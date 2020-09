Cuando se habla del ciclo menstrual, una de las principales preocupaciones es la fuga del periodo. Aunque durante años, muchas mujeres han utilizado las toallas sanitarias y tampones por su accesibilidad en el mercado, la copa menstrual ha ido ganando popularidad entre una población femenina cada vez más informada, preocupada por su salud, su economía y por proteger el ambiente.

Una mujer, a lo largo de su vida fértil, que es de los 15 a los 44 años, utiliza alrededor de 15,000 toallas o tampones desechables, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa un impacto económico.

“La copa menstrual no es algo nuevo. La primera patente fue aprobada en la década de 1930. Originalmente fue fundada y creada por la mujer Leona Chalmers. El modelo es muy parecido al actual, pero la hizo de un material similar al corcho. En ese momento estaba surgiendo una situación mundial económicamente y debido a eso no tuvo éxito en el mercado. Además, otra fábrica de productos de higiene comenzó a presentar ideas de productos similares, pero no tuvo el éxito que se esperaba tener. No es hasta los años 2000 que surge el movimiento otra vez”, informa Johaly Muñiz Collazo, quien es educadora y fundadora de la página en Facebook “Revolución Copa Menstrual”.

PUBLICIDAD

Este producto de higiene femenina es confeccionado en un material conocido silicona médica, lo que significa además que es 100% hipoalergénico y no permite la proliferación y alojamiento de bacterias. La copa femenina es reutilizable y tiene un periodo de durabilidad de 10 años, dependiendo si se le da un uso adecuado.

“Una mujer podría llevarse de 4 a 5 copas menstruales a lo largo de su vida menstrual, lo que representa un ahorro económico significativo, contrario al uso de toallas sanitarias o tampones desechables”, señala la educadora.

Por otra parte, la ginecóloga Jamith Torres explica que al ser un método de colección no tiene los efectos secundarios como los tienen los métodos absorbentes. “Médicamente hablando no hay mucha literatura. Un estudio más reciente fue uno en 2019, que fue un estudio de caso, en el que te basas en diferentes opiniones de expertos o casos específicos. Básicamente, lo que hicieron fue que compararon la eficiencia, costo efectividad, efectos secundarios, y se llegó a la conclusión de que la copa menstrual es muy segura utilizarla. Le digo a mis pacientes que si eso es lo que les interesa, adelante”, indica.

¿Cómo se usa?

“Lo que hace este producto es que recolecta el flujo menstrual, a diferencia de otros productos en el mercado que lo que hacen es absorberlo. Al ser de silicona médica le da el beneficio a nuestro cuerpo de eliminar y liberar el flujo menstrual sin ningún tipo de complicaciones, a la vez que ayuda al ambiente.

Al adquirirlo, puede durar de 5 a 10 años dependiendo del cuidado que se le dé”, explica Muñiz Collazo.

PUBLICIDAD

Según señala, las copas son bastante moldeables y para introducirla en la vagina y colocarla existen de seis a nueve dobleces. De las tres formas favoritas para introducirlas, que son las más que se recomiendan, es en forma de “U”, de 7 y de “F”.

Formas en las que puedes insertar la copa menstrual.

“Tan pronto esa copa llega a tus manos, se debe esterilizar. Pones agua a hervir, la echas, la retiras de la hornilla y espera que esa agua se enfríe. El proceso debe ser de uno a tres minutos. Tan pronto la sacamos de ahí, se seca bien y se deposita en una bolsa de tela, que permite que esa copa esté a la temperatura correcta. Es importante la limpieza del producto y que esté guardada en el lugar correcto”, orienta.

En lo que te vas familiarizando con su uso, Muñiz Collazo recomienda usar la copa menstrual días antes del periodo menstrual para que así evites la tensión de estar manchada, vayas familiarizándote con ella y practicando la forma en que la colocas dentro de la vagina hasta sentirte cómoda.

“Si se te dificulta introducirla, una opción es utilizar un lubricante o gel a base de agua para que no afecte el material de la copa ni tu pH vaginal”, sugiere la educadora a la vez que indica que puedes llevar la copa por un periodo de hasta 12 horas. “Aunque la copa no va a desbordarse, para mi tranquilidad e higiene, la retiro cada cinco horas. Solo se enjuaga y no se usan jabones ni químicos. Solo agua. Vacío, enjuago y vuelvo y la introduzco”.

PUBLICIDAD

Copa menstrual

No obstante, Torres indica que si estás en la casa, al removerla uses agua y el jabón que utilizas para la higiene vaginal, además de que procures enjuagarlo bien para que no se queden residuos de alcohol. Asimismo, menciona que el gel evita que no haya abraciones o laceraciones en la vagina. Al culminar el ciclo menstrual se recomienda esterilizar la copa y guardarla de acuerdo con las especificaciones.

La ginecóloga relata que ha tenido dos pacientes únicamente que no se han podido remover la copa y han acudido adónde ella.

“Cuando tú la pones, esto crea como un vacío y un efecto de succión, y eso lo que hace es que no permite que salga el aire. Por consiguiente, cuando la sangre va bajando, cae en la copa. Pienso que algunas pacientes se ponen un poco nerviosas al removerla y les resulta un poco incómodo, por lo que debe relajarse. Aunque sienta que eso es un orificio que no tiene fondo, no va a pasar del cérvix. Para quitarla, no es fuerza, es maña”, señala la ginecóloga a la vez que recomienda practicar los ejercicios Kegel (movimiento en los músculos debajo del útero, la vejiga y el intestino) en los que pujas un poco. “Al pujar, el anillo de la parte de arriba, como que lo aprietas y eso quita el vacío, lo que ayuda a sacar la copa”.

“La copa tiene como un pistilo o hook (gancho) y con esto es que más fallan las pacientes porque por ahí mismo halan para quitárselas. No pueden hacer eso. La paciente tiene que pujar un poco y tiene que introducir su dedo por el lado del hook hasta llegar al anillo o liguilla. Lo aprieta o como que lo hunde, le quita el efecto del vacío que tiene y debe remover en esa misma posición. Si hace estos pasos, evitamos accidentes de derrame. Si dominan eso, aman la copa y se quedan con el uso de la copa”, asegura la doctora Torres.

PUBLICIDAD

Hay dos tamaños que son los que usualmente trabajan las diversas marcas que existen. Está el pequeño para mujeres menos de 25 años, quienes no hayan tenido partos vaginales y/o que tengan poco flujo y el grande para mujeres de 25 años en adelante, quienes hayan tenido parto vaginal y/o su flujo se abundante. Además, hay marcas que trabajan el tamaño intermedio o las “mini” para las niñas.

“En la mayoría de los casos, cuando son adolescentes les recomiendo mucho es el uso de toallas de tela. Ya a los 15 y 16, que ya van tomando más consciencia y cuidado con la higiene, pueden comenzar a usar el tamaño “mini” y/o el pequeño. Aunque todas se parecen en cuanto a formato, dependiendo de las marcas, algunas copas van a ser más anchas, otras más alargadas o gruesas, depende del fabricante”, comunica Muñiz Collazo.

En el caso de la ginecóloga, esta recomienda la copa vaginal si se está sexualmente activa desde los 14 años y es una paciente que pueda seguir instrucciones. “Si nunca han estado sexualmente activa no se recomienda por el himen, le podría resultar bastante difícil su uso y traumático”.

De las más de 50 marcas de copas menstruales que existen en el mercado internacional, tanto Muñiz Collazo como Torres exhortan a que al comprarla te asegures de que la copa que adquieras esté aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Hay que tener cuidado al comprarlas en línea. Ha pasado que te ponen una marca famosa en las imágenes y que es 100% garantizado, y cuando la persona la recibe resulta que no es el mismo producto. Son copas piratas que no están hechas en material de silicona médico”, advierte.

PUBLICIDAD

Previene el síndrome de shock tóxico

“El síndrome de shock tóxico es bien extraño, pero casi todos los ginecólogos lo hemos visto. Es bien peligroso y el paciente se puede hasta morir si no se atiende inmediatamente. Una de las cosas que se creía era que podía romper la barrera natural, unos microorganismos que viven y habitan en la vagina, y eso no es real. La copa no te cambia la flora ni ese ambiente natural de la vagina, contrario los tampones que sí te lo cambian y no debes dejarlos por más de 6 horas. La copa puedes tenerla hasta 12 horas y no vas a tener ningún tipo de problema”, especifica la ginecóloga, quien recomienda que aquellas pacientes que tengan el dispositivo intrauterino que es en forma de “T”, consulten el uso de la copa menstrual para que eviten moverlo y pierda el método anticonceptivo.

