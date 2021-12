Hasta ahora, más de una investigación científica ha encontrado que muchos de los factores de riesgo que causan enfermedad y muerte están relacionados con una mala alimentación. Desde diabetes y obesidad, hasta hipertensión, enfermedad cardiovascular, Alzheimer y disfunción renal, entre muchas otras.

De hecho, se ha comprobado, por ejemplo, que consumir carnes rojas y grasas saturadas en exceso, no incluir suficientes frutas y verduras en la dieta diaria, tener poca o ninguna actividad física y no tener una alimentación balanceada, influyen negativamente en la salud de las personas.

Puerto Rico no es la excepción a esos riesgos. Según estudios en la isla, se estima que una de cada cinco personas tiene diabetes -unas 600,000 personas. Mientras que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población ya es de 66.5% aproximadamente, lo que se considera un problema de salud pública serio. Esto, sin contar que la hipertensión arterial sigue en aumento, al igual que la enfermedad renal y cardiovascular, diferentes tipos de cáncer y Alzheimer.

¿Hay formas de atajar esta situación? ¿Por qué es importante que las personas entiendan la relación que hay entre lo que comen y el desarrollo de enfermedades? ¿Qué se necesita para educar a la población sobre la importancia de una buena alimentación?

Un nuevo concepto de la medicina, conocido como “medicina culinaria” podría ser la respuesta para ayudar a los profesionales de la salud en el tratamiento de esas enfermedades crónicas. Así lo cree el doctor Francisco José Zayas, quien al momento, es el único en la isla que tiene una certificación en medicina culinaria.

“Es un concepto relativamente nuevo que está empezando en Estados Unidos y hay ciertos programas de Escuelas de Medicina y programas de residencia que están empezando a incorporar la medicina culinaria en sus currículos, pero aún falta mucho camino por recorrer. Es un nuevo campo en las ciencias de la salud que está basado en evidencia científica y combina el arte gastronómico y las ciencias médicas”, explica el médico, quien cree que es un alternativa que sirve como método de prevención y de tratamiento de enfermedades crónicas.

De hecho, explica que en medicina culinaria los médicos toman cursos de cocina para que, a su vez, les puedan enseñar a sus pacientes sobre comidas que se pueden preparar para toda la semana. “Es una medicina culinaria muy individual porque las necesidades de cada paciente son diferentes”.

Esta incluye también la educación sobre el consumo de alimentos saludables y una dieta balanceada que se ajuste a las condiciones socioeconómicas de cada paciente. “La medicina culinaria no es un sustituto de la medicina tradicional, es un complemento. Nosotros como médicos tenemos la oportunidad de ver a nuestros pacientes en la oficina y orientarlos directamente”, abunda el médico generalista.

Destaca, además, que hay estudios que han demostrado que los médicos que les hacen recomendaciones y les enseñan a sus pacientes sobre cambios en la dieta, se ponen en práctica más fácilmente. El problema, agrega el doctor Zayas, es que las escuelas de medicina ahora mismo no tienen un buen currículo de nutrición para los estudiantes de medicina.

“Y cuando estos médicos tienen pacientes con, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, le dicen que tiene que hacer una dieta saludable, pero el paciente se va de la oficina y no sabe qué dieta va a hacer. Con medicina culinaria puedes estar más orientado para ayudar al paciente en su alimentación y que pueda alcanzar una mejor salud”, agrega el también investigador, quien desarrolla una página virtual sobre medicina culinaria en la que quiere seguir educando sobre el tema; además de toda la información que provee a través de su página y su cuenta en Facebook e Instagram.

“Tengo unos proyectos que estoy trabajando poco a poco. Lo que quiero es educar porque nuestra dieta promueve enfermedades, no hay formas de defenderla. Pero hay formas de modificar nuestra cocina puertorriqueña para que sea una dieta más mediterránea. Eso es lo que quiero hacer, enseñar a la gente cómo con los productos que tenemos y comemos a diario podemos ser saludables, que sí es posible”, afirma Zayas, quien fundó el Instituto de Medicina Culinaria del Caribe (IMCC), en el que ofrece contenido educativo para el público.

