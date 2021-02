Elwood Cruz regresa al ojo público en su nuevo rol como portavoz del programa de bienestar de la Fundación Salud Verde, de la empresa puertorriqueña First Medical Cannabis (FMC). El presentador y periodista, quien es paciente y beneficiario de este novel programa, encabeza una campaña centrada en educar a las personas sobre los beneficios y bondades del cannabis medicinal en el manejo de una variedad de condiciones médicas crónicas.

A través de videos y contenido en redes sociales, testimoniales, pautas publicitarias y orientaciones a grupos, la campaña destaca las experiencias de Cruz como paciente, además de brindar información que aclara los mitos relacionados a la eficacia y seguridad del cannabis medicinal.

“El cannabis medicinal nunca figuró como alternativa de tratamiento para mi condición por falta de conocimiento. Luego de muchos intentos con métodos tradicionales, FMC me hizo el acercamiento y comencé un tratamiento. La diferencia se vio inmediatamente. A través de mi carrera he sido sumamente selectivo con las entidades y causas que apoyo. Por lo que he vivido, hoy tengo el compromiso de informar y educar a las personas sobre este tema, para que ellos también aprendan, como lo hice yo”, dijo Cruz en una comunicación escrita.

En 2018 Elwood fue diagnosticado con Distonia de Tensión Muscular, una condición neurológica degenerativa que afecta el desempeño de músculos clave en la cabeza, cuello y espalda, además de los músculos que mueven las cuerdas vocales y el movimiento de la laringe. Como parte del tratamiento desarrollado por FMC, Elwood maneja la condición con gotas sublinguales REMEDY, cuyas altas concentraciones de THC (dominante sativa y otro índica) apaciguan el dolor crónico. También incorpora los aceites esenciales que componen las tinturas, reconocido como la manera más eficaz de micro dosificación.

“Para nosotros contar con Elwood representa un orgullo, pero también la misma esperanza de sanación que tienen muchos pacientes y que ahora se pueden ver identificados con él, con el fin de educar a las personas sobre la diversidad de tratamientos que ayudan y aportan a sobrellevar, mejorar y remediar diversas condiciones debilitantes y sus efectos secundarios”, dijo la doctora Enid López, directora clínica de FMC en el comunicado.

El tratamiento de Elwood se refuerza con un programa de asesoría psicológica a cargo de López. “Este tratamiento complementario es importante para mantener un balance emocional óptimo y evitar las recaídas, causadas por la condición”, explicó.

El uso del cannabis medicinal cada vez más se libera de la estigmatización que ha tenido por siglos, convirtiéndose en una alternativa viable, probada y segura para el tratamiento de condiciones debilitantes y crónicas como el cáncer, la fibromialgia, VIH/SIDA, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, Parkinson, anorexia, migraña y otras.

Para más información: firstmedicalcannabis.com / Tel. 787-410-0081 / firstmedicalcann en redes sociales y YouTube.