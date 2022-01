Haber sido una empleada por contrato y, por ende, no tener beneficio de un plan médico, así como el tabú de visitar a un ginecólogo y la incomodidad que esto le causaba, provocaron que Iris Nicole Cordero Domínguez fuera dilatando una cita ginecológica.

Así transcurrieron los años y el tiempo no resulta ser el mejor aliado cuando se habla de una detección temprana para prevenir el cáncer cervical, que cuando comienza en el cuello del útero se le conoce como cáncer de cérvix (parte que conecta la vagina con la parte inferior del útero). Las infecciones prolongadas con ciertos tipos del virus de papiloma humano (VPH) causan casi todos los tipos de cáncer de cuello uterino.

A los 33 años, cuando ya contaba con un plan médico, Iris Nicole cumplió con uno de sus pendientes y en julio del 2020 tomó la decisión de visitar por primera vez al ginecólogo, sin imaginar que un cáncer cervical amenazaba con cumplir sus sueños de continuar viajando por el mundo y de lograr ser una maquillista profesional.

El año pasado, los médicos en Puerto Rico alertaron que el cáncer de cuello uterino había aumentado su incidencia en la isla en un 2.4%, lo que significa que un 18.5% de las puertorriqueñas padecen esa enfermedad, de acuerdo a los hallazgos del estudio “Incidencia de cáncer de cuello uterino en Puerto Rico” de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Cuando me dijeron que era cáncer, para mí fue una sorpresa. No me esperaba ese tipo de diagnóstico. Me afectó bastante. Uno rápido piensa en lo mortal. Al buscar información, Google fue mi peor enemigo. Todo lo que yo encontraba era mortal, que iba a morir, que me daban poco tiempo de vida. Todo me dirigía hacia eso”, reveló.

En el caso de Iris Nicole, nunca tuvo algún síntoma que le alertara sobre la presencia de células malignas en su sistema reproductor femenino, específicamente en la superficie de la cérvix o cuello uterino, que es una de las características de este tipo de cáncer, que se puede curar si se detecta en las primeras etapas de su evolución.

“En septiembre uno de los exámenes salió positivo. Unas células cancerosas se encontraban en un borde del cuello del útero, por lo que no se sabía si de ahí hacia la parte de arriba estaban atacando, por lo que la recomendación siempre fue eliminar la matriz. Entré a sala de operaciones en octubre de 2020, para proceder con la remoción. Luego de recuperarme de la operación, los resultados en patología arrojaron que los nódulos de los que habían tomado muestra en la intervención, también arrojaron positivos”, expresó la mujer para quien este diagnóstico le tomó por sorpresa.

Iris Nicole relata que siempre fue una mujer saludable y llevaba una vida normal. Ser madre nunca había estado en sus planes, por lo que remover el útero no representaba para ella una preocupación.

“Siempre había estado decidida en que no iba a tener hijos. Si te soy sincera, esa parte de remover la matriz a mí no me preocupaba, sino pasar por todo lo que es el tratamiento de quimioterapias y radioterapias”, indicó.

No obstante, el haber metástasis hacia los nódulos localizados en el área del cervical, cambió el panorama para Iris Nicole, quien tuvo que comenzar con una ardua fase de tratamientos, que comprendió 28 días de radioterapia en un mes y luego una sesión semanal de quimioterapia durante cinco semanas.

Mientras Iris Nicole Cordero Domínguez acepta que para ella no es fácil salir y hablar del tema, siente la responsabilidad de aportar llevando un mensaje como sobreviviente de cáncer cervical. (Suministrada)

“Luego tuve un mes de receso y por mi caso hacer sido seleccionado como uno de investigación, pasó a una segunda fase de quimioterapia. Esta fue bastante fuerte, en la que perdí el cabello, y me administraron un medicamento que es utilizado para otro tipo de cáncer, que puede funcionar como una segunda fase para pacientes de cáncer cervical, para rematar y evitar que vuelva a salir”, explicó la mujer, quien culminó su tratamiento en mayo del 2021. Desde entonces, acude a evaluaciones cada tres meses para asegurarse de que todo anda bien con su salud.