Con eso en mente, afirma que quiere trabajar en esa línea de la educación porque quiere que IMCC sea designado como “Healthy People 2030 Champion”, sello otorgado por la Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud del Departamento de Salud de los Estados Unidos.

“Eres reconocido si como individuo u organización trabajas para que tu comunidad pueda alcanzar una vida de salud y bienestar, libre de enfermedad crónica. Eso se alinea perfectamente con mis metas y con mis pacientes. La educación es muy importante para que la gente comience a adoptar medidas que le ayuden a tener una vida plena con salud y bienestar. Aquí se come demasiado alimento frito y gran parte de los puertorriqueños no comen la porción diaria requerida de frutas y vegetales”, advierte el médico, quien completó su doctorado en medicina en Ponce Health Sciences University en el 2018 y posteriormente trabajó como investigador científico para el Departamento de Endocrinología del Hospital Municipal de San Juan hasta el 2020.

Bienestar y salud

Dos conceptos que van de la mano y que, según el doctor Zayas, se promueven en medicina culinaria. No obstante, indica que va a depender de cada paciente y de las metas que tenga, así como de sus condiciones de salud.

“No todos están listos para llevar a cabo todos los cambios, pero la medicina culinaria le sirve de apoyo. Por ejemplo, si un paciente tiene el colesterol alto, como médico le receto el medicamento para bajar el colesterol porque queremos prevenir las complicaciones y ya hay bastante ciencia que demuestra los beneficios de estos medicamentos. Pero también es importante hablar con ese paciente para saber qué está comiendo, qué conoce de nutrición para ir poco a poco trabajando con su estilo de vida”, propone y resalta que la medicina culinaria se enfoca en entender cómo funcionan los alimentos en el cuerpo, atendiendo también a aspectos socioculturales y relacionados con la gastronomía.

Un ejemplo típico, describe, es la madre que a diario trabaja fuera, es la encargada de hacer las comidas, de tener todo en orden y el tiempo, generalmente, no le alcanza para hacer desayunos o comidas saludables. En cambio, es más fácil comprar opciones de alimentos que no son saludables, lo que eventualmente puede propiciar el desarrollo de alguna enfermedad.

Sin embargo, el médico señala que cada enfermedad tiene su proceso, por ende, la misma dieta no necesariamente le va a servir a todo el mundo. “Por eso es por lo que se debe personalizar cada estilo de alimentación porque todos somos distintos y todos tenemos nuestras necesidades”.

“La causa principal de la obesidad en la población pediátrica, por ejemplo, es el consumo excesivo de azúcares y esto viene de las comidas densas en calorías y bajas en nutrición. Es todo eso que se vende en las máquinas en las escuelas. Los niños se hartan de calorías y puede que tengan energías por unas horas, pero no hay ningún tipo de nutrición”, advierte Zayas, quien no entiende por qué, si se sabe cuál es la causa principal de la obesidad pediátrica, no se ataca directamente el problema y se evita que los niños sigan comiendo eso en las escuelas.

Menciona que hay una ley reciente para combatir la obesidad en Puerto Rico que establece que el Estado debe garantizar el establecimiento de normas y guías en materia de seguridad alimentaria para asegurar la protección de la salud de las personas en relación con los alimentos, así como para establecer las bases para fomentar hábitos saludables que permitan luchar contra la obesidad.

“El gobierno ya tiene sus posturas sobre esto, lo que tenemos que hacer es actuar. Ya sabemos cuál es la razón por las que nuestros niños están aumentando de peso, sabemos cuáles son las consecuencias de la obesidad y de cómo la gente se está muriendo más temprano y enfermando más por la forma en que se está alimentando”, enfatiza el galeno, quien cree que un cambio mayor y más inmediato es quitar lo que causa el problema, sacando lo que no es saludable.

Por eso dice que está trabajando un proyecto de ley con el legislador Domingo Torres García para establecer una ley que prohíba la venta de alimentos de alto contenido calórico y de poco valor nutricional en las escuelas de Puerto Rico.

Puedes seguir al doctor Zayas en su perfil de Facebook: https://www.facebook.com/unChefMD/ o envía un mensaje a unchefmd@gmail.com o visita su página www.unchefmd.com