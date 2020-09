Con la flexibilización reciente de algunas de las medidas sanitarias, luego de seis meses de confinamiento y distanciamiento social para evitar el contagio con COVID-19, los médicos también han detectado que en este periodo la salud mental de la población se ha afectado dramáticamente.

Así lo señala el psiquiatra William Lugo, del Hospital San Juan Capestrano, quien enfatiza en que la situación actual para pacientes de salud mental es “paupérrima”, tanto en los servicios como en el acceso a tratamiento. “Para mí, está en intensivo”, advierte.

“La cuarentena, confinamiento, ‘lockdown’ o la palabra que se quiera utilizar, ha afectado a las personas porque las limita mucho. Hay muchas familias que están en sus casas con los hijos estudiando, hay problemas técnicos con las computadoras, con el sistema eléctrico, con internet… y todo ese tipo de situaciones genera mucha ansiedad. Tengo amistades que me escriben porque tienen ataques de pánico y quieren saber qué pueden hacer. Me dicen que el ‘homeschooling’ y el trabajo remoto los tienen mal, que no aguantan más”, abunda el psiquiatra, mientras señala que si ya la persona padece de una condición mental, la situación se puede salir de control y el paciente desestabilizarse.

“Además, se está viendo mucho uso de alcohol y sustancias porque la gente, para poder bregar con los gritos del nene y el estrés, se da dos copitas de vino todos los días por la tarde, algo que antes a lo mejor solo lo hacía los viernes o sábados. Y, obviamente, en los pacientes con condiciones mentales, el uso de sustancias es terrible”, advierte el doctor Lugo.

De hecho, el psiquiatra destaca que en las pasadas semanas ha comenzado a ver pacientes con enfermedades mentales muy descontrolados debido a que han dejado de ir al médico por miedo al contagio con el coronavirus. Mientras que a otros no les gusta la tecnología y no quieren hacer telepsiquiatría (cita virtual con su psiquiatra). Al final, sostiene, llegan al hospital totalmente descompensados.

A manera de ejemplo, el médico explica que recientemente tuvo tres casos de pacientes que llevaban un mes sin tomar sus medicamentos y ya tenían ideas suicidas, no dormían y oían voces que no los dejaban tranquilos. “Estuvieron hospitalizados múltiples días, porque hay que comenzar de cero con el tratamiento y, si tomaban un medicamento de 100 miligramos, no lo puedo empezar con esa cantidad, tengo que volver otra vez a dárselo en 25 mg para ir subiendo poco a poco y ver cómo lo va a tolerar”.

Lo que pasa, resalta el galeno, es que muchas personas descuidan las condiciones de salud mental porque creen que no son tan importantes como las físicas. “No hacerlo, sin embargo, puede culminar en suicidio, homicidio y otros eventos de violencia que los llevan a otros crímenes y terminan entonces en el sistema criminal legal”, destaca.

“Somos un todo”

Según el doctor Lugo, el credo de la mayoría de los psiquiatras es que las condiciones de salud mental son iguales o tan importantes como las dolencias físicas. Por eso, afirma, es importante que no se desestimen síntomas como la ansiedad y el estrés o que se crea que una depresión se puede manejar con “fuerza de voluntad” o sin la ayuda de un profesional de la salud mental.

“A las enfermedades mentales hay que tratarlas con la misma importancia que a las físicas. Somos un todo, somos mente y cuerpo, pero en muchas ocasiones se deja el tratamiento y después nuestra mente nos pasa factura de múltiples maneras”, enfatiza el psiquiatra, mientras resalta la importancia de buscar ayuda a tiempo.

Sin embargo, la realidad es que se tiende a minimizar cualquier problema de salud mental, a veces, por temor a ser medicado. No obstante, el doctor Lugo señala que, generalmente, los casos de leve a moderado y dependiendo de la condición mental, se pueden manejar efectivamente con psicoterapia.

“Si hablamos, por ejemplo, del trastorno bipolar o esquizofrenia es necesario el uso de medicamentos de por vida. Por eso, generalmente, les decimos a los pacientes que es como una diabetes, hipotiroidismo o hipertensión, que no se puede dejar de tomar los medicamentos porque es lo que mantiene controlada la enfermedad. Esto es sumamente importante en estos tiempos porque, de lo contrario, como hemos visto en estos días, el paciente se descontrola y hay que hospitalizarlo”, advierte.

De ahí la importancia de que los pacientes psiquiátricos se adhieran a sus tratamientos y visiten a su médico periódicamente. “Y si no se sienten estables, que busquen ayuda de su proveedor, en algunas de las clínicas ambulatorias o hasta en los hospitales”, recomienda el doctor Lugo.

Mientras que las personas sin historial previo, agrega el psiquiatra, que sienten que no pueden manejar efectivamente los cambios que han sufrido en estos meses, también deben buscar ayuda lo antes posible. “No todos los métodos de tratamiento tienen que ser con medicamentos, también hay psicoterapia que es muy efectiva”.

