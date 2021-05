El diagnóstico de una enfermedad crónica no necesariamente le debe impedir a una mujer salir embarazada y lactar a su bebé. De hecho, es algo que pasa comúnmente, afirma la pediatra Yvette Piovanetti, una de las directoras del Proyecto Lacta del Ashford Presbyterian Community Hospital.

“El ejemplo más común es el de una mamá diabética dependiente de insulina”, agrega la pediatra, quien ha notado que, al lactar, las mujeres se cuidan más y tienen un mejor control de su diabetes. Además, señala que la lactancia las ayuda mucho en el metabolismo de su enfermedad.

“En ciertas ocasiones una condición de salud crónica, como es la diabetes, se asocia con algunas anomalías congénitas, pero eso pasa si no hay un buen control de la enfermedad”, explica la pediatra, tras enfatizar que en estos casos es muy importante la alimentación y el monitoreo constante de azúcar en sangre.

Ese fue el caso de Yolanda Martínez Pacini, paciente de diabetes tipo I y dependiente de insulina, quien tuvo tres hijos y aunque trató de lactar a los primeros dos no tuvo mucho éxito. Sin embargo, al tercero dice que lo pudo lactar hasta que el niño comenzó su kindergarten, a los cinco años.

Yolanda Martínez, paciente de diabetes, junto a sus tres hijos.

Yolanda cuenta que descubrieron la enfermedad a los 20 años, ya recién casada. “Me puse mal y me hospitalizaron. Luego me dijeron que tenía diabetes tipo I. Seguí mi tratamiento y al tiempito me enteré de que estaba encinta de mi primer hijo, fue un embarazo estupendo, al igual que el segundo y el tercero”, comenta la madre, hoy de 66 años. Pero acepta que fueron embarazos muy monitoreados por varios especialistas.

“Me tenía que chequear los niveles de azúcar en sangre constantemente. Un pinchazo al levantarme, un pinchazo a media mañana, antes de almorzar, a las tres de la tarde y después de comer. Según estaba la azúcar, esa era la insulina que me tenía que poner. Lo importante era que debía tener los niveles de azúcar completamente controlados, no me podía correr ningún riesgo”, afirma.

No obstante, asegura que fueron sacrificios que “yo con mucho gusto los hice y los volvería a hacer para que mis tres hijos nacieran sanos”. Recuerda que su primer hijo, Arturo Francisco, nunca quiso la leche materna. La segunda, Yolanda Marina, solo la pudo lactar por cuatro meses “y como producía muy poca leche, la nena se quedaba con hambre”. En cambio, con su tercer hijo -Pablo Javier-, que llegó cuando ya sus hermanos estaban en la escuela, tuvo más tiempo “y él estaba pegao cada hora”. Pero reitera que, en su caso, la diabetes no afectó en nada que pudiera lactar de forma segura a su hijo.

“Fuera de que no podía comer muchas cosas, todo lo debía tener medido y nunca me pude dar un antojo de un chocolate o un dulce. Pero no me quejo porque gracias a eso pude tener a mis hijos. No fue un sacrificio, pero sí tuve un cuidado constante”, afirma y resalta que todo valió la pena “porque tengo tres maravillas, mis tres hijos”.

La mejor alimentación

“La leche materna está claramente descrita como la mejor alimentación para el bebé, desde que nace hasta por lo menos los seis meses de edad. Así lo dicta la Academia Americana de Pediatría (AAP), los Centros para el Control, la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señala contundente la doctora Nerian Ortiz, pediatra de la facultad del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) y hospitalista certificada por la AAP. (Un médico hospitalista es el que maneja la atención de los pacientes durante la hospitalización).

Pero para lograr lactar, aun teniendo una enfermedad crónica, la educadora en lactancia enfatiza en la importancia de que se haga un buen historial médico de la madre. No obstante, enfatiza que son muy pocas las razones por las cuales una madre no pueda lactar por razones médicas. “Uno quiere a la madre en el mejor estado de salud posible para que pueda hacer ese proceso de lactancia de forma exitosa. Pero tener condiciones médicas y utilizar medicamentos no siempre son razones para que una mamá no amamante a su bebé”, explica la pediatra.

Pero, por ejemplo, dice que es importante conocer los medicamentos y tratamientos que está recibiendo una madre diagnosticada con algún tipo de cáncer. Más que nada, porque hay algunos agentes de quimioterapia que no son compatibles con la lactancia.

Sin embargo, resalta que hay muchos otros medicamentos que se pueden utilizar sin riesgo evidenciado para el bebé que recibe la leche materna. “Lo importante es que esa madre se siente primero con el obstetra y con el pediatra para hablar de su historial médico y del tratamiento que recibe, orientarse adecuadamente para que no detenga su compromiso de lactar debido a una información errónea. Mamá debe saber cuáles son sus opciones, sabiendo que es la mejor leche que le puede dar a su bebé”.

Y aunque la pediatra señala que en el mercado hay muchas leches que tratan de imitar a la materna, la realidad es que los anticuerpos -que son las defensas que provee la leche materna-, no se pueden conseguir en ellas. “Por eso se habla de que ese primer día de vida de un bebé que se pega al pecho para recibir la leche materna, es como la primera vacuna que recibe ese recién nacido”, afirma, mientras recomienda que esta se provea de forma exclusiva hasta los seis meses de edad.

“Sabemos que hay infantes que son amamantados hasta su primer año de vida y luego de eso también. Pero por lo menos, lo importante es que sea hasta los seis meses de vida”, reitera la pediatra, al explicar que cuando se habla de lactancia exclusiva, se refiere a que lo único que reciba el recién nacido durante ese tiempo sea leche materna.

De hecho, enfatiza que si el bebé es saludable y no hay ninguna indicación médica para añadir otros elementos -como agua o cereal-, es lo único que debe recibir. “Una vez que esté listo para la alimentación con sólidos, se establece un plan para ir añadiendo poco a poco”.

Algunos de los criterios que se toman en cuenta para hacerlo, explica la doctora Ortiz, es si el bebé ya ha duplicado su peso de nacimiento, cuando tiene buen control de la cabeza o cuando demanda más cantidad de leche de lo que se espera para su edad. Eso, en promedio, ocurre a los seis meses de vida. “Lo que no queremos es que antes de los cuatro meses un bebé esté recibiendo sólidos, a menos que sea una indicación médica”.

Algunos beneficios de la leche materna

La pediatra Nerian Ortiz menciona algunos de los beneficios de la leche materna:

- Por su composición, le provee al infante un sinnúmero de sustancias que son protectoras. Por ejemplo, tiene anticuerpos que protegen de enfermedades prevalentes de la infancia como: diarrea, alergias, asma y las infecciones respiratorias, como el virus respiratorio sincitial.

- El bebé que amamanta tiene menos posibilidad de ser obeso más adelante en su vida, al igual que de padecer de diabetes y caries en los dientes.

- Fortalece el vínculo de bebé y mamá. “Se describe que ese vínculo que se crea por la acción de las distintas hormonas -que son las proteínas que actúan en ese momento-, tiene beneficios de índole emocional y psicológico”.

- Beneficios económicos. Al tomar leche materna el bebé se enferma menos y la madre falta menos a su trabajo. De la misma forma, la leche está disponible todo el tiempo en el cuerpo de la madre y no tiene que incurrir en el gasto de la leche maternizada o fórmula.