Hace seis años, la instructora certificada en ejercicio funcional y máster “trainer”, Jackie Rodríguez, decidió buscar nuevos horizontes profesionales en el campo del “fitness” en Estados Unidos. Sobre todo, quería conquistar nuevos seguidores para la herramienta de ejercicios Xco Trainer que ya había triunfado en Puerto Rico. Especialmente, porque su convencimiento de que esta modalidad, diseñada inicialmente para terapia y rehabilitación física, podía ser mucha utilidad para fortalecer músculos, mejorar la flexibilidad y la resistencia cardiovascular, entre otros beneficios.

Fue así como encaminó sus pasos a Miami con la ilusión de ampliar el programa de ejercicios que había creado a partir de las Xco Trainer. “Fue muy fuerte porque allá no me conocían y tuve que empezar de cero. Estuve viajando por nueve meses a Puerto Rico porque era donde tenía el mayor ingreso con mis clientas y daba clases en el gimnasio Live, además de que tenía un programa de televisión con Ángela Meyer”, recuerda Jackie, quien hoy vive en Texas, donde están las oficinas centrales de la compañía.

La entrenadora, que cuenta con una licencia global y un programa de formación estructurado para instructores, recuerda que cuando estaba en Miami, la compañía matriz en Alemania, le pidió que hiciera una presentación de la clase que promocionaba como Xco Latin Workout.

PUBLICIDAD

“Los Xco Trainer salen de la rehabilitación y para prevenir la susceptibilidad a lesiones. Ellos querían saber cuál era modalidad que yo había creado. Les presenté un manual con la descripción y se estableció que eran ‘ritmos latinos con movimientos atléticos donde el entrenamiento funcional conoce la diversión’. Por eso, cada patrón de movimiento tiene un efecto en tu cuerpo para mejorar la movilidad y capacidad de rendimiento sin importar la edad o condición física”, explica la entrenadora, quien destaca que así nació lo que ahora se conoce como Xco Latin By Jackie, un nombre creado por el mismo diseñador de la herramienta, el holandés Jan Hermans, quien la creó como terapia para una lesión de hombro de su hijo.

Jackie Rodríguez junto a Jan Hermans, el creador de XCO Trainer y quien le puso el nombre de Xco Latin By Jackie a la modalidad que desarrollo la entrenadora.

“Fue un proceso de crecimiento y a finales de 2014, tuve la oportunidad de presentarlo en Portugal, que fue el primer país europeo que se interesó en la modalidad”, agrega con orgullo, mientras explica que el éxito de esta modalidad estriba en que la gente busca la adrenalina que se siente con la música y la pasión que ella expresa en cada movimiento.

Hoy día, además de Puerto Rico, varios estados de Estados Unidos y Portugal, la modalidad Xco Latin By Jackie está presente con éxito en Corea del Sur, Austria, España, Colombia, Argentina, México y Alemania. Un sueño hecho realidad a base de mucho esfuerzo, según dice la instructora puertorriqueña, quien asegura con orgullo que ha roto barreras en un campo de hombres.

Recuerda, por ejemplo, que entrar a los países europeos fue un reto grande. De hecho, en algunos de esos países conquistados ya existía la herramienta, pero no había un programa “con música latina que, además, era divertido, aunque no era un baile”.

PUBLICIDAD

“Son patrones de movimientos en secuencia con un fin: activar tu aparato locomotor para desarrollar destrezas biomecánicas del día a día o deportivas”, explica Jackie, quien destaca que los primeros 20 patrones de movimientos creados por ella ya tienen derecho de autor y están registrados con la marca, aunque al momento ya tienen 150.

Se trata, explica, de una modalidad de ejercicios funcionales con movimientos tridimensionales que se hacen con dos cilindros de aluminio de 1.2 libras que contienen unas partículas granuladas o “masa suelta” que al activarse con los movimientos rítmicos generan un impacto reactivo que ayuda a regenerar el tejido.