Transformación física y mental

El haber ignorado en su juventud lo importante que era acudir a citas rutinarias al ginecólogo, así como la desinformación de que el VPH es una infección de transmisión sexual, pues con pruebas de detección le hubiese facilitado una detección temprana y reducir el riesgo de desarrollar el cáncer cervical, hizo que Iris Nicole sintiera que podía usar su testimonio para alentar a otras mujeres.

“Cuando era bien joven, en la ignorancia, uno no piensa que estas cosas te van a pasar. Jamás pensé que iba a ser paciente de cáncer. Siempre tuve una preocupación porque mi abuela había fallecido de cáncer de mama. Sin embargo, de jovencita no fui al ginecólogo, por miedo, por tener una que desnudarse y que te vea un médico. Esas cosas como que me trabajaban y, ya de más adulta me preocupaba, pero no lo hacía por no tener el plan médico”, comunicó la sobreviviente.

La parte relacionada con la apariencia física, acepta que es una que todavía la está trabajando. No solo la pérdida del cabello lo describe como “un choque bien fuerte”, sino que aumentar de peso como parte del tratamiento y los diversos cambios físicos relacionados con las hormonas, también lo han sido.

“Tuve mis pelucas, que las usé al principio, pero una vez tuve mi pelo, no las volví a usar. Es la cosa más incómoda que puede existir, y en pleno verano es horrible. Por suerte sé maquillarme, me hacía mis cejas, y mis maquillajes estrambóticos para rematar. Buscaba cómo lucirlo y, como yo digo, los rockeaba. Es un choque bien, bien fuerte. Es un proceso que acabó porque ya terminé la batalla, pero es un proceso que continúa, y hay que seguir fortaleciéndose”, aseguró Iris Nicole, quien recurrió a la meditación y del yoga para poder sobrepasar toda la experiencia que el cáncer trajo consigo.

Fue un proceso que debió atravesar desde inicios de la pandemia, por lo que implicaba que no podía exponerse al estar inmunocomprometida. Salir a despejarse resultaba más complicado. Sin embargo, contar con el apoyo de sus familiares, su pareja, y amigos más cercanos fue vital durante todo este tiempo, así como mantenerse ocupada. En su caso, esta se pudo mantener trabajando de manera virtual en todo momento, lo que también le ayudó en el aspecto mental. Al ser aficionada del maquillaje también se refugió en eso.

“Hacía yoga, meditaba, leía, sané, perdoné y trabajé con mi interior y con buscar esa paz dentro de todo, en un proceso que era de mucha ansiedad e incertidumbre. Tuve que perdonarme y perdonar, porque tal vez no recibí ese empuje de visitar doctores y es algo que uno se cuestiona. La generación que vienen siendo nuestros padres quizás no eran tan abiertos a estos temas. El hecho de que este cáncer, que puede ser por transmisión sexual, quizás sea algo que uno lo pueda ver como un tabú. En mi caso, por situaciones personales, que no me sentía cómoda conmigo misma, hasta por ignorancia… No conocía sobre el VPH cuando era joven, no lo conocía”, compartió esta profesional.

Levanta su voz para concienciar

Iris Nicole había decidido compartir su etapa del cáncer cervical solo con su núcleo más cercano de familia y amigos. No habló del tema en las redes sociales por no sentirse preparada para hablar del tema ni para recibir preguntas. Se encontraba asimilando todo y no sintiéndose bien como consecuencia del tratamiento. Haber terminado su última quimioterapia fue lo que le dio el impuso para publicar su situación como una batalla que había logrado.

“Sentía que quería ganar la batalla y llevar el mensaje de que sí se podía. Con mucho apoyo, seguí lo que fue todo el tratamiento y a mí lo que me gustaría es llevar ese mensaje de que se puede combatir, de que se puede lograr, de que se puede llegar a ser sobreviviente de cáncer cervical. Si hubiese pasado uno o dos años más, la historia con el cáncer hubiese sido otra. Mi detección no fue tan temprana, pero aquí estamos, seguimos”, expresó.

Mientras acepta que para ella no sigue siendo fácil salir y hablar del tema, siente la responsabilidad de aportar llevando un mensaje.

