El Departamento de Salud confirmó ayer, sábado, que identificó en Puerto Rico la variante brasileña P.2 del COVID-19 y la variante B.1.429 que se originó en California, Estados Unidos.

Para la agencia, estas variantes son “de interés” y se suman a la variante británica B.1.1.7 que ya circulaba en la isla. Pero, ¿cuáles son las características de estas variantes y cuál ha sido el impacto en sus lugares de origen? Aquí te explicamos.

De acuerdo con el secretario de Salud, Carlos Mellado, una variante de un virus es preocupante cuando presenta cambios que la convierten en, por ejemplo, más transmisible.

El funcionario reconoció en un comunicado de prensa que las variantes de Brasil y California “aún no han acumulado el número de cambios necesarios para llegar a convertirse en una variante de preocupación, pero sí tienen algunas de esas características, y por esto se mantienen en monitoreo”.

Las expresiones del médico coinciden con diversos estudios internacionales que apuntan a que las variantes recientemente identificadas en la isla se propagan de una forma más fácil, aunque continúan investigando.

Una reseña del periódico The New York Times de dos estudios sobre la variante de California sostiene que esta es más contagiosa, aunque su amenaza aún no está clara.

Según el reportaje, uno de los estudios detectó que la variante se extendió rápidamente por una comunidad de San Francisco, California, durante los últimos meses, mientras que la otra investigación reveló que esta variante produce el doble de partículas virales en el cuerpo de una persona infectada. De igual forma, esta última investigación sugirió que la variante podría evadir las defensas del sistema inmulógico y hasta a las vacunas. Las investigaciones no han sido publicados en ninguna revista científica.

Hasta finales de febrero, la variante de California se había detectado entre el 40% y el 50% de las muestras analizadas por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles y se había detectado en países como Australia, Dinamarca, México y Taiwán.

Jessica Irizarry, epidemióloga del Departamento de Salud, sostuvo que la variante californiana permanece bajo estudios y que todavía es muy prematuro para conocer su comportamiento.

“En términos de la de California, como ha sido identificada tan recientemente, todavía se está recopilando información y se está identificando como una variante de interés. Sí detectamos esa mutación y vamos a ver cómo evoluciona la historia natural de ese virus para ver si es más contagioso, es más virulento o no”, subrayó.

Entretanto, la variante brasileña P.2 fue detectada a finales de 2020 en Río de Janeiro. Según Irizarry, los estudios científicos señalan que esta variante también es más contagiosa.

“La de Brasil sí se entiende que es más contagiosa que la origina, siempre estas variantes se comparan con el virus inicial”, recalcó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) sostienen en su página web que en Brasil también se detectó la variante P.1 que “contiene un juego de mutaciones adicionales que podrían afectar su capacidad de ser reconocida por los anticuerpos”.

“Hasta el momento, los estudios sugieren que los anticuerpos generados a través de la vacunación con las vacunas autorizadas en la actualidad reconocen estas variantes. Este aspecto se está estudiando atentamente y hay más investigaciones en curso”, señalan los CDC sobre la variante P.1, la británica y una que se identificó en Sudáfrica.

Ante las nuevas variantes del coronavirus, Irizarry recomienda a los ciudadanos continuar practicando el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado de manos, así como mantenerse en cuarentena y aislamiento cuando sea necesario.

“El método de transmisión es el mismo que el SARS-Cov-2 original, así que debemos mantener las medidas de precaución que hasta el momento hemos estado instaurando. Obviamente, también promulgamos la vacunación para las personas que estén incluídas en la fase que está ahora mismo y que puedan tener la disponibilidad para vacunarse”, dijo.

Pese a que todavía hay pocos estudios sobre la efectividad de las vacunas ante las nuevas variantes, Irizarry aseguró que las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson proveen protección.

“Las vacunas protegen contra el virus y sus varientes, pero lo que no sabemos es cuán amplia es esa protección”, reconoció.