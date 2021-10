Acudió a su oftalmólogo porque siempre tenía los ojos rojos, sentía dolor y sentía mucha sensibilidad a la luz. Lo que no esperaba Sonia, a sus 42 años, era que la dolencia que le aquejaba estaba relacionada con la artritis reumatoide que le habían diagnosticado unos meses antes.

“Llevaba unos años con dolor en las articulaciones, se ponían rojas y el área estaba caliente, sobre todo en el codo y las manos. Pero tomaba analgésicos y antiinflamatorios sin receta y seguía porque me negaba a pensar que pudiera ser artritis, creía que era muy joven para tenerla. Hasta que, finalmente, saqué cita con un reumatólogo y después de varios análisis, me dijo que tenía artritis reumatoide. Lo que no sabía era que la enfermedad también podía afectar los ojos”, comenta la paciente, quien pidió no ser identificada.

De hecho, la creencia de que la artritis es una enfermedad asociada a la vejez está muy extendida entre la población. Pero la realidad es que la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la artritis idiopática juvenil, entre muchos otros tipos, son enfermedades autoinmunes que pueden surgir en los primeros meses de vida, en plena adolescencia, en edad adulta o en la tercera edad.

En el caso de la artritis reumatoide (AR), es un trastorno inflamatorio crónico que no solo afecta las articulaciones, sino que, en algunas personas, puede dañar distintos sistemas corporales, como la piel, los ojos, los pulmones y el corazón, entre otros.

“La artritis reumatoide es un tipo de trastorno autoinmune que causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria sistémica que puede dañar mucho órganos”, advierte la reumatóloga Amarilis Pérez de Jesús, miembro fundador de la Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER), entidad educativa que, como parte de la celebración de octubre, mes mundial de la artritis, dedicará su programa radial de los sábados, en Radio Isla 1320 a las 8:00 a.m., para concienciar y educar sobre las artritis inflamatorias.

Precisamente, una de las metas es que las personas conozcan la importancia de un diagnóstico temprano “para evitar daños en la articulación”. Lo que pasa, señala la doctora Pérez de Jesús, es que vivimos en la cultura del “auto receteo” y pensamos que “esto se nos va a quitar”. Pero enfatiza que el daño que causa la enfermedad en las articulaciones no se puede revertir, aunque se puede evitar que haya un deterioro mayor o que la enfermedad se siga extendiendo a otras articulaciones.

“Las erosiones o el daño que sale en una radiografía ya es permanente. Por eso insistimos tanto en la ventana de tratamiento de tres meses luego de que comienza a manifestarse la enfermedad. Lo ideal es identificarlo y tratarlo en esos primeros meses. Así disminuimos la posibilidad de que esa artritis vaya a la articulación y la dañe de manera permanente”, agrega la reumatóloga, al destacar que es una situación común “porque el paciente sigue de médico en médico y pasa mucho tiempo en lo que llega a un reumatólogo”.

“A veces llegan con deformaciones más que obvias que, con mirarlas, ya sabes que tiene artritis reumatoide”, agrega la reumatóloga. Explica que, contrario a la osteoartritis (la forma más común de artritis), en la AR, ambos extremos del cuerpo, derecho e izquierdo, se afectan. “Es lo que llamamos artritis simétrica, además de que hay mucho envolvimiento de manos. Usualmente, con un buen historial médico y saber cuánta rigidez tiene en las mañanas (el paciente de artritis reumatoide usualmente dice que está una hora o más entumecido-, mientras que el de osteoartritis está unos 15 minutos), se puede saber si es artritis reumatoide. Otra característica es que las articulaciones se ponen muy calientes y rojas, además de que hay hinchazón”.

Otro síntoma, agrega la reumatóloga, incluye cansancio extremo. “Son pacientes que siempre se sienten cansados. Y a veces es ese síntoma el que los lleva a buscar ayuda. En otras ocasiones, llegan al reumatólogo porque le encontraron un proceso inflamatorio en el ojo y el oftalmólogo le dijo que podría estar asociado a artritis”.

