Desde que se conocieron los primeros casos que daban cuenta de una enfermedad causada por un nuevo virus denominado SARS-CoV-2, las comunidades científicas y médicas se han enfrascado en una carrera sin precedentes para encontrar una vacuna o un tratamiento que palie o prevenga sus efectos. Sin embargo, según pasan los meses, se va conociendo más sobre el COVID-19 y la gravedad de sus secuelas.

“A pesar de que se ha reconocido que, en la mayor parte de las personas hospitalizadas, la infección del COVID-19 afecta el sistema pulmonar, hemos visto que hay pacientes que desarrollan daños cardiovasculares y, según las estadísticas, la mayoría de estas personas son mayores de 65 años”, resalta el doctor Oscar Rivera Sostre, cardiólogo intervencional del Hospital HIMA San Pablo Bayamón, al destacar que esta población tiene más problemas de hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular.

Del mismo modo opina el doctor Juan Carlos Sotomonte Ariza, director médico del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, quien reafirma que “se ha hecho claro que pacientes de mayor edad, con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular de base (enfermedad coronaria, fallo cardíaco y arritmias cardíacas), fumadores, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son inmunosuprimidos tienen un mayor riesgo a tener complicaciones cardiovasculares por COVID-19”.

Este agrega que la razón más comúnmente citada para que esto ocurra consiste en que esta enfermedad genera una respuesta inflamatoria más severa que conlleva un empeoramiento de las condiciones de base del paciente comprometido.

“Los estudios muestran que las personas con enfermedad cardiovascular previa tienen hasta cinco veces más probabilidad de tener complicaciones cardíacas y mayor mortalidad cuando están infectados con COVID-19 que quienes no tenían enfermedad cardiovascular previa. También, los pacientes renales, con enfermedades previas de pulmón, con problemas de coagulación, encamados y que llegan a desarrollar fallo multiorgánico están a mayor riesgo de complicarse con problemas cardíacos”, añade, por su lado, la doctora Graciela Latalladi Ortega, directora de la Unidad de Intensivo y de Neumología del Hospital HIMA San Pablo Bayamón, al enfatizar que las razones pueden ser múltiples y se desconocen todos los mecanismos involucrados.

“El COVID 19 se caracteriza por causar un síndrome respiratorio agudo y severo, y cuya respuesta corporal sistémica causa elevación en múltiples mediadores de inflamación, los cuales, a su vez, ocasionan alteraciones en los marcadores cardíacos”, dice el doctor Sotomonte Ariza, quien destaca que “basados en estudios epidemiológicos, se puede establecer que lesiones cardiovasculares pueden aparecer hasta en un 30% de los pacientes y contribuyen hasta en un 40% de las causas finales de muerte” relacionadas con esta enfermedad.

Cómo afecta el COVID-19 el sistema cardiovascular

“Aunque la causa específica está aún en investigación, el daño cardíaco parece estar relacionado a la tormenta de citoquinas, la pérdida de la regulación del sistema inmune, al aumento en la demanda metabólica al tener la enfermedad, al daño directo del virus al corazón, al daño por hipoxia al tener fallo respiratorio y a la procoagulabilidad o fácil formación de coágulos en la sangre, los cuales tapan las arterias cardíacas, causando infartos al corazón”, explica la doctora Latalladi Ortega, quien también es neumóloga intensivista en el Hospital HIMA San Pablo Bayamón.

Esta añade que, específicamente, la inflamación sistémica puede desestabilizar las placas vasculares, romperlas y causar infartos. Además, mientras el virus aumenta la actividad de citoquinas, también aumenta la demanda cardíaca y podría causar daño directo al corazón, utilizando receptores de ACE2 (enzima convertidora de angiotensina) que se encuentran en el tejido cardíaco.

“El COVID-19 tiene varias formas de dañar el sistema cardiovascular”, resume el doctor Rivera Sostre. “Primero hay infartos al miocardio por problemas de desbalance en la demanda metabólica y el suplido de oxígeno al miocardio. Esto se ve en pacientes que están sépticos, con presiones muy bajas y con hipoxemia severa. Algo peculiar de este virus es que activa la cascada de coagulación, lo que aumenta el riesgo de trombosis, incluyendo infarto al miocardio por trombosis. Estos pacientes también pueden tener embolia al cerebro, al igual que coágulos venosos y arteriales”, detalla el doctor Rivera Sostre, para destacar que, en los últimos meses, ha llamado la atención no solo el aumento de casos de miocarditis, sino también de miopericarditis relacionados al COVID-19.

Además de las complicaciones mencionadas, la doctora Latalladi Ortega señala que puede ocurrir un shock cardiogénico con arresto cardíaco y muerte, que es la complicación cardiaca más severa.

En la búsqueda de pistas”Sabemos que, de los casos de coronavirus, al menos entre el 7 y el 23% tienen algún marcador que muestra daño al miocardio. Uno puede ver marcadores como las enzimas cardíacas elevadas, en particular la troponina, al igual que marcadores inflamatorios como el CRP (proteína C reactiva) y la ESR (tasa de sedimentación eritrocítica). En las personas que desarrollan fallo cardiovascular también se puede ver el BNP (péptido natriurético del cerebro)”, destaca el doctor Rivera Sostre.

Del mismo modo, en estos pacientes se miden la creatinina quinasa y los péptidos natriuréticos, que podrían estar elevados en el caso de una miocarditis, sostiene la doctora Latalladi Ortega, quien subraya la importancia de un historial médico, físico y un electrocardiograma donde se podrían ver cambios específicos asociados a la miocarditis y diferenciarla de un infarto.

“También se puede realizar un ecocardiograma, para observar si hay presente engrosamiento de las paredes cardíacas, dilatación de las cámaras o líquido en la cubierta del corazón y, finalmente, si fuera necesario, se hace una resonancia magnética cardiovascular, para evaluar el músculo cardíaco y poder identificar cambios de inflamación. Otros marcadores de inflamación como dímeros y TNF podrían ser útiles”, destaca la neumóloga intensivista.

Parecido a un ataque al corazón

El doctor Rivera Sostre describe, además, que el 25% de las personas con COVID-19 se ha quejado de dolor o malestar en el pecho y, aunque es difícil separar a los pacientes que están teniendo dolor de pecho por problema primario del corazón versus por COVID-19, si tienen más síntomas que apuntan a un cuadro viral, como fiebre, dolor muscular, tos seca y también tienen dolor o malestar del pecho, esos pacientes se deben evaluar para el COVID-19.

“El problema que ha surgido es que hay pacientes cuyo primer síntoma es dolor al pecho y no tienen muchos otros síntomas del virus. También hay pacientes que no tienen muchos síntomas del virus, pero sí tienen aumento del sistema de coagulación y por tener enfermedad cardiovascular previa terminan teniendo infartos. Con estos casos hay que tener un alto grado de sospecha”, alerta cardiólogo intervencional del Hospital HIMA San Pablo Bayamón, a la vez que explica que a estos pacientes hay que evaluarlos con electrocardiogramas, medición de enzimas cardíacas, al igual que con ecocardiograma. También se evalúan posibles arritmias del corazón mediante telemetría.

Médicos y científicos han estado investigando el valor pronóstico de ciertos biomarcadores cardíacos en la enfermedad de COVID-19 y pruebas para tratar de predecir la gravedad de la enfermedad en los pacientes afectados, la cual se asocia a una mortalidad aumentada.

Atentos a la miocarditis

Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, adscrita a los Institutos Nacionales de la Salud, describe la miocarditis como una inflamación y debilidad del músculo cardíaco generalmente causada por una infección viral que alcanza el corazón y que puede dañar el músculo cardíaco, haciendo que este se vuelva grueso e hinchado, lo cual lleva a síntomas de insuficiencia cardíaca.

“La miocarditis es la inflamación de una o todas las paredes del corazón y los mecanismos involucrados incluyen la consecuencia de tener hipoxemia por los problemas respiratorios típicos del COVID 19, por daño directo del virus en las células cardiacas (aunque no se ha aislado SARS-CoV-2 en tejido miocárdico) y por daños indirectos de los sistemas de respuesta inflamatoria, que, en muchos casos, se encuentran aumentados”, resalta el doctor Sotomonte Ariza, a la vez que menciona que, por lo incipiente de la enfermedad, aún se desconoce la extensión de esta secuela del COVID-19.

“Por ser una condición novel, no se tiene información suficiente para determinar el pronóstico a largo plazo de estos pacientes, pero sí está claro que es un marcador importante de mortalidad en pacientes con enfermedad severa por COVID-19”, subraya el especialista en electrofisiología cardíaca.

No obstante, la doctora Latalladi Ortega advierte que, si bien aún no tenemos suficientes datos para determinar si la miocarditis por COVID-19 es más severa que la miocarditis convencional, “esta miocarditis viene asociada con un cuadro complicado con hipoxemia o bajo oxígeno en la sangre por el daño al pulmón, septisemia, shock y trombosis asociada al virus, lo que complica el cuadro clínico del paciente”.

¿Secuelas cardiacas a largo plazo?Aunque desde un inicio de la pandemia se observó que el corazón puede verse afectado por el COVID-19, tanto en las personas con enfermedad cardiovascular existente como en aquellas que tienen factores de riesgo, hasta el momento no se tienen muy claro si el SARS-CoV-2 ataca directamente al corazón y si los efectos cardíacos resultantes pueden ser persistentes.