“Hay patrones de movimiento que son más fuertes que otros. Pero siempre se trabaja con una progresión, para la gente que está más en forma, o con una regresión, para los que no pueden brincar o tienen alguna lesión”, explica la entrenadora, mientras resalta que el logro mayor ha sido ser endosados por la Athletics and Fitness Association of America (AFAA), por la American Council on Exercise (ACE) y por la National Academy of Sports Medicine (NASM).

“El reto ahora es educar al entrenador que pasa por un proceso de dos días para certificarse para que entienda la ciencia detrás de la modalidad. La herramienta no puede existir sin los patrones de movimiento dentro de lo que es Xco Latin by Jackie. Cuando utilizas solamente la herramienta hay un 33% de quema calórica y cuando utilizas los patrones de movimientos con ciertas acciones musculares que utilizamos en la modalidad, eso cambió a un 39%”, enfatiza.

PUBLICIDAD

La pandemia no la ha detenido

Desde enero de este año la entrenadora boricua empezó con un tour educativo para que tanto los instructores como sus clientes conozcan sobre el programa”, explica y dice que se han dado cuenta de que las personas quieren saber quién es la creadora del programa.

También promociona sus videos que, según dice, les permiten a las personas seguir ejercitándose en sus casas. Uno de ellos, el Miami Edition, es básico y más educativo, mientras que el otro, Texas Edition, es para hacer el entrenamiento según la capacidad de la persona, pero “como si estuvieras en una clase en vivo”.

La entrenadora cuenta que en el proceso de mudarse a Miami cumplió 50 años y pensaba “que eso de la menopausia no me va a pasar”. Pero le pasó y comenta que empezó a tener sofocones, retención de líquido, además de diagnosticarle hipotiroidismo. “Fue como si hubiesen asaltado mi cuerpo”, señala.

Pero afirma que, eventualmente, reconoció sus debilidades y a través del ejercicio con la modalidad de Xco Latin By Jackie las convirtió en fortalezas. “Me traté medicamente y me dije ‘ahora es que voy a hacer el cambio y voy a estar más fit que nunca’. Me tomó dos meses, pero lo hice y ahora estoy en mejor condición que nunca en mi vida. Ha sido un segundo aire que me ha dado motivación y ha motivado a otras personas a seguir la modalidad. La pandemia nos ha afectado, pero también me ha servido para motivar a personas que están en sus casas”, asegura.

PUBLICIDAD

De hecho, su programa de alimentación Jackie 28, que surgió con el propósito de estimular cambios permanentes en el estilo de vida de sus clientas, el año pasado se los regaló, al igual que un Ebook de nutrición. “Fue un éxito y me sentí bien porque estaba apoyando a la comunidad que siempre me ha apoyado. En este caso, también he querido decirles a las mujeres que pasan de los 50 años que, de verdad, se puede lograr sentirse bien, tener energía y motivación”.

Ahora, junto con el programa Jackie28, ha añadido la combinación de productos NutraLinea, de la compañía Xco, que incluye suplementos para ayudar en la pérdida de peso. “Son productos veganos, orgánicos y que están basados en ultra nutrientes”, explica Jackie entusiasmada, tras indicar que uno de los productos, FitBoost, es muy bueno para la energía. “Decidí endosar estos productos porque he comprobado sus beneficios. Cuando tomas la decisión de bajar de peso, tienes que ponerte unas metas y tomar unas decisiones. No es que el programa no funcione, es que debes tener responsabilidad y un compromiso contigo para lograr tus objetivos”.

¿Que son los Xco Trainers?

Algunos datos de los fundamentos de la modalidad creada por la instructora Jackie Rodriguez:

1. Son tubos cilíndricos que contienen una masa granulada que ocasiona un impacto reactivo en los músculos (debido al sonido) sin lastimar las articulaciones.

2. Es una herramienta que viene de la rehabilitación y permite que toda persona, no importa la edad, las utilice y determine su intensidad.

3. Ayuda en la flexibilidad, movilidad, coordinación, resistencia cardiorrespiratoria y muscular.

4. Debido al uso de ritmos latinos y movimientos atléticos es una clase divertida y única. Donde quemas un 39% de calorías.