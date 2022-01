La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer Inc. anunció a través de un comunicado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó CIBINQO (abrocitinib), un inhibidor oral de la quinasa de Janus 1, una vez al día, para el tratamiento de adultos que viven con dermatitis atópica refractaria, de moderada a severa, cuya enfermedad no se controla con otros medicamentos sistémicos, incluidos los biológicos, o cuando el uso de esas terapias no es aconsejable.

CIBINQO, según el escrito, está aprobado en las dosis recomendadas de 100 mg y 200 mg, y la dosis de 200 mg se recomienda para pacientes que no responden a la dosis de 100 mg.

Además, establece que se aprobó una dosis de 50 mg para tratar la dermatitis atópica de moderada a severa, específicamente en pacientes con insuficiencia renal moderada (insuficiencia renal), ciertos pacientes que reciben tratamiento con inhibidores del citocromo P450 (CYP) 2C19 o pacientes que se sabe o se sospecha que son metabolizadores deficientes de CYP2C19. Para los pacientes con insuficiencia renal moderada que no responden a 50 mg una vez al día, también se pueden prescribir 100 mg una vez al día.

La aprobación de la FDA se basó en los resultados de cinco ensayos clínicos de un programa de ensayos clínicos a gran escala de más de 1,600 pacientes. La seguridad y eficacia de CIBINQO se evaluó en tres ensayos aleatorizados, controlados con placebo, de fase 3.

Además, la seguridad se evaluó a través de un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, de rango de dosis y un ensayo de extensión abierto a largo plazo en curso. En todos los ensayos, reveló el comunicado, CIBINQO demostró un perfil de seguridad consistente y mejoras profundas en el aclaramiento de la piel, la extensión de la enfermedad y la gravedad, así como una mejoría rápida en la picazón después de dos semanas, para algunas personas que viven con DA versus placebo. Además, una mayor proporción de sujetos tratados con CIBINQO en dos ensayos de monoterapia logró una mejoría en la picazón en la semana 12 en comparación con placebo.