“Aun si se utilizan los mejores métodos para la detección y tratamientos tempranos del cáncer de pulmón, la mejor forma de salvar vidas amenazadas por el cáncer de pulmón es no haber comenzado a fumar nunca y, si lo han hecho, dejando de fumar cigarrillos”, dice sin ambages la American Society of Clinical Oncology (ASCO, por sus siglas en inglés), mediante su página web.

La interrupción del uso del tabaco sigue siendo tan importante en la prevención, tratamiento y el cuidado del cáncer de pulmón de células no pequeñas (abreviado en español como CPCNP o NSCLC, por sus siglas en inglés), que incluso se menciona donde mismo se enumeran las investigaciones más recientes, junto con las áreas de investigación que pueden incluir opciones nuevas para pacientes, mediante ensayos clínicos. Es decir, la manera principal en que se prueban enfoques médicos innovadores para determinar cuán efectivos son. ¿Cuáles están dando de qué hablar?

Lo último: el acercamiento personalizado

Uno de los adelantos recientes más significativos en la lucha contra el cáncer tiene que ver con la capacidad de dar con el tratamiento específico para el tipo de cáncer del paciente y que este vaya bien dirigido. Por eso se habla de la terapia farmacológica personalizada.

Esta consiste en analizar las características de los tumores de pulmón que puedan predecir si un fármaco específico - ya sea una quimioterapia o una terapia dirigida- pueda ser eficaz. No obstante, para recopilar información suficiente, es posible que se le pida al paciente análisis adicionales de las muestras de tumor que se tomaron en la primera biopsia que se hizo para diagnosticar la enfermedad. Quizás se le sugiera hacerse una segunda biopsia para planificar el tratamiento o si inclusive, ya forma parte de un estudio clínico, encontrar mejores formas de tratar el cáncer de pulmón.

Es posible que también hayas escuchado hablar de la terapia dirigida, que está siendo utilizada con éxito en diferentes tipos de cáncer. ¿De qué se trata? Recuerda que, por lo general, la quimioterapia -que la administra el oncólogo o el hematólogo, por inyección directa en vena o por un catéter insertado en una vena grande- es el tratamiento principal para combatir el cáncer. Sin embargo, la quimioterapia afecta tanto las células saludables, como las cancerígenas. Por eso, la “revolución que ha representado la terapia dirigida durante los pasados cinco años es que te permite atacar genes específicos. Bloquea el crecimiento y la propagación del cáncer, a la vez que limita el daño a las células sanas, todo con efectos secundarios y toxicidad en grados más leves”, explica el hematólogo y oncólogo Alexis Cruz.

“Los estudios recientes demuestran que no todos los cánceres tienen los mismos factores. Ahora, para encontrar el tratamiento más efectivo, el médico puede hacer pruebas para identificar genes, proteínas y otros factores en el tumor. Así, el médico puede parear mejor al paciente con el tratamiento. De hecho, se están haciendo muchos estudios para conocer más acerca de factores moleculares específicos y nuevos tratamientos dirigidos a estos”, concluye el doctor Cruz.

Específicamente en el caso del cáncer de pulmón, los investigadores están observando cambios en los genes y proteínas que pueden ser nuevos blancos para el tratamiento. Según ASCO, estos incluyen cambios denominados “mutaciones que pasan por alto el exón 14 del gen met, translocaciones del NTRK, mutaciones del HER-2 y translocaciones del RET”.

De hecho, los resultados prometedores en la inmunoterapia para el CPCNP y la aprobación reciente de múltiples tipos de inmunoterapia han generado más investigaciones sobre la utilización de dichos fármacos para ayudar al sistema inmunitario a controlar el crecimiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, de acuerdo a la ASCO.

Los médicos también están descubriendo maneras de mejorar la eficacia de la cirugía y la radioterapia y al mismo tiempo, reducir sus efectos secundarios. Por ejemplo, hay estudios que evalúan la cirugía toracoscópica videoasistida (VATS), que permite que la cirugía se haga mediante orificios más pequeños en el tórax. Estas técnicas operatorias también se cuentan entre los adelantos recientes para el tratamiento del CPCNP.

Además, dado el caso que el cáncer de pulmón de células no pequeñas se trata con más éxito en los estadios iniciales, las pruebas que detectan el cáncer de pulmón antes de que produzca síntomas, mediante el estudio del ADN de libre flotación del cáncer, que se hace a partir de un análisis de sangre, han provocado un gran interés.

