En Puerto Rico, se estima que hay unas 30,000 familias que viven a diario con los retos de atender a hijos diagnosticados con autismo. De esa cifra, unos 10,000 son adultos que necesitan apoyo y servicios a nivel psicológico, laboral y de vivienda que son fundamentales para establecer una vida independiente.

Así lo establece Joyce Dávila, directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y madre de Verónica Duchesne Dávila, una joven con autismo de 21 años. Dávila resalta que los servicios para las personas con esta condición, son muy pocos o inexistentes. Un panorama que se ha complicado aún a raíz de la pandemia, con el cierre de escuelas y de programas que son fundamentales para su nestar.

Joyce Dávila junto a su esposo Carlos Duchesne Christian y su hija Verónica.

Es la situación que vive a diario Marian Pagán, madre de Gabriel Castillo Pagán, de 17 años, quien fue diagnosticado con autismo a los dos años y medio, además de padecer del síndrome de Tourette, un trastorno que se caracteriza por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad.

“No ha sido fácil. Me tocó una lucha con el Departamento de Educación para lograr el salón de vida independiente en el que se encuentra hoy día. Él adelantó bastante y logró hacer tareas diarias y desenvolverse dentro de su condición de autismo severo. Pero ha sido bien cuesta arriba”, explica la madre, tras coincidir en que, debido a la pandemia, todo lo que el joven había adelantado, se ha perdido.

“Ha dado un retroceso muy significativo, al punto que él había dejado de usar sus pañales a los 3 años y ahora está nuevamente usándolos. De muy pequeño se babeaba y con la terapia dejó de hacerlo, pero ahora ha vuelto a hacerlo. Y todo tiene que ver con que dejó de recibir los servicios debido a la pandemia”, se lamenta Marian, mientras resalta que la mayor dificultad que tienen los padres en estos momentos es con el Departamento de Educación Especial.

“Soy del pueblo de Lajas y el centro que le toca a mi hijo es el de San Germán. Ha sido bien cuesta arriba, los servicios para mi hijo se han logrado a través de querellas y en este momento, aun con el retroceso que ha sufrido mi hijo, me lo quieren cambiar para la escuela superior, que no me niego, pero el problema es que no está la ubicación para mi hijo. Mi preocupación es que con el retroceso que ha tenido, moverlo a una escuela nueva con un maestro nuevo le cambia todo el panorama al que estaba acostumbrado y creo que el retroceso va a ser peor”, explica Pagán, quien resalta la falta de centros de cuido para jóvenes con esta condición.

La madre, quien tiene un bachillerato en trabajo social y una maestría en administración de empresas y está haciendo un doctorado en gerencia y liderazgo educativo, dice que su sueño es lograr hacer un centro de cuido para niños y jóvenes con autismo y diferentes discapacidades.

“Nosotros no recibimos ninguna ayuda para nuestros hijos de parte del gobierno. Y no hablo de ayuda monetaria, pero podrían hacer propuestas para centros de cuido para niños con autismo o con múltiples condiciones. Ahora trabajo como asistente de educación especial para niños con autismo y lo puedo hacer porque mi hija, que estudia en línea, lo puede cuidar mientras trabajo. Pero en agosto voy a tener que renunciar porque no tengo quien cuide a mi hijo”, dice con frustración Pagán.

Precisamente, Dávila señala que con la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo (BIDA) de 2012, por la que tanto lucharon, solo ha logrado “la primera parte de crear los centros de intervención y diagnóstico temprano, pero el resto de la ley no se ha cumplido”.

“Ahora mismo estamos en un limbo con los servicios a los adultos con autismo, pero la agencia que más no está fallando es el Departamento de Familia (DF) y el de Vivienda. Y el área de Rehabilitación Vocacional también es un desastre”, denuncia Dávila, mientras destaca que al Departamento de Educación (DE) le falta mejorar los servicios, al igual que el Departamento de Salud (DS).

La ejecutiva pone el ejemplo de los centros de detección temprana del Departamento de Salud que, según dice, llevaban meses sin trabajar “y no fue hasta hace poco que comenzaron a hacer evaluaciones a través de la plataforma digital Zoom y hay una lista de espera grandísima”.

Se trata, además, de una población que en los últimos diez años ha crecido exponencialmente, señala Dávila. Por ejemplo, dice que hoy día, uno de cada 54 niños que nace es diagnosticado con autismo. Mientras que hace unos 20 años, era uno en 2,500. De la misma forma, señala que en Puerto Rico no hay estadísticas fidedignas y que más bien se extrapolan de las de Estados Unidos.

