Hace siete años se dio a conocer una historia que caló profundo en miles de personas cuando Rhaiza Vélez Plumey compartió con El Nuevo Día su testimonio tras ser diagnosticada con un cáncer cervical con metástasis al hígado y pulmón.

Días después, trascendió su partida física a los 32 años, pero su mensaje de detección y prevención temprana sigue latente en su madre Myra Plumey, para quien el mes de enero viene cargado de muchos sentimientos. Al escuchar la palabra “cáncer”, según cuenta, le es imposible no remontarse a ese momento en que la segunda de sus tres hijas fue diagnosticada con cáncer cervical en estado avanzado. Entre seis a siete meses después de la noticia falleció.

“Lo que me viene es ese momento en que veo al médico entrar a una sala de emergencias, estar Rhaiza en una camilla, y le dice que tiene cáncer. Es algo que no puedes describir. No puedo imaginarme lo que ella sentía, pero sí te puedo decir lo que yo sentí como madre. Ese momento se revive cada vez que escucho la palabra cáncer. Cuando a Rhaiza le diagnostican la enfermedad, yo hasta el último momento, diría que hasta el día antes, todavía tenía la esperanza y yo confiaba de que Rhaiza se iba a sanar. Hay unos procesos de negación que tenemos, tal vez eso era, pero yo confiaba en que se iba a sanar’, expresó Plumey.

Sin embargo, aunque no está físicamente en este plano, siempre recuerda a Rhaiza de un modo jovial, nunca enferma. “Yo pienso en Rhaiza todos los días”, afirma. Pensar en esos momentos de felicidad que vivieron en familia, cuando compartían juntos con sus niños y esposo, resultan ser un aliciente para esta madre.

Innumerables cambios

Según expresó, desde el momento de su diagnóstico de cáncer, no solo cambió la vida de Rhaiza, sino que trastocó la vida de todos aquellos que le rodeaban, y esto no se limitaba solo al aspecto emocional, sino también el financiero.

“El cáncer trastoca la vida de todo el mundo, tu vida cambia, no vuelves a ser lo mismo. Como madre, uno no espera que un hijo fallezca antes que uno. Por ley de vida tú esperas morir antes que tus hijos. Así que cuando te dicen que un hijo tiene cáncer, te sientes impotente. Ella tenía tres niños, todo cambia, sus vidas cambian. Lo ves desde afuera, quieres resolver y no hay mucho que puedes hacer”, manifestó Plumey, para quien la presencia de su hija sigue latente.

Aunque cuenta con su esposo, otras dos hijas, varios nietos y nietas, asegura que Rhaiza es insustituible. De igual modo, está consciente de cómo puede afectar la ausencia de su hija en la vida de sus tres nietos, que al momento de la muerte de tenían 1, 2 y 4 años.

“Tengo unos nietos que son sus hijos, que gracias a Dios puedo seguir compartiendo con ellos, y su papá es ejemplar. Pero a uno siempre le duele que mamá no está ahí. Hay unos momentos en la vida de esos niños donde mamá hubiera querido estar y donde probablemente ellos hubieran querido que su mamá estuviera. ¿Que son afortunados? Sí, pero cambió su vida, cambió la nuestra. Mi vida es antes de Rhaiza de su fallecimiento y después de… La vida se ve diferente”, aseguró.

La causa principal del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano (VPH), cuando no se diagnostica o se trata a tiempo. En la foto, Rhaiza Vélez, quien falleció de cáncer cervical, al disgnosticársele en etapa avanzada. (Vanessa Serra Díaz)

Las Voces de Rhaiza

Plumey recuerda que un grupo de amigos de su hija crearon el Team Rhaiza con el propósito de ayudarla económicamente. Asimismo, le dieron apoyo emocional, la sacaban a pasear y fueron los que ayudaron a Rhaiza a compartir su historia. De ahí trascendió a lo que es el movimiento que se conoce hoy en día como “Las Voces de Rhaiza”, creado luego de su fallecimiento, como parte de la Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES).

“Cumplió el 23 de enero siete años de haber fallecido. Lo vi como una oportunidad de continuar siendo su voz. Ella quería llevar un mensaje y no lo puedo llevar por mucho tiempo, pero mis hijas al igual que yo hemos sido su voz. El objetivo es que sean muchas más las voces, por eso el movimiento se llama ‘Las Voces de Rhaiza’. Somos muchas las voces de Rhaiza para que ese mensaje de detección y prevención temprana que ella inició cuando hizo pública su historia y mensaje, se continuara llevando”, informó.

Entre los logros que ha tenido este movimiento junto con VOCES ha sido denominar a enero como el Mes de la Prevención y Detección Temprana del Cáncer Cervical. Asimismo, apoyaron el proyecto de que fuera obligatoria la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en las escuelas, y ha continuado apoyando esta campaña.

“Me ayuda a mantener a mi hija viva”

“Como mamá me ayuda a mantener a mi hija viva porque con su mensaje yo siento que ella está conmigo, y a la misma vez para ayudar a otras mujeres, que se vean en ese espejo, de una mujer joven, profesional, con niños, que se miren ahí, que tienen la oportunidad de no ser una Rhaiza, y no repetir su historia si hacen lo propio, que es la vacunación y la detección temprana”, sentenció.

Vital el examen de detección

Todavía hay mucho tabú, miedo e incomodidad el que muchas mujeres experimentan para acudir a su cita al ginecólogo, ¿qué mensaje les da?, cuestionamos.

“El examen de detección es vital. No te puedo decir que en el caso de Rhaiza no se hizo, porque ella estaba embarazada, y antes de su embarazo se le practicó. Lo que pasa es que este virus surge, si no es eliminado de tu cuerpo, tarda varios años en desarrollar el cáncer. Yo presumo que ella lo tenía antes, sale embarazada, todo se complica. El bebé tenía cinco meses cuando le diagnostican el cáncer. Mi mensaje a todas las mujeres con relación a su visita al ginecólogo, es que esto es algo que no nos puede incomodar. Si te sientes incómoda de que sea un ginecólogo varón, aquí existen ginecólogas mujeres. Ahí está el potencial de que salves tu vida. Un diagnóstico de cáncer a tiempo, un cáncer cervical a tiempo, no es razón para que tú vayas a fallecer”, enfatizó Plumey.

Adelantó que serán múltiples las actividades que se van a estar haciendo durante este año para continuar aumentando la concienciación de la vacunación y la detección temprana.

Su meta: “Que cada día sean menos los diagnósticos de cáncer cervical y se identifiquen en Puerto Rico, que sean más las que se vacunen, que la tasa de vacunación aumente y que en algún momento no muy lejano, podamos decir que en Puerto Rico se erradicó el cáncer cervical”, culminó.