Asimismo, se investigan pruebas genéticas con el propósito de obtener información sobre quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Un buen sitio para encontrar más información de los estudios clínicos, es la página web del Instituto Nacional del Cáncer (NIH, por sus siglas en inglés).

Seguimiento vital

¿Por qué el seguimiento es importante? Porque tu equipo médico continuará verificando que no haya una recurrencia, es decir, que el cáncer no regrese, manejando los efectos secundarios -de largo plazo o los tardíos- de tu tratamiento y monitoreando tu salud en general. Por eso, no puedes pensar que en el momento en que concluyó el tratamiento activo, terminó la lucha.

Dicho seguimiento -que puede durar meses o años, en algunos casos será de por vida- incluye pruebas médicas, como recuento de células en sangre, y exámenes físicos. Además, parte del proceso científico requiere que tu médico lleve cuenta y constancia de tu recuperación.

Por ejemplo, según la página radiologyinfo.com (hecha por profesionales de radiología y dirigida a pacientes), “el médico lo verá cuatro a seis semanas después de terminar el curso de radioterapia, y luego cada tres a seis meses durante los primeros dos años. Después, tal vez lo vea cada seis meses durante tres años, y luego una vez al año”. También, muchas veces, el médico “recomendará hacer una tomografía axial computarizada (TAC), o una tomografía por emisión de positrones (PET), aproximadamente entre las cuatro y ocho semanas luego de terminar el tratamiento, cuando se espera que la respuesta sea máxima. Tales imágenes ayudarán a evaluar la respuesta y permitirán hacer comparaciones con las imágenes que se obtendrán durante el periodo de seguimiento. Así, se puede encontrar, en una fase temprana, las complicaciones del tratamiento y se puede distinguir entre un cáncer recurrente y las cicatrices pulmonares producidas por la radioterapia de dosis alta. La obtención regular de imágenes del tórax, entre 2-4 veces al año, los cánceres recurrentes pueden ser descubiertos a tiempo y tratados con éxito”.

Luego del tratamiento, el tumor pudiera desaparecer, en otras palabras, podría haber remisión, podría volver a crecer en donde estaba el tumor original, lo que se considera una recurrencia, o podría permanecer luego del tratamiento, lo que se le conoce como tumor residual. Según radiologyinfo.org, “los pacientes que han tenido un cáncer podrían desarrollar un segundo cáncer de pulmón primario no relacionado. Esto sucede a una tasa de aproximadamente tres por ciento de los pacientes por año”.

De paso, como en algún momento después del tratamiento del cáncer, es posible que tengas que consultar con un médico nuevo, que desconozca tus antecedentes médicos, justamente por el tiempo que conlleva el seguimiento (imagina que tu médico se muda del país, deja de coger tu plan, se jubila, cambia de profesión o fallece, entre otras razones), la Sociedad Americana Contra el Cáncer sugiere un enfoque muy práctico a cada paciente: “que guarde copias de sus informes médicos para que proporcione al nuevo médico los detalles de su diagnóstico y tratamiento”. Tampoco “dejes caer tu seguro de salud. Las pruebas y las consultas médicas son costosas y aunque nadie quiere pensar en una recurrencia del cáncer, siempre es una posibilidad”.

¿Qué son los ensayos clínicos?

Para realizar avances científicos, los médicos desarrollan estudios de investigación, que se denominan “estudios clínicos”, en los que participan voluntarios. De hecho, cada fármaco que está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), en la actualidad, fue probado en ensayos clínicos. Generalmente, los médicos hacen investigaciones clínicas en distintas fases con objetivos diferentes.

Los ensayos clínicos se usan para todos los tipos y estadios del CPCNP. Muchos se centran en tratamientos nuevos para determinar si un tratamiento nuevo es seguro, eficaz y posiblemente mejor que los tratamientos ya existentes. Estos estudios evalúan fármacos y métodos de tratamientos y métodos nuevos de prevención.

Quienes participan en los ensayos clínicos pueden ser algunas de las primeras en recibir un tratamiento antes de que esté disponible para el público en general. Sin embargo, existen algunos riesgos en los ensayos clínicos, incluidos posibles efectos secundarios y la posibilidad de que el nuevo tratamiento no funcione. Por eso se recomienda que los pacientes que hablen con su equipo de atención médica acerca de las ventajas y las desventajas de participar en un estudio en particular.

Fuente: American Society of Clinical Oncology