“Tenemos una crisis, especialmente con la población adulta con autismo. Son jóvenes que salen de las escuelas, ya sea por educación especial -que es hasta los 21-, o si están en la corriente regular, hasta que se gradúen. Pero luego de eso no tienen ningún apoyo o servicio”, agrega Dávila.

Angustia, estrés y depresión

Son solo algunas de las emociones que sufren los jóvenes adultos al llegar a la adultez, debido a que muchos pierden las estructuras y rutinas que les daba una escuela.

“Durante los primeros tres años de vida los niños con autismo pueden recibir servicios adscritos al Departamento de Salud, y de 3 a 21 años se supone que reciban servicios educativos y relacionados a través del Departamento de Educación. Posteriormente, si son elegibles, calificarían para el programa de Rehabilitación Vocacional. Pero ya deben tener unas destrezas y no todas las personas con autismo las tienen para integrarse al mercado laboral. Muchos tienen retos múltiples, como condiciones de salud y deficiencia intelectual y, básicamente, se quedan en la casa sin hacer nada porque no tienen alternativas de programas específicos para su etapa de vida”, explica Daisy González, miembro fundador de la Alianza de Autismo y madre de José Díaz González, un joven de 24 años con autismo.

José Díaz González, de 24 años, con su madre Daisy González.

Menciona, por ejemplo, programas que les permita ir a centros por unas horas donde puedan compartir con personas de su mismo nivel intelectual y de funcionamiento. “Entre la pandemia y los pocos servicios que hay, la realidad es que las madres tienen un trabajo 24/7 y no tienen ‘respiro’. A lo que se suma que muchos de los programas, como el de ama de llaves, solo toma en cuenta los ingresos, pero no la complejidad del asunto o los gastos que tienes. Así que se hace muy difícil tener un apoyo para ellos y su etapa de vida”.

Por ejemplo, González comenta que su hijo solo participa en un programa del Departamento de Recreación y Deportes, de una hora, una vez a la semana. “Es el único programa recreativo que tiene en este momento”.

En ese sentido, Dávila recuerda que las personas con autismo requieren de mucha rutina y estructuras. “Cuando no la tienen se deprimen, se ponen obsesivos o agresivos porque no tienen nada que hacer. En Estados Unidos cuando estos jóvenes salen de la escuela van a programas diurnos en los que tienen una serie de actividades. En Puerto Rico eso no existe”.

Y aunque dice que, aunque algunos municipios tienen programas para personas con discapacidades o diversidad funcional, “por regla general no saben manejar la población de autismo debido a que es una población bastante compleja”. Señala, sin embargo, que sí hay una minoría de jóvenes adultos con autismo que sí se pueden integrar.

“En Estados Unidos solamente el 15% de las personas con autismo están empleadas. En Puerto Rico probablemente no llega ni al 5% porque no hay los apoyos. Tampoco hay respiro para los padres, no puedes ir a un médico, a una boda o a algún sitio porque te lo tienes que llevar y (en ese entorno) se puede descontrolar. Así que terminamos encerrados en las casa”, añade la ejecutiva.

De la misma forma se expresa González, quien también lamenta que en la isla apenas existan programas de servicios para esta población, una condición que exige unos servicios muy individualizados debido a sus múltiples necesidades. “La población tiene una gran necesidad de que se asignen fondos para la implementación de la Ley BIDA”.

Servicios necesarios

Daisy González describe algunos de servicios que necesitan los pacientes adultos con autismo y sus cuidadores:

- Centro de cuidado diurno. Se prestarán servicios sociales y asistenciales y de ayuda propia a personas con discapacidad múltiples, mayores de 21 años y donde se realicen actividades motrices, culturales, recreativas, manualidades, entre otras, con el propósito de fomentar su integración, inclusión y convivencia social. Al mismo tiempo se espera la creación de un Centro/Lugar/Organización, que sirva de “centro laboratorio” para brindar experiencia profesional a estudiantes de Enfermería, Trabajo Social, Educación, Ciencias del Ejercicio, Psicología y de Sistemas de Justicia, entre otros.

- Programa de Respiro: Con este programa se pretende ayudar a las familias en su atención a las personas con diversidad funcional proporcionándoles un servicio que les permita disponer de momentos de descanso, ocio, tiempo libre o ante situaciones de necesidad que se puedan producir de manera inesperada.

- Hogares de larga duración: Se prestarían servicios de vida asistida digna para personas con autismo que necesitan supervisión y apoyo 24/7 en el momento que sus padres o cuidador primario ya no pueda cuidarlos.