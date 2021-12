Un estudio realizado por investigadores en Sudáfrica encontró, preliminarmente, que la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 reduce la eficacia de los anticuerpos en personas vacunadas con la formulación de Pfizer-BioNTech, lo que puede conducir a infecciones severas.

Sin embargo, el grupo de científicos añadió que existe la posibilidad de que personas que reciban una dosis de refuerzo tengan mejor protección contra la cepa responsable de un repunte en contagios en la nación africana y en otras partes del mundo.

El virólogo Alex Sigal, del Instituto de Investigación de la Salud de África, publicó hoy, martes, un resumen de los hallazgos del estudio en su cuenta de Twitter. Su equipo de trabajo reprodujo la variante ómicron del coronavirus e insertó los anticuerpos de seis personas inoculadas con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y que no han tenido COVID-19, para estudiar la eficacia de la protección.

Los análisis encontraron que la cepa ómicron todavía utiliza los receptores ACE2 para invadir las células del cuerpo humano, al igual que las demás variantes del coronavirus. Sin embargo, los anticuerpos creados por la interacción de la vacuna con el sistema inmunológico en personas sin infecciones previas experimentan una marcada reducción en su efectividad para neutralizar la variante ómicron en comparación con otras cepas.

Sin embargo, el equipo también documentó que los anticuerpos de personas que se infectaron y luego fueron vacunadas sí fueron efectivos en erradicar la variante ómicron.

El equipo todavía no ha determinado si personas que recibieron dosis de refuerzo cuentan con mejores defensas para prevenir infecciones.

Aunque Sigal indicó, en una entrevista con el periódico The New York Times, que los hallazgos son preocupantes, en estos momentos no son motivo de alarma pues, aunque su eficacia se reduce, la vacuna de Pfizer-BioNTech sí ofrece cierta protección contra la variante ómicron.

Sigal también señaló que el estudio solo recoge la interacción de los anticuerpos con el coronavirus y no analiza el resto de la respuesta inmunológica a una infección.

“Aunque pienso que se registrarán muchas infecciones, no estoy seguro que esto conlleve al colapso de los sistemas (de salud). Pienso que lograremos controlarlo”, dijo Sigal a The New York Times.

La otra buena noticia es que la variante ómicron utiliza el mismo mecanismo de infección que las demás cepas detectadas hasta el momento, por lo que se podrían desarrollar vacunas específicas contra dicha variante.

De los voluntarios vacunados contra el COVID-19 que ya habían superado la enfermedad, cinco de seis produjeron anticuerpos bastante potentes contra la variante ómicron. Sigal sostuvo que las personas que libraron una infección tienden a producir más anticuerpos que personas vacunadas que nunca se han infectado con el coronavirus.

“Espero que las dosis de refuerzo ofrezcan mejores niveles de protección. Y más importante aún, datos de estudios clínicos en Sudáfrica demuestra que la inmunización - ya sea mediante una infección previa, mediante vacunas, o ambas - sigue siendo efectivo en la prevención de infecciones más severas de COVID-19”, enfatizó Sigal.