Los adelantos en la investigación científica, la importancia de la alimentación balanceada, las recomendaciones para mantener la salud mental o las posibles causas de una enfermedad, son algunos de los temas que a diario las personas consultan en internet y las redes sociales para encontrar respuestas a sus dudas.

Una tendencia, cada vez más común, de personas que pasan más tiempo conectados a las redes sociales -como Instagram o Facebook- que también ha propiciado que más profesionales de la salud las utilicen para educar y orientar a sus pacientes y a los que visiten su página.

Y es que la tarea de informar sobre temas que interesan al pueblo y hacerlo de una manera amena y “en arroz y habichuelas” parece ser una constante entre algunos médicos entrevistados, quienes coincidieron en que es una tendencia que ha llegado para quedarse. Más aún, lo ven como una opción para llegar a más personas, ayudarlas con sus dudas o empoderarlas para que hagan cambios que redunden en beneficios para la salud.

Los "likes" y el corazón en Facebook e Instagram son algunos de los símbolos que más se utilizan para dejar saber que nos gusta la página que hemos visitado.

De hecho, muchas importantes organizaciones de salud internacionales tienen presencia constante en las redes sociales con miles de seguidores. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuenta en su sitio oficial de Facebook con más de 13 millones de seguidores y registra más de 20,000 visitas diarias, brinda información y recomendaciones de hábitos saludables, noticias de salud que afectan a los países, estadísticas y campañas de detección de enfermedades, entre muchas otras.

Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) de Estados Unidos, tiene 2. 4 millones de seguidores en Instagram y 3,281 publicaciones de diversos temas relacionados con salud.

En Puerto Rico muchos profesionales de la salud también han creado sus cuentas con el mismo fin: ofrecer información de fuentes confiables con el fin de orientar y educar a sus pacientes y al público general a tomar mejores decisiones y estar al tanto de temas que les interesan.

Para la cirujana pediátrica Astrid Soares Medina, con práctica en Mayagüez Medical Center, se trata de una manera de “llegar a la población que les interesa estar al tanto de lo que está pasando en medicina”.

“Para mí, el hoy son las redes sociales. Es una manera de que (las personas) tengan acceso a conocimientos de salud que con evidencia científica y que vienen de buenas fuentes”, afirma la doctora Soares, quien señala que por eso se interesó en estar en las redes sociales.

En su página de Instagram, por ejemplo, discute temas que ve en su práctica, como los defectos del nacimiento o malformaciones del tórax, condiciones frecuentes como frenillo sublingual y el manejo de fimosis (la imposibilidad de bajar la piel del prepucio, una alteración que se da en la piel que rodea al pene).

En ese sentido, la cirujana pediátrica afirma que ve las redes sociales como una herramienta de comunicación muy importante para los padres de niños operados que necesiten comunicarse con ella por alguna duda o complicación. Pero también, para todos los interesados en conocer más sobre ciertos temas relacionados con la salud infantil. “Yo utilizo las redes para educar, pero nunca para consulta. Para hacer un diagnóstico hay que evaluar al paciente en la oficina”, enfatiza.

Pero de la misma forma, explica que también usa su historial como madre prolactancia para dar recomendaciones sobre la lactancia materna, la crianza sin violencia y temas de actualidad como, por ejemplo, la violencia machista que estamos viviendo en Puerto Rico.

Cuidados con los conflictos éticos

Alrededor de este panorama de publicaciones sobre información de salud, también se debe tener “cuidado de no ofrecer algo que no puedas garantizar o que no tienes la experiencia para hacerlo”, advierte el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos.

Señala, por ejemplo, que hay un conflicto ético si se utiliza información personal de un paciente para explicar algo, lo que sería una violación a la Ley HIPAA que protege la privacidad de la información de salud de los pacientes.

“En términos generales es importante cumplir con todos los reglamentos y las guías de la práctica de la medicina y si se hace dentro de esos parámetros no debe haber problemas”, agrega el doctor Ramos, quien menciona que desde el año pasado han tenido varias querellas por médicos que han vendido órdenes de prueba de COVID-19 por internet.

“También hay que cuidarse de los anuncios engañosos”, enfatiza. No obstante, afirma que cuando las redes sociales se usan para educar y concienciar a las personas de ciertos problemas de salud, “eso está muy bien”.

El doctor Juan Rivera, reconocido cardiólogo puertorriqueño conocido como Dr. Juan en la comunidad hispana de Estados Unidos por su labor educativa en programas televisivos de la cadena Univisión, está muy activo en sus redes sociales que, según dice, fueron uno de los “instrumentos más importantes para diseminar información sobre el COVID-19”.

