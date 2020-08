View this post on Instagram

Prepara tu mente y tu nevera con la compra correcta. Compra comida que te viene bien y te mantenga en tu meta . Trata de no tener cosas que no debes comer especialmente ahora que estamos más tiempo en casa. Evita la tentación, trata de mantenerte enfocado(a) todo el tiempo! Si no vives solo(a) no uses las excusa de que nadie te ayuda o te apoya. Las metas son tuyas, se fuerte. 💪🏼 Los que te rodean no tienen la culpa de que tu escojas hacer algo, no están obligados a seguir tus cosas!! Solo mantén un ladito para ti y si te sales de tu lado sabes que estas haciendo algo mal que solo afectará tu meta. Pon ejemplos sin peleas ni regaños, comer saludable le viene bien a todo el mundo, voy a ti... Sin excusas, para llegar a una meta hay que hacer sacrificios pero nada es imposible solo cree en ti !! 💪🏽😉#motivation #personaltrainer #believeinyourself #cleaneating #mejorcalidaddevida #sepuede #creenti #anitasanchez #blessed