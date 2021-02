En los últimos diez años se ha descubierto que el microbioma es parte integral de la salud del ser humano. Son millones de bacterias, hongos, arqueas (microorganismos) y parásitos que viven en nuestros cuerpos, tanto dentro como fuera. Todos tienen una función.

Así lo describe la microbióloga Filipa Godoy Vitorino, profesora asociada del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas y presidenta de la División Caribeña de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS en inglés), quien lleva años estudiando el microbioma humano.

De hecho, la investigadora y su equipo estudian ahora el microbioma vaginal de las puertorriqueñas con el propósito de confirmar si, de alguna forma, está facilitando las infecciones virales, como puede ser la del virus del papiloma humano (VPH) que, a su vez, es el principal causante de cáncer de cuello uterino, también llamado cáncer cervical.

“Esa es nuestra hipótesis porque, a pesar de que hay una vacuna y la gente tiene más conciencia con la higiene, todavía estamos viendo una prevalencia de cáncer cervical muy alta y, posiblemente, haya un estímulo ambiental que, en este caso, puede estar facilitando estas infecciones”, advierte la doctora Godoy, mientras señala que, de todos los órganos del cuerpo humano, el más biodiverso (con más bacterias), es el intestino y el menos biodiverso es la vagina.

Según la investigadora, el primer contacto humano que tenemos con los microbios es a través del canal vaginal cuando nacemos. No obstante, resalta que en la vagina hay menos especies porque las bacterias en ese nicho son muy potentes y crean una barrera biológica cuyo metabolismo ayuda a bajar el pH vaginal y limitar las infecciones.

“Las lágrimas, la saliva y el cerumen de los oídos tienen unas proteínas -las lisozimas- que nos protegen de las infecciones. En la vagina, además de esas proteínas, tenemos los lactobacilos (las bacterias más importantes a nivel vaginal y cervical”, explica. Por eso, cuando hay enfermedad y se pierden estos lactobacilos, hay un desbalance del equilibrio microbiano de la microbiota normal y las “bacterias malas, que pueden venir del ano o por las relaciones sexuales”, se instalan.

“Se puede decir que la inmunidad local de la vagina empeora si no están estos soldaditos, que son los lactobacilos”, agrega la investigadora, al resaltar que son hipótesis que se plantean en el estudio que llevan a cabo.

No obstante, afirma que con las herramientas moleculares de alto rendimiento que hay hoy día pueden obtener información sobre el ecosistema vaginal y ver las funciones que tienen. “Ya hay estudios que hemos publicado que indican que sí, que hay una pérdida de lactobacilos en las personas con VPH o con el virus de inmunodeficiencia humano (VIH) que son de alto riesgo para cáncer cervical y que hay cambios en el microbioma dependiendo de las infecciones, incluso las mujeres que tienen menos lesiones (de VPH) también tienen pérdida de lactobacilos”.

Por eso, dice que ahora quieren estudiar qué respuesta inmune tenemos cuando están determinadas las bacterias, cuando se pierden los lactobacilos o cuando hay inflamación. “También estamos mirando qué tipo de hongos viven ahí, que es una parte importante del microbioma”, explica la investigadora, quien destaca este estudio va a permitir conocer mejor y entender el ecosistema de las puertorriqueñas, ya que todas las razas -blancas, asiática, hispana o negra-, tienen un microbioma vaginal diferente.

Lo positivo de este estudio es que, eventualmente, puede redundar en soluciones para, por ejemplo, prevenir infecciones e inflamación por VPH “y se podría desarrollar un probiótico, como pastilla o supositorio vaginal, que permitiera colonizar con bacterias buenas”, afirma la doctora Godoy, quien cree que se podrían desarrollar estos probióticos adaptados a lo que tienen las mujeres sanas de diferentes etnias.

Y aunque todavía las mujeres no podemos saber si tenemos un microbioma cervical saludable, la investigadora enfatiza en la importancia de evitar duchas vaginales, relaciones sexuales sin protección en caso de múltiples parejas y uso indiscriminado de antibióticos. “Tener una dieta equilibrada rica en fibras ayuda a disminuir en general la inflamación y mejorar la inmunidad”, recomienda.

El VPH y el cáncer cervical

Aunque el cáncer cervical es altamente prevenible, en la isla es una enfermedad en aumento, según los hallazgos de la investigación “Incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico, 2001-2017”, realizada RCM en la que se analizaron datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico.

Según la epidemióloga Ana Patricia Ortiz, una de las investigadoras principales, del Centro Comprensivo de Cáncer del RCM, la tasa de incidencia de este tipo de cáncer aumentó de 9.2 a 13.0 casos por cada 100,000 años-persona del 2001 al 2017, con un aumento porcentual anual de 2.4%. De hecho, destaca que Puerto Rico tiene la tasa de incidencia de cáncer cervical más alta de todos los estados y territorios de Estados Unidos.

“En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una meta de eliminación de cáncer cervical para 2030 en todos los países del mundo. Esa eliminación ellos lo definen de esta manera: ‘que la población tenga menos de cuatro casos por cada 100,000 habitantes’. En Puerto Rico estamos viendo unos 13 casos por cada 100,000”, lamenta la investigadora, mientras indica que en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios de salud como aquí, el cáncer cervical está disminuyendo.

