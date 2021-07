Jardines Morales llegó a Guaynabo hace un año, justo cuando la incertidumbre y la inestabilidad emocional ocasionadas por la pandemia del coronavirus se apoderaban de todos. Precisamente, en busca de pasatiempos que les permitieran despejar la mente, muchos se acercaban al centro de jardinería para adquirir distintas plantas y herramientas.

Según Yamileth Santiago, encargada del mercadeo digital y eventos del establecimiento ubicado en el barrio Santa Rosa de “La ciudad de los conquistadores”, a modo de agradecimiento por el respaldo durante los pasados meses y como parte de su compromiso con el bienestar de sus clientes, surgió el “Wellness Day”, que se celebrará el domingo, 11 de julio desde las 9:00 a.m. La actividad –libre de costo- contará con artesanos, así como con especiales en toda la mercancía de la tienda.

“Nosotros, además de ser un jardín centro, nos dedicamos a educar de una forma divertida. Durante la pandemia vino mucha gente que se acobijaron en las plantas. Por eso queremos traer estos eventos, para que las personas vivan una experiencia distinta con las plantas”, sostuvo Santiago mientras detallaba que los asistentes también encontrarán alternativas de comidas y bebidas saludables.

Otro de los atractivos de la actividad, que lleva por título “From Plant Care to Self Care”, es la serie de talleres que presentarán en alianza con expertos. Entre estos se destacan la clase de yoga para todos los cuerpos con Yaima Carazo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.; “Los beneficios de un jardín sensorial en tiestos” con Perla Sofía Curbelo Santiago, de 10:15 a.m. a 10:45a.m.; “Mindfulness y cómo aumentar la concentración en tu vida laboral” con Raisa Maldonado, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y “Energiza tu cuerpo” con Gabriela Short, de 1:00 p.m. a 1:30 p.m.

“Esto es para el público en general, desde niños hasta adultos. Tampoco es necesario que las personas tengan conocimiento en el tema de las plantas. Lo único que se requiere es que separen sus espacios con anticipación para saber cómo lo organizaremos”, precisó Santiago. También aseguró que se estarán tomando todas las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID-19 como toma de temperatura, desinfección de manos, distanciamiento físico y el uso de mascarillas será obligatorio.

Los interesados en asistir al “Wellness Day” de Jardines Morales solo deben llamar al 787-731-7186 o escribir un mensaje directo en Facebook o Instagram. Tienen hasta el viernes, 9 de julio para separar espacios.

Jardines Morales tiene lugar en la carretera #833 del barrio Santa Rosa en Guaynabo y opera en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.