“Fue la mejor manera de comunicarme con mis seguidores porque cada vez que salía una noticia o un estudio nuevo, tenía que leerlo y digerirlo para presentárselo a la audiencia. Muchas veces hacía videos con gráficas para que la gente pudiese entender estos temas que a veces son complicados y la respuesta fue increíble”, explica el cardiólogo.

Menciona, por ejemplo, que cuando había escasez de toallitas desinfectantes hizo un vídeo de cómo se podían hacer en la casa y ya tiene más de 20 millones de visitas. “Hice otro para mostrar la efectividad del uso de las mascarillas que tiene más de diez millones de visitas. “Yo diría que la avenida número uno para comunicarme con la audiencia, sin miedo a equivocarme, son las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, tengo 2.7 millones de seguidores y en Instagram ya son casi 800,000 y eso creció de manera significativa por la pandemia”, asegura el cardiólogo, tras destacar que en su caso nunca ha habido ningún tipo de conflicto ético.

“Llevo en los medios de comunicación diez años como corresponsal médico de Univisión y entiendo la importancia de utilizarlos para orientar a la población sobre diferentes temas de salud”, agrega el doctor Rivera, tras indicar que siempre se debe enfatizar en que las personas tienen que ir a su médico si tienen situaciones específicas de salud”.

En su caso, aclara que en Estados hay muchos hispanos que no tienen acceso a médicos primarios ni seguro de salud “y dependen de información creíble y válida a través de los diferentes medios de comunicación para poder tener algún tipo de información y guía”.

No obstante, el cardiólogo entiende que los médicos deben tener mucho cuidado de no hacer diagnósticos a través de las redes sociales. Más bien, recomienda que se ofrezca información general sobre los temas de salud de actualidad. “La realidad es que ahora los pacientes tienen acceso a una gran cantidad de información no solo a través de redes sociales, sino a través de la internet y cuando llegan al médico tiene mucha información y preguntas de lo que, a lo mejor, eran los pacientes de hace 15 o 20 años”.

Informar sobre la medicina naturopática

La doctora en medicina naturopática Lilifrancheska Lebrón Torres acepta que el auge de las redes sociales y el tiempo que las personas invierten ellas, la motivó a publicar información para educar sobre diferentes temas relacionados con la salud y la medicina naturopática.

“Es un tipo de guía, no es para diagnóstico o tratamiento. En mi caso, mucha de la información que comparto es sobre dudas que veo día a día en los pacientes que van a la oficina y pienso que, si es tan común, probablemente debe haber muchas personas afuera que también la tienen”, explica la doctora Lebrón, quien destaca que en medicina naturopática se les enseña desde muy temprano en la importancia de educar.

Por eso aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo y en las redes sociales ha encontrado un medio que la ayuda a llegar a muchas más personas de las que puede llegar a través de su consulta. Además, dice que se dio cuenta de que mucha de la información sobre salud es en inglés y las personas a veces no entienden ciertos términos. De la misma forma, también ha notado en pacientes que llegan a su oficina que a veces el médico que los trató les hizo una explicación que no entendieron bien.

“Por eso, lo que empezó como un slogan, ahora es un hashtag: ‘Salud en tu idioma’. Soy mucho de dar información por escrito, además de explicarle lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Lo hago para que el paciente lo tenga de referencia”, explica la doctora Lebrón, quien dice que siempre trata de compartir información en “arroz y habichuelas”.

Sobre todo, en un lenguaje que no sea muy rebuscado ni con mucha terminología médica. Pero enfatiza en que la información que comparte se enfoca en los pilares de la salud: alimentación, ejercicio, cambios en estilos de vida para prevenir enfermedades y lograr buena salud mental y emocional, así como manejo de estrés.

“Uno de los retos más grande de un profesional de la salud que comparte información en las redes sociales es, precisamente, que constantemente recibe mensajes o llamadas pidiendo información”, menciona la doctora Lebrón. Por ejemplo, dice que hace un tiempo compartió información de cómo leer las etiquetas de los suplementos “porque he visto que las personas no las leen y eso puede ser contraproducente”. Pero se ha encontrado con personas que le preguntan sobre la dosis que debería tomar o si se los recomienda.

“Eso es algo que no se puede contestar por las redes. No puedo contestar sobre dosis o si puede tomarlo o no porque es una persona que no es mi paciente, que no lo he evaluado de forma comprensiva y no conozco su historial médico. Por lo tanto, no puedo decirle que es seguro”, advierte, tras coincidir en que las redes sociales son

excelentes herramienta de educación. “Pero las personas deben estar pendientes de quién está detrás de esa página, conocer sus credenciales y validar que la persona tiene la preparación, el conocimiento y la experiencia en el tema que comparte. Es como todo, puede ser muy beneficioso, pero si no sigues a la persona adecuada puede ser contraproducente”.