Evaluación temprana

La doctora Pérez de Jesús enfatiza en la importancia de hacer un buen historial médico, al igual que una evaluación física. “En el examen físico se tiene en cuenta que sea una artritis simétrica, inflamatoria, que siempre hay envolvimiento de las manos y las muñecas, en las rodillas, los pies y los hombros”, agrega, para indicar que a la personas de mayor edad también se les afectan mucho los hombros.

En términos de los laboratorios, la reumatóloga explica que una de las pruebas que se hace es la del factor reumatoideo y que la mayoría de los pacientes con AR tienen esta prueba positiva. (Los factores reumatoideos son proteínas producidas por el sistema inmunitario que atacan articulaciones y glándulas sanas u otras células normales por error). Sin embargo, señala que hay pacientes con AR y que pueden tener esta prueba negativa. Se debe tener en cuenta que los factores reumatoideos también pueden ser un signo de otros trastornos autoinmunitarios como artritis juvenil, ciertas infecciones y hasta algunos tipos de cáncer.

“También tenemos otra prueba, la de anticuerpos anti-CCP, que suele salir positiva en pacientes con artritis reumatoide. Y el factor reumatoideo puede estar negativo y la de anticuerpo estar positiva. De la misma forma, el paciente puede tener ambas pruebas positivas. En ese caso, nos da un indicio de que esa artritis va a ser más agresiva. Mientras que los pacientes que tienen la prueba de factor reumatoideo negativa, en su mayoría, la enfermedad no es tan agresiva”, explica la reumatóloga. Además, es importante saber si los niveles de inflamación están elevados, información que se obtiene con la prueba de velocidad de sedimentación (SED-Rate) y la proteína C reactiva, más conocida por CRP en inglés.

“Ese conglomerado de pruebas nos van a ayudar junto con el examen físico a determinar grosso modo, si ese paciente tiene artritis reumatoide. También tenemos las pruebas radiográficas y la esperanza es que cuando el paciente llegue a nosotros no tenga erosiones en los huesos que se vean en las radiografías. Si las hay, ya estamos tarde porque quiere decir que ya esa artritis está asentada y ya ha hecho un daño crónico”, advierte la doctora Pérez de Jesús, quien dice que hoy día se utiliza mucho la resonancia magnética (MRI) y la sonografía “porque nos ayudan a encontrar hallazgos de manera más temprana a tener que esperar a verlos en una radiografía”.

Un diagnóstico temprano también puede ayudar a evitar otros riesgos. Entre ellos, la doctora Pérez de Jesús menciona los posibles daños a los pulmones debido a los procesos inflamatorios y que puede llegar al extremo de convertirse en una fibrosis pulmonar que compromete la capacidad funcional pulmonar. “Además, vemos mucho daño en las coronarias porque el proceso inflamatorio puede obstruir las coronarias y el paciente desarrolla enfermedad cardiaca”, advierte la reumatóloga.

De hecho, destaca que el daño cardiaco puede ser tan severo como el que causa la diabetes y la dislipidemia (colesterol alto) en un paciente que no tiene artritis reumatoide. De la misma forma, los procesos inflamatorios en hígado y en riñón pueden ser inherentes al tratamiento de la AR. “Es una enfermedad severa que, potencialmente, puede costar la vida si no es tratada de manera adecuada”, advierte la doctora Pérez de Jesús, pero destaca que hoy día se cuenta con muy buenos tratamientos.

“Hace 20 años teníamos tratamientos que se veían en tonos grises, hoy día es una primavera”, dice la reumatóloga para resaltar que actualmente se cuenta con una variedad de medicamentos que han hecho la diferencia en el tratamiento de estos pacientes y en mejorar su calidad de vida.

Explica, por ejemplo, que antes se usaban (aunque se siguen usando) medicamentos modificadores de la enfermedad que resultaban ser muy buenos para artritis reumatoide, aunque no fueron diseñados específicamente para la enfermedad. Entre ellos, menciona el metotrexato, sales de oro, imuran y la hidroxicloroquina, entre otros. “Hoy tenemos los agentes biológicos que han sido diseñados específicamente para el manejo de pacientes con artritis reumatoide, aunque se usan en otras condiciones reumatológicas”, agrega.