Menos flujo menstrual y más higiene

La educadora Muñiz Collazo asegura que muchas mujeres que buscan orientación sobre la copa vaginal por los cólicos menstruales. “Hemos creído que la menstruación es dolorosa y que causa el dolor abdominal, pero los productos de farmacias tienen componentes altamente tóxicos usados para absorber y que el olor no salga, para que no se derrame. Esas toxinas entran al cuerpo y son perjudiciales. El uso de la copa ayuda a sentir alivio en los dolores y con su uso baja la cantidad del flujo menstrual, y se puede usar para dormir”, señala.

A pesar de que la doctora Torres coincide en que, en efecto, las pacientes le indican que tienen menos dolores menstruales y reportan menos sangrado a partir de los tres meses y cuatro meses de uso, indica que se tienen que hacer más estudios que lo prueben.

PUBLICIDAD

“No hay nada que nos haga sentido, ya que el flujo va a depender de tus hormonas y es bien individualizado. Vamos a tener que hacer estudios sobre eso, porque en teoría no hay algo científica o médicamente que podamos justificar que la copa al coleccionar va a disminuir la cantidad de flujo, eso no tiene relación. Pero, en efecto, sí está ocurriendo. Las pacientes indican que tienen menos dolores menstruales y menos sangrado. Algunas de las causas de dolor menstrual son por la producción de la prostaglandina y no hay una relación del material que se utiliza con la producción de prostaglandina ni la disminución en cantidad de sangrado. No hay ninguna correlación”, explica.

La ginecóloga apunta que cuando se tiene el periodo menstrual y la sangre está en contacto con el aire, ahí es que se crea el mal olor. “Como la copa no permite que la sangre salga, no da el mal olor, esa es una de las cosas que más les gusta a las pacientes. Tiene muchísimos beneficios, yo la patrocino. La copa llegó para quedarse”, comunica la doctora Torres.

Tocar y conocer nuestro cuerpo

Entre todas las ventajas que presenta el uso de la copa menstrual, la psicóloga y terapista sexual Karen Vázquez Chéverez destaca que pone a la mujer a tener contacto con su cuerpo y sus genitales, algo que por tanto tiempo se ha venido escuchando que “no deben tocarse”.

“Una de las situaciones que vemos con frecuencia a nivel de terapia, son mujeres que no se atreven a practicarse la masturbación por el simple hecho de que siente cierta aversión de tocarse sus genitales. Hasta allá ha llegado ese daño sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro derecho a elegir si tocamos o tratamos nuestro cuerpo”, resalta la psicóloga, quien ve esta transición al uso de la copa menstrual como un aspecto muy positivo, particularmente en la población joven que se está dando la oportunidad.

PUBLICIDAD

“Hay quienes no se han querido exponer, pues asocian el uso de la copa con estar en contacto con sus fluidos y lo ven como algo sucio, cuando no lo es. Se sienten incómodas tocando su cuerpo e introducir sus dedos en la vagina para colocar la copa, pero todo tiene que ver con ese discurso negativo de que no debemos tocar nuestro cuerpo a diferencia de los hombres a los que siempre se les ha reconocido ese derecho a tocar sus genitales y enaltercerlos”, manifiesta.

Enfatiza que el uso de la copa es como una forma de la mujer apoderarse cada vez más de su sexualidad, incluyendo el buen manejo de su periodo menstrual. “Hasta que no comprendamos que somos quienes administramos nuestro cuerpo como queremos, puede ser que tengamos esa dificultad para explorar cosas nuevas como cambiar a la copa menstrual”, concluye.

Ellas la usan

“Antes, gastaba demasiado en toallas sanitarias. Ya no tengo esa preocupación. No se siente, no se me pasa y no me preocupo por el mal olor”, Lorraine López, 27 años

“La uso desde los 18 años. Antes y después del parto ha sido la mejor opción. La recomiendo aconsejando siempre que es beneficioso para nuestro cuerpo y para el planeta Tierra”, Joyce Martínez, 25 años

“Desde que la uso he tenido un cambio debido a que me acorta los días del periodo. Me siento en plena libertad para movimientos y uso de cualquier prenda de ropa”, Yamilett Rodríguez, 37 años