Sin embargo, “debemos observar el curso de las complicaciones cardiovasculares del COVID-19 a largo plazo y mantener a los pacientes en terapias óptimas y control de sus factores de riesgo para disminuir la posibilidad de sufrir secuelas irreversibles secundarias a la infección”, alerta el doctor Sotomonte Ariza, quien enfatiza la necesidad de que los pacientes se sientan confiados en buscar los servicios necesarios para atender su salud durante este período.

¿Podría haber un aumento de problemas cardíacos a raíz del COVID-19?”Sí, y hay varias razones directas e indirectas. Sí van a haber personas con infartos relacionados al COVID-19, al igual que de las personas que desarrollen miocarditis hay algunos de estos pacientes que van a desarrollar fallo cardíaco, lo que aumenta la mortalidad y morbilidad”, sostiene el doctor Rivera Sostre, quien enfatiza que todavía es muy temprano para saber qué por ciento de pacientes que desarrollen miocarditis van a desarrollar falla cardíaca irreversible y cuántos pacientes se van a recuperar. “Por experiencia con otros virus, la mayoría de los pacientes se van a recuperar”, agrega.

De su parte, la doctora Latalladi Ortega afirma que las secuelas cardiovasculares a largo plazo se mantienen como una posibilidad, aunque el paciente ya esté totalmente libre de virus. “Habría que estudiar los datos para determinar si, finalmente, si hay un aumento en los casos, pero lo podríamos esperar”.

Síndromes relacionados y sus implicaciones en la salud pública

Se sabe que el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, afecta a múltiples órganos vitales del cuerpo, ya sea directa o indirectamente, y, como señala la doctora Latalladi Otero, el pulmón es el órgano principalmente afectado en las etapas tempranas de la enfermedad.

“El virus también tiene la capacidad de entrar al corazón, al epitelio intersticial, a las paredes de los vasos sanguíneos y a los riñones, haciendo a todos estos órganos potenciales blancos de daño”, describe la neumóloga intensivista, quien agrega que, luego de que el paciente está infectado, puede desarrollar diferentes fases (temprana, pulmonar e inflamatoria).

“La (fase) inflamatoria se caracteriza por la tormenta de citoquinas, que es una liberación exagerada de mediadores de inflamación que causan una súper inflamación que se vuelve muy difícil de controlar una vez que comienza. Para complicar el panorama, los tratamientos existentes son pocos y con poca evidencia de efectividad o posibles efectos secundarios por el poco tiempo que hemos tenido para investigarlos, lo que hace el tratamiento del COVID-19 complicado y, hasta cierto, punto experimental”, argumenta Latalladi Ortega, al señalar que los pacientes que desarrollan la enfermedad se pueden complicar con fallo respiratorio o multiorgánico y requieren un nivel de tratamiento que es increíblemente costoso, fluctuando entre los miles hasta cientos de miles de dólares en pacientes con estadías prolongadas, intensivo o que requirieron soporte hemodinámico o respiratorio.

Estos factores no toman en cuenta las secuelas de la enfermedad y la falta de disponibilidad o escasez de algunos de los tratamientos, así como la disponibilidad de camas de intensivo y cuartos con presión negativa para tratar a estos pacientes, los cuales podrían no dar abasto si no se siguen tomando medidas drásticas para evitar el contagio.

“Esto convierte al COVID-19 en un problema terrible de salud pública por su poder de esparcimiento, si no es controlado adecuadamente”, lamenta la doctora Latalladi Ortega.

“Es imperativo que la población entienda que esta es una enfermedad que igual le da y se recupera sin problemas o que puede complicarse y costarle su vida. Los profesionales de la salud dan el máximo a diario para tratar de curar a los pacientes infectados, pero el tratamiento es escaso, costoso y no es infalible. Necesitamos crear conciencia de que lo más importante es evitar contagiarse, usando mascarilla todo el tiempo, manteniendo una distancia de 6 pies o más entre las personas y lavándose las manos frecuentemente”, destaca, para, finalmente, recomendar no recibir visitas, sobre todo de viajeros recientes, aunque no tengan síntomas; evitar actividades sociales donde no se use mascarilla y no se guarde el distanciamiento social, y no comer en lugares cerrados donde se recircule el aire.

Por su parte, el doctor Rivera Sostre opina que tenemos que entender que esta pandemia lleva al menos ocho meses desde sus comienzos en China, y que “no conocemos mucho, pero estamos aprendiendo”.

“Los pacientes hospitalizados están entre 7 y 14 días en el hospital y muchos de ellos en cuidado intensivo. El costo en el sistema de salud y para el paciente es muy alto. Esto no toma en consideración los tratamientos y las terapias para el paciente una vez salga del hospital, ni el daño emocional para el paciente, así como para su familia”, argumenta, por su lado, el doctor Rivera Sostre, quien concluye diciendo que “este virus nos ha enseñado que todavía no se va a ir y, hasta que no tengamos una vacuna o tratamiento más selectivo, todos vamos a estar a riesgo”.