De hecho, dice que en Puerto Rico estuvo disminuyendo hasta finales de la pasada década. “Por eso nos llama la atención. Es un cáncer que, al tener pruebas de detección temprana, acceso a tratamiento para las lesiones precancerosas, además de que ahora tenemos vacunas, debería continuar disminuyendo”, agrega la investigadora, aunque aclara que el impacto de las y los jóvenes que se vacunan hoy día, se verá más adelante.

“Pero ahora estamos viendo un ascenso en cáncer de cuello uterino que es estadísticamente significativo. Hay varios aspectos que tenemos que monitorear. Lo primero es que las mujeres se estén haciendo las pruebas de detección temprana, la prueba del Papanicolau y la del virus del papiloma humano (VPH), que está recomendada para mujeres de 30 a 65 años”, explica la doctora Ortiz.

Según la investigadora, al analizar los datos de 2018 de la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System, (BRFSS), el 79.3% de las mujeres de 21 a 65 años se habían hecho la prueba de cernimiento en los últimos tres años. Pero la meta que se estableció a nivel nacional en Estados Unidos para el 2020 fue de 90%, “así que, tenemos un gap (brecha) ahí”.

“En Puerto Rico más del 90% de la población tiene servicios de salud, pero tenemos unas barreras por las cuales no se están haciendo esas pruebas, aunque tengan plan médico, no están llegando”, agrega la investigadora cree que eso puede estar influenciando el aumento de cáncer cervical. De hecho, enfatiza que una prueba de detección temprana -como es el Papanicolau- detecta células precancerosas, que son las que el médico trata antes de que se convierta en cáncer.

“Eso me lleva a otro punto, que las mujeres se están haciendo la prueba, pero nos preocupa que las estemos perdiendo en esa parte del ‘follow up care’ o seguimiento médico. Sabemos que a veces no necesariamente regresan para ver el resultado del Papanicolau o no va a la cita donde el médico va a tratar esas lesiones precancerosas”, explica la doctora Ortiz, mientras indica que actualmente analizan datos de las aseguradoras de salud para entender qué porcentaje de mujeres que se hacen el Papanicolau completa el tratamiento de seguimiento.

Según la científica, en el estudio también se documenta que las mujeres en los cohortes (grupo que forma parte de un ensayo clínico o estudio) más jóvenes tienen mayor incidencia de cáncer cervical. Por ejemplo, explica que en el análisis usaron como referencia el grupo de mujeres nacidas en 1961.

“Pero en el gráfico pudimos observar que las nacidas en 1991 tienen cuatro veces mayor riesgo de un diagnóstico de cáncer cervical en comparación con las mujeres nacidas 20 años antes. Creemos que también tiene que haber aquí un efecto de cambios en estilos de vida, como un mayor número de parejas sexuales y que puede estar influenciando por una mayor prevalencia de infección con virus del papiloma humano (VPH)”.

De hecho, se cree que la mayoría de la infección por papiloma humano ocurre en la adultez temprana, alrededor de los 20 años. Mientras que la mediana de edad de un diagnóstico de cáncer cervical es a los 49 años. “Así que en lo que te infectas y te da el cáncer transcurren varios años”, enfatiza la doctora Ortiz.

Cabe resaltar que la relación entre el VPH y el cáncer cervical se ha comprobado en estudios de investigación alrededor de todo el mundo. De hecho, casi el 100% de los cánceres cervicales se atribuyen a este virus. De ahí la importancia de las pruebas de detección temprana, como el PAP en conjunto con la de VPH.

También se debe tener en cuenta que cuando las células precancerosas son detectadas en su etapa temprana, el pronóstico es muy bueno, con una sobrevivencia de más del 85%. Más aún, es de los pocos cánceres con los que se puede hacer prevención primaria (si te vacunas) y secundaria, cuando te haces las pruebas de detección, detectas a tiempo una condición premaligna y obtienes el tratamiento necesario.

La vacunación contra el VPH

Según la doctora Ortiz, la vacuna está recomendada para niñas y niños de 11 años. Pero si no te vacunaste en esa fecha, la recomendación es que todo individuo, hombre o mujer, hasta los 26 años se vacune.

- Además, la FDA ya aprobó la vacuna para los grupos de 27 a 45 años y se recomienda que si estás en esas edades discutas con tu médico los beneficios de vacunarse contra el VPH. “En términos de salud pública tenemos que continuar educando a la población sobre la importancia de la vacunación, las pruebas de detección temprana y el seguimiento a ese resultado”, explica la doctora Ortiz.

- Si no tienes plan médico, hay programas, como “Vaccines for Children” que ofrecen la vacuna. De la misma forma, hay un programa de detección temprana de cáncer cervical y de cáncer de mama que corre desde el Centro Comprensivo de Cáncer y que ofrece servicios de pruebas de detección temprana a mujeres que no tienen plan médico.

- También cuentan con una página en Facebook, HPV Interest Group I, tiene información educativa sobre estos temas. “Además, tenemos varios estudios de investigación que buscan la prevención de cánceres relacionados al virus del papiloma humano que, si les interesa más información, pueden llamar al (787)772-8300 extensión 1421 y 1145”, exhorta la investigadora.