Entre los tratamientos más nuevos, menciona los inhibidores de la quinasa Janus (JAK), que tratan los síntomas de la artritis reumatoide al manipular al sistema inmunitario. “Tenemos la bendición de una gran gama de medicamentos que han sido diseñados específicamente para el manejo de pacientes con artritis reumatoide y todavía se están estudiando otros. Hay muchas alternativas para tener buena calidad, así que el futuro es muy esperanzador”.

Es importante que los padres estén pendientes de si hay cambios en las actividades del diario vivir que el niño ha dejado de hacer debido al dolor. (Shutterstock)

Artritis idiopática juvenil

Es lo que antes se denominaba “artritis reumatoide juvenil” y que también ocasiona dolor, inflamación y rigidez articular persistentes en niños, generalmente, antes de los 16 años.

“La artritis idiopática juvenil es un concepto sombrilla que envuelve distintos tipos de artritis, que tienen sus peculiaridades y se manifiestan de distintas maneras en cada niño”, explica la reumatóloga pediátrica Elivette Zambrana, tras indicar que esa es una de las primeras complejidades debido a que no es una condición que se pueda diagnosticar con un solo laboratorio.

“Esto es un conjunto de síntomas, de historial y de serología autoinmune (pruebas para detectar enfermedades autoinmunes que miden la cantidad de determinados anticuerpos en la sangre) que son parte de las pruebas iniciales para determinar el tipo de artritis”, agrega la reumatóloga, mientras señala que el abordamiento en niños es distintos porque muchos de ellos no saben expresar sus síntomas tan efectivamente como lo hace un adulto.

De hecho, muchas veces depende de que los padres interpreten los síntomas, sobre todo en poblaciones más pequeñas, debido a que las artritis se puede ver en pacientes de 2 y 3 años. Por eso, la doctora Zambrana aconseja a los padres a que estén pendientes de si hay cambios en las actividades del diario vivir que el niño ha dejado de hacer. Por ejemplo, un niño que ya corre un triciclo o una bicicleta y deja de hacerlo de momento. También, si ya no puede agarrar una taza o abrir una puerta debido al entumecimiento de las articulaciones.

“Si de momento dejan de hacer cosas que ya habían aprendido a hacer, nos debemos preocupar porque, posiblemente, algo les debe estar molestando. Lo mismo, si ves que las articulaciones no son funcionales en las mañanas y se le hace difícil movilizarse, pero según avanza el día va mejorando la actividad física”, explica la doctora Zambrana, quien cree que eso es una “banderita roja”.

Y, al igual que en los adultos, los niños pueden tener articulaciones afectadas que se ponen rojas y se hinchan. Sin embargo, la reumatóloga dice que, en general, se debe observar si el niño ha perdido destrezas aprendidas previamente, sobre todo, si son muy pequeños y no pueden expresar lo que les pasa. También se debe descartar si el dolor es, por ejemplo, por sobreuso (un niño que juega fútbol y le duelen los pies después de un juego), versus otro que no ha hecho actividad física.

No detectar a tiempo cualquier tipo de artritis en niños -al igual que pasa con los adultos-, advierte la doctora Zambrana, puede causar cambios permanentes en la articulación. “Hay unas deformidades que afectan el arco de movimiento y van a haber cosas que no va a poder hacer, como cepillarse el cabello o los dientes. Por eso es importante detectarlo temprano para evitar daño articular”.

La reumatóloga pediátrica también indica que, en términos del tratamiento, se usan los mismos medicamentos de adultos, aunque con cambios en la dosis. Pero destaca que la primera línea son los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, naproxeno y meloxicam, además de los medicamentos modificadores de enfermedad, como el metotrexato. “Dependiendo de cómo el niño responda y de los mecanismos de inflamación, se usan los medicamentos biológicos, que son los que modifican la respuesta inmunológica atacando moléculas de inflamación”.

Algunas recomendaciones

La alimentación saludable y la actividad física es una prescripción para el paciente de artritis reumatoide, enfatiza la doctora Amarilis Pérez de Jesús, quien ofrece los siguientes consejos: