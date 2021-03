Es una guía de esperanza para enfrentar tiempos de incertidumbre, además de llevar un poco de sosiego y luz en momentos difíciles. Es parte del mensaje que quiere llevar la periodista y escritora Isamari Castrodad con su libro “Un propósito: Historias de fe, bienestar y esperanza”, en el que quiere compartir una visión de vida “positiva, optimista y de fe”.

“Son muchos los momentos vulnerables que pasamos a lo largo de la vida, pero siempre podemos darles un giro de esperanza. Ese fue mi propósito y, justamente, por eso el título del libro”, agrega la escritora, mientras aclara que, aunque su formación está basada en la fe, en el libro se trasciende la religión porque más bien tiene que ver con el proceso de conexión espiritual.

“La fe ha sido una base fundamental en mi vida y permea en todas las historias de una manera u otra. Sobre todo, porque me han permitido ver la vida con optimismo, independientemente de cuán difícil sea la situación que esté atravesando”, afirma Castrodad, tras comentar que el libro es parte del proyecto MÁS con Isamari Castrodad que comenzó en el año 2010 con un programa de televisión en el Canal 13 y ha evolucionado a una plataforma de temas de bienestar y calidad de vida.

Pero, sobre todo, dice la escritora, es un libro que nació de su deseo de ayudar a transformar vidas y llevar un mensaje de “que un mundo mejor es posible”.

“Son historias con las que cualquier persona se puede identificar porque te hacen plantearte cuáles son las prioridades de tu vida, cuál es tu propósito. Es un libro escrito con mucha honestidad con la intención de provocar un cambio en la actitud de quien lo lea, es una invitación a movernos hacia adelante con fe y esperanza”, afirma Castrodad, quien cree que aún personas que no comparten su fe “lo pueden mirar desde el optimismo cotidiano”.

Son cuarenta historias de fe, bienestar y esperanza, muchas de ellas basadas en experiencias personales, con la intención de ayudar y motivar a los lectores a mirar la vida de manera positiva. Relatos que abarcan temas de desarrollo personal, autoestima, relaciones de pareja y sobre todo, esperanza ante la adversidad y que, según la autora había planificado escribirlas al inicio de sus 40 años. Sin embargo, terminó haciéndolo diez años después, lo que le permitió tener más experiencias y un aprendizaje de vida que la ayudó a identificar que era el momento propicio.

“A través de la vida uno va evolucionando, forjando su carácter y su madurez. Creo que hay un momento propicio para todo, un momento perfecto y uno no lo reconoce con anticipación, uno lo está esperando, buscando y trabajando hacia eso. Pero cuando llega, se puede identificar”, asegura la escritora.

Precisamente, en la primera historia del libro, ¡Lánzate!, Castrodad afirma que puede enumerar las ocasiones en que soñó con hacer algo que la apasionara, pero el miedo, la inseguridad o el exceso de planificación terminaban frustrando el intento.

“Un día decidí que la pasión por cumplir mis sueños es mayor que mis miedos y ¡me lancé! Di un salto de fe hacia una felicidad plena. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero el resultado no deja de ser maravilloso. Sobre todo, cuando puedo reiterar que no importa cuántos peldaños me falten por subir, cada paso hacia adelante ha valido la pena”, relata en el libro.

Todo ocurrió después de haber trabajado los últimos 11 años como ejecutiva en una corporación privada y, aunque era un trabajo estable que le gustaba, sintió que necesitaba un cambio, que “tenía un llamado para comunicar, llevar mi experiencia de vida y de superación de situaciones a otras personas”.

La búsqueda de un propósito

Castrodad aclara que su preparación académica es en comunicación pública y creación literaria, pero indica que es autodidacta en el tema de la psicología al que llegó por su interés de ayudar a otros. De hecho, comenta que quedó muy impactada con las enseñanzas del doctor Viktor Frankl, un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, quien sobrevivió varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau.

“Una de sus principales teorías se basa en la búsqueda del propósito y te dice que la desesperanza es producto del sufrimiento sin propósito y que él pudo superar todo lo que pasó porque tenía un propósito que era ayudar a los demás. Y eso me marcó”, afirma la escritora, mientras remarca que hoy tenemos muchos adelantos, pero la gente sigue teniendo problemas en su núcleo íntimo, retos a nivel emocional, búsquedas de sentido de vida y de propósito, entre otros.

La autoestima es otro de los temas que Castrodad aborda en su libro y acepta que en un momento de su vida tuvo muchos problemas porque se exigía mucho, algo que ella relaciona con el perfeccionismo. “En un momento dado eso me mantuvo limitada a desarrollar más otras cosas que quería hacer en mi vida. Tuve que ir al fondo de todo y trabajar esos problemas de autoestima a través de diferentes maneras, tanto con ayuda psicológica, como de lecturas y de mi fe. Cuando pude superarlo, aprendí a manejar mis temores y a vencerlos, así como a obtener más seguridad”, explica la escritora, quien decidió que esa experiencia también tenía un propósito. Y es lo que plasma en una de las historias de su libro, “¿Sabes lo que vales?” donde propone que la autoestima pase por un proceso regular de revisión.

Isamari Castrodad se describe con una comunicadora de corazón que, desde la infancia, tuvo muchas inquietudes espirituales. Una crianza en un entorno feliz y familiar con un padre que era biólogo y una madre enfermera. Por eso no ve contradicciones entre las ciencias, la fe y la espiritualidad. En ese sentido, comenta que su Dios es un “ser supremo que me responde”.

“En otros momentos de mi vida acudía en momentos de necesidad y podía, en aquel entonces, quizás por mí misma inmadurez personal, pensar que era un Dios que me resolvía mis problemas. Ahora lo veo de una manera distinta, sigue siendo un Dios que me oye al que voy en momentos buenos, es el que guía mi vida y me da sabiduría. También acudo en momentos de problemas, pero ya no es un Dios a conveniencia”, afirma la comunicadora, tras resaltar que es “un Dios que llena mi día a día y mi cotidianidad para, precisamente, no tener que esperar el día de la angustia”.

El libro está disponible en Librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, Different Vision en Manatí, The Bookmark en San Patricio y Santurce, Librería El Candil en Ponce, Pura Vida Books en Guaynabo y por envíos a cualquier parte del mundo a través de www.libros787.com. También puedes visitar la página www.isamaricastrodad.com donde también se consigue el libro.