“Siento que puedo ser un ejemplo para las personas que están enterándose o están en el proceso, que sepan que aquí estoy, que no me he muerto, sigo aquí viva haciendo lo que quiero hacer. El proceso del tratamiento es bien difícil, pero bien mental, pero se puede lograr. Se puede hacer, no se quiten”, exhortó.

Iris Nicole asegura que le quedan muchos lugares en el mundo que le gustaría conocer y darle vuelo a lo que es su otra pasión, el maquillaje. Su meta es estudiar maquillaje fuera de Puerto Rico.

“Te cambia la vida, la manera de ver la vida. Suena cursi, porque eso uno lo escucha, pero no es hasta que uno lo vive, que lo confirmas. No sabes cuánto tiempo de vida te puede quedar, así que tú aprecias el tiempo que te queda aquí. Una luego se quiere comer el mundo después, pues porque no sabes cuántos años queden. Quiero hacer todo lo que me falta por hacer, ver todo lo que quieres experimentar. Es un proceso de introspección, uno se conoce, uno ve lo fuerte que es. Aprecias las personas, lo que se tiene. Uno ve la vida de otra manera, definitivamente”, acotó.

Conoce acerca del cáncer cervical

Siendo enero el Mes de Concienciación sobre el Cáncer Cervical te compartimos información acerca de esta enfermedad.

Las infecciones prolongadas con ciertos tipos del virus de papiloma humano (VPH) causan casi todos los tipos de cáncer de cuello uterino. El cáncer cervical se puede curar si se detecta en las primeras etapas de su evolución. Este tipo de cáncer se puede prevenir con pruebas de detección temprana y con la vacuna de VPH.

Síntomas

Usualmente en etapas tempranas no se presentan síntomas. Sin embargo, se pueden presentar algunos signos provocados por el cáncer de cuello uterino. Estos síntomas pueden presentarse por otras condiciones. Consulta a tu médico de presentar alguno: sangrado vaginal inusual, flujo vaginal inusual, dolor pélvico y dolor o sangrado luego de las relaciones sexuales.

Factores de riesgo

El principal factor de riesgo atribuido al cáncer cervical es la infección con el VPH. Este virus es transmitido de una persona a otra por contacto de piel durante las relaciones sexuales. Algunos tipos de este virus provocan cambios en las células del cérvix que las convierten en células malignas.

Otros factores que se asocian al desarrollo de cáncer cervical: consumo de tabaco, tener VIH u otra enfermedad que comprometa al sistema inmunológico, uso de pastillas anticonceptivas por más de cinco años consecutivos y tener múltiples parejas sexuales.

Pruebas de detección

El cáncer cervical es el cáncer ginecológico más fácil de prevenir gracias a las pruebas de detección y el seguimiento. Hay dos pruebas que ayudan a la detección temprana del cáncer cervical:

Prueba de Pap

La prueba de Pap consiste en la recolección de celúlas del cuello uterino y vagina usando un algodón, un cepillo o una paleta de madera; estas células se examinan bajo un microscopio. Con esta prueba se identifican posibles células precancerosas del cérvix que pueden provocar cáncer cervical de no tratarse a tiempo. El “United States Preventive Task Force” (USPTF) recomienda que toda mujer de 21 a 65 años de edad se realice la prueba cada tres años.

Prueba de VPH

Esta prueba de laboratorio analiza el ADN o ARN de las células del cuello uterino para determinar si hay infección con VPH. Se puede usar la misma muestra tomada en el Pap para hacer esta prueba. Se recomienda que toda mujer de 30 a 65 años de edad se realice la prueba una vez cada cinco años.

Prevención

La vacuna del VPH es muy importante porque protege en contra de varios tipos de cáncer provocados por infección con VPH. Esta vacuna es recomendada en niños y niñas desde los 11 años. Las mujeres jóvenes que no hayan sido vacunadas pueden hacerlo hasta los 26 años. Si tienes entre 27 y 45 años, consulta a tu médico si te recomienda la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Fuente: Registro Central de Cáncer en Puerto Rico del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico