Tomar la temperatura corporal antes de entrar a una oficina médica, tienda, supermercado o centro comercial es una escena normal en estos días de pandemia y de temor al contagio con COVID-19. Casi siempre, una persona con un termómetro digital en forma de pistola se acerca a la frente de la persona para determinar si tiene fiebre o no.

Se trata de un procedimiento que no requiere contacto directo con las personas debido a que funciona con un sensor infrarrojo que mide la temperatura corporal, pero no emite energía, explica el oftalmólogo Ian Piovannetti.

“Estos termómetros tienen una medida infrarroja que mide la energía que el cuerpo produce. Esto se transforma en una señal que se refleja en la pantalla digital para indicar la temperatura de la persona. Es un procedimiento que suele durar un par segundos”, agrega el pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología (SPO).

Pero hace unos días surgió un bulo en las redes sociales donde se advertía que esos termómetros funcionaban con rayo láser y podían dañar la retina debido a que no estaban bien calibrados. En algunos mensajes se indicaba que la “Asociación de Optómetras de Puerto Rico” había enviado la información.

FALSO - La presidenta del Colegio de Optómetras de Puerto Rico, Lourdes González Bergantiños, publicó en Facebook lo siguiente:

“Está circulando un mensaje de parte de la Asociación de Optómetras de Puerto Rico, donde expresa que los termómetros usados para medir la temperatura hacen daño a la retina del ojo. Queremos aclarar que en Puerto Rico la única entidad que regula a los optómetras creada por ley es el Colegio de Optómetras de Puerto Rico y la información que está circulando no está probado que sea cierto. Estos termómetros trabajan con parte de la luz visible y como todo instrumento se tiene que manejar adecuadamente, teniendo presente, no se apunte directamente a los ojos. El mismo no causa daño por lo que su uso es seguro”.

Precisamente, Piovannetti señaló categóricamente que estos termómetros tienen un sensor infrarrojo que no daña la vista y que no hay ninguna contraindicación en utilizarlos en la frente o en la piel, incluyendo los brazos.

Aquí algunos hechos que, según el oftalmólogo, se deben tener en cuenta:

- Estos termómetros tienen una luz infrarroja y la pequeña lucecita que emite no es un rayo láser, pero se usa para enfocar la dirección del sensor donde se estará tomando la medida de la temperatura “Si por casualidad esa luz se pone por unos segundos sobre los ojos no tiene ningún efecto”.

- Una luz infrarroja no es un láser. Se diferencia porque el láser tiene un largo de onda de luz de más intensidad. “Nosotros usamos láser para dar tratamiento en el ojo y la retina, obviamente, bajo cuidado médico”.

- Estos termómetros se pueden usar en cualquier parte del cuerpo, pero se recomienda en la frente porque es un área que, normalmente, está expuesta, especialmente ahora que usamos mascarillas. “Las temperaturas que no varían mucho, según el medioambiente, es la frente”.

- El mayor beneficio: no hay ningún contacto con la piel y se fomenta el distanciamiento social.

- Los únicos termómetros que tienen láser son los que se usan para la construcción porque tienen que medir la temperatura del concreto o el cemento. Pero ese no se usa en los seres humanos.

- Luz directa sobre los ojos. No se recomienda que ninguna luz se ponga directamente sobre el ojo por un periodo más largo de lo necesario. “Cualquier luz que te pongas directamente en el ojo por mucho tiempo te puede hacer daño. Pero en el caso del termómetro infrarrojo, aun si se desvía por unos segundos hacia el ojo, no causa ningún problema”, enfatiza el doctor Piovannetti.