en Lima, Perú... fue todo un descubrimiento. • • Me costó entender qué sí utilizar, qué no, cuánto de cada ingrediente, el comportamiento de la mezcla, se me hizo cuesta arriba. • • A las pocas semanas de haber comenzado en el trabajo, me designaron la tarea de hacer los postres. Toda la vida me rehusaba a trabajar en pastelería por el tema de la precisión y perfección. • • A medida iba progresando con las tartas, también iba aumentando mi interés. Lxs cocinerxs tenemos una gran responsabilidad. Yo sentía que quería poner mi granito de arena para reducir las estadísticas de enfermedades crónicas. • • Tuve que sumergirme en libros, charlas, seminarios. En el caso de los libros muchos me servían para la teoría pero no necesariamente para la práctica pues los ingredientes no se conseguían todos aquí en Puerto Rico. • • Hasta que fui encontrando mi identidad. Eso y más te compartiré este domingo en mi Masterclass Postres crudiveganos, precisamente para que descubras tu propia identidad en cocina. • • • ¡Consigue tu espacio ya! Sábado 27, cupos agotados. Solo algunos espacios para el 28 en Poliniza.net