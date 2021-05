Con un rotundo no y con la convicción de que la experiencia es única para cada persona, especialistas explican que la decisión de culminar de lactar recae solo en la mamá y su niño o niña, sin límites para una lactancia extendida.

Para que el crecimiento, desarrollo y la salud de los niños sean óptimos, la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, y luego continuar la lactancia materna mientras se introducen alimentos complementarios hasta que el niño cumpla los 12 meses de edad o más.

Aunque se ha hecho poca investigación en niños que han amamantado más allá de los 2 años, la información disponible indica que el amamantamiento continúa siendo una fuente valiosa de nutrición y protección contra enfermedades por el tiempo que dure la lactancia, puesto que los anticuerpos se encuentran en la leche humana a través de toda la lactación.

“Después del año, el destete es cuando sea el deseo de la mamá y el bebé. Al ser de beneficio para los dos, la decisión es junta. A nivel nutricional, después de los 12 meses sigue siendo efectiva porque la leche materna es buena fuente de proteínas, grasas y carbohidratos. Lo que pasa es que según vamos creciendo, necesitamos de otras vitaminas nutrientes que se van a conseguir en alimentos suplementarios, para así tener una nutrición balanceada, pero no es que la leche no le provea nutrientes más allá del primer año de vida”, aclaró la doctora Yvette Piovanetti, quien es pediatra especialista en lactancia.

De acuerdo con la también coordinadora de lactancia para el Capítulo de Puerto Rico de la AAP, ese periodo largo de succión del pecho materno resulta beneficioso para el tiempo en que el infante va madurando y a partir de los 6 meses, pueda estar listo y apresto para comer sólidos.

“Van comiendo y conociendo al mundo que está alrededor de ellos, en lo que se incluye aprender a tragar y manejar las texturas, donde la garganta deja de ser una vía para líquido nada más. Les viene bien la succión, por eso decimos que, aunque sea altamente beneficioso para los dos, se debe seguir lactando”, añadió la pediatra, quien dirigió el Centro Pediátrico de Lactancia y Crianza.

Según la doctora Piovanetti, por lo general, a los 8 meses los bebés se tienden a separar de la mamá para aprender y disfrutar de comer de los alimentos sólidos. No obstante, mamá va a seguir produciendo leche hasta que ella lo determine.

“La mamá es la gerente del producto y ella decide. En teoría, ella puede lactar todo el tiempo durante su época reproductiva, que eso lo hacían las madres nodrizas o mamás de leche, que lactaban en los siglos 18 y 19 a los esclavos, a los hijos de los reyes, la nobleza... era una profesión. Si después del año mamá sigue lactando, sugiere que cuando decida hacer el destete, lo haga de manera gradual para que ni la madre ni el niño o la niña sufran ese desapego”, añadió.

Por otra parte, la doctora Fermina Liza Román, quien es psicóloga perinatal, resalta que socialmente hay trabas con la lactancia extendida, cuya decisión es de mamá y los niños. Aunque reafirma que no tiene fecha límite, plantea que de forma biológica y natural se espera que un niño se destete entre los 2 y los 7 años.

“Lo que sí sabemos desde el término de la medicina y de lo que se ha estudiado es que el destete se da entre esas edades. De cierta forma, nos sorprendemos cuando vemos a un niño más grande lactando, pero realmente la naturaleza humana es que el destete se dé de forma natural entre los 2 y los 7. No hay por qué escandalizarse cuando vemos a un niño grande lactando. El problema más bien está con la sexualización de la lactancia”, informó la especialista, quien trajo como ejemplo que los comentarios en las redes sociales de las personas que usualmente critican están relacionados con la manera en que sexualiza la lactancia.

Desde el término psicológico, la doctora Román explica que aún no existe evidencia científica que diga que hay daño psicológico a causa de la lactancia extendida, término con el que se identifica lactar a un niño o niña después de los 2 años. Por el contrario, indica que les provee seguridad y confort cuando el niño está agobiado o triste, además de que le permite también tener esa conexión cuando va creciendo, aun cuando desarrolle otros intereses.

