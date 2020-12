Si este 2020 nos deja una reflexión importante esta se relaciona con el cuidado de nuestra salud que, en muchas ocasiones, depende directamente de nuestros actos. Cuando incluimos hábitos saludables es posible que el estado de nuestro cuerpo y mente se vea reflejado de manera positiva

El doctor Pablo Cadenas, especialista en medicina de familiar, explica que existen hábitos nocivos que en ocasiones forman parte de nuestra rutina, pero como la palabra lo dice, nos hacen daño y debemos dejarlos.

El galeno enfatiza en un eje importante: la alimentación. Para el experto, cuidarnos no implica solo dejar de comer, sino incluir una dieta balanceada. Esto sugiere evitar el consumo excesivo de azucares, grasas saturadas y sal. Además, hay otros aspectos que descuidamos y nos pasan factura: no practicar una rutina de ejercicios, no cumplir con las horas de sueño y no poner atención a la salud mental.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos perjudiciales que apunta el especialista son los excesos relacionados con el alcohol y tabaco, factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas como el cáncer, sin embargo, también pueden dejarse de lado y así reducir su impacto en el organismo

Con el inicio de año todos buscan bajar unas libras, pero lo importante es sentirse bien, más allá de la apariencia. El doctor Cadenas explica que centrarnos en nuestra alimentación e incorporar pequeños cambios es el primer paso para un nuevo estilo de vida.

“No vamos a dejar de comer, sino alimentarnos de manera correcta. Incluir tres tiempos de comida completos, enfatizando en el desayuno y dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde”, detalla. Agrega que esto ayudará a controlar nuestro peso, porque el sobrepeso y la obesidad son dos de los factores principales y más perjudiciales para desarrollar todo tipo de enfermedades crónicas.

“En la actualidad estamos viviendo una situación difícil donde las personas con estos padecimientos son las más susceptibles a sufrir complicaciones ante cualquier enfermedad, explica.”

También plantea la importancia de mantenerse activo. Adoptar una rutina de ejercicios o practicar algún deporte, en ambos casos elegir actividades que disfrutemos.

Con relación a la salud mental, el doctor Cadenas menciona que es vital el manejo del estrés, además de trazarnos objetivos y metas que nos impulsen diariamente. Sustituir el tiempo que pasamos en redes sociales y la televisión por actividades que nos gusten.

El especialista pide a la población tomar en cuenta los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades y optar por una transformación importante que traiga beneficios a nuestra salud.