La succión juega un papel vital en la habilidad del bebé para crecer. Se ha demostrado que los niños necesitan el efecto calmante de la succión, ya que son muy jóvenes e inmaduros biológica y emocionalmente, debido a que están experimentando un crecimiento enorme y cambios que no son comprensibles para ellos.

“No hay nada que te diga que hay daño psicológico ni para la madre ni para el niño por lactarlo después de los dos años. No hay un riesgo como tal. Esa es una decisión de madre y niño, no de las personas que están a su alrededor”, recalcó.

Si bien se resalta la gran cantidad de beneficios físicos y biológicos de la lactancia, tanto para mamá como para el bebé, desde el término psicológico Román destaca que lactar más allá de los dos años da la oportunidad de continuar con los vínculos de apego.

“El que pueda tener esa conexión y cercanía con mamá es bien importante. Mamá con lo que tiene que trabajar es con las críticas, para que no cese de esa decisión y no le afecte a ella a nivel emocional. Cuando mamá decide lactar de forma extendida, hay dos formas de ella trabajar con las críticas que van a llegar: puede optar por ignorar o educar con la ciencia. La ciencia respalda esta decisión de lactar de forma extendida porque biológicamente es lo normal y por todos los beneficios científicos que sabemos que conlleva, además de los beneficios emocionales para ella y el bebé”, argumentó.

¿Cómo hacer el destete de lactancia extendida?

La psicóloga perinatal informa que casi siempre el destete se da de forma natural dado a que los niños empiezan a tener otros intereses y pasan horas del día haciendo otras cosas, por lo que ese proceso comienza a darse solo.

Si mamá lo que quiere es destetar, la doctora Román indica que lo que se le recomienda es que se pongan unos límites en cuanto al ofrecimiento. Por ejemplo, “no te ofrezco la teta, pero tampoco te la niego”, o sea, se le da cuando el niño quiera. Incluso, cuando están más grandes es cuando cognitivamente pueden entender mejor.

“Lo que se busca es que sea un proceso gentil, al ser la lactancia un vínculo tan importante, este no debe ser roto de forma abrupta. A menos que sea una situación médica o alguna situación extraordinaria. Debería ser un proceso gentil donde el niño no se sienta como que me están arrancando esto que es mío. Siempre va a ser lo que funcione y lo que le haga a mamá y al bebé feliz”, recalcó.

No obstante, si mamá ya está cansada y ya no quiere lactar, se recomienda que se pongan algunas barreras, tales como: lactar al niño solo en las siestas y en la noche, así como en determinado horario del día y/o determinado lugar.

La leche materna por sí sola, no produce caries

Una de las preocupaciones de la lactancia extendida o prolongada ocasiona caries en los niños. Aunque la lactancia materna prolongada y frecuente por sí sola no causa la caries dental, se les sugiere a todas las madres lactantes a estar atentas y seguir las normas de higiene bucal, cuidados preventivos y recomendaciones para una dieta saludable.

La Academia Americana de Odontología Pediátrica (American Academy of Pediatric Dentistry - AAPD) sugiere que desde el nacimiento hasta los seis meses de edad se les limpie la boca del bebé con agua y un paño o una gasa, o se utilice un cepillo de dientes infantil suave después de las comidas y antes de acostarse. Asimismo, la mayoría de los dentistas pediátricos están de acuerdo en que el cuidado dental periódico debe comenzar al año de edad.

La doctora Piovanetti añade que, aunque las investigaciones demuestran que la leche materna por sí sola no produce caries, el esmalte de cada niño es individual y que eso va a depender de que algún lactante pueda ser susceptible a lo que se conoce como las caries del biberón, una de las principales causas de caries dentales que también pueden provocar un daño grave en los dientes permanentes más adelante.

Los lactantes que se duermen mientras toman el pecho con leche sin tragar en la boca pudieran ser vulnerables a las caries. Después del primer año, pueden aparecer caries en niños pequeños que reciben líquidos azucarados en un biberón o que toman el pecho y comen alimentos con azúcar y carbohidratos.

Por tal razón, resalta la importancia de que el dentista pueda evaluar la condición del esmalte del niño y si va a necesitar tratamiento de fluoruro, además que se sugiere sacar el pecho de la boca del bebé una vez que él o ella se haya dormido.