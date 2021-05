A pesar de que Puerto Rico posee leyes de avanzada que protegen los derechos de las mujeres lactantes, el mayor escollo para que puedan disfrutar de este período en sus espacios de trabajo es la falta de cumplimiento de algunos de estos estatutos.

“El problema que tenemos son las otras barreras que evitan que esas madres lactantes puedan disfrutar del período en el ambiente laboral”, afirmó la licenciada Melissa Pellicier de la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico.

Una de esas leyes que no son respetadas, dijo, es la Ley 79-2014 que prohíbe que los centros de maternidad, centros de cuido u oficinas ginecológicas, por ejemplo, suministren agua, glucosa o cualquier otro sustituto de la leche materna a los recién nacidos sin la autorización de los padres.

En Puerto Rico, se garantiza el derecho a la lactancia desde el 2000 a través de la Ley 427 que estableció que toda madre que trabaje a tiempo completo, dentro de cada jornada laboral, tendría un tiempo máximo de una hora -que podrá ser dividida en dos períodos de 30 minutos o en tres períodos de 20 minutos- para lactar a la criatura o extraerse la leche materna.

En el 2017 -a través de la llamada reforma laboral- el período de lactancia se hizo extensivo a las madres trabajadoras a tiempo parcial, quienes pueden usar 30 minutos por cada período de cuatro horas consecutivas de trabajo.

Pellicier explicó que en el ambiente federal existe una disposición similar desde el 2010, pero contrario a la legislación estatal, el período tomado por la madre lactante es sin paga.

“Viniendo de una sociedad donde ni siquiera hay licencia de maternidad, nada es de extrañar”, sostuvo la licenciada.

Uno de los mayores contratiempos que enfrentaron las madres lactantes –y que hoy sigue siendo razón de litigios- es la responsabilidad de todo patrono a habilitar un espacio adecuado para las madres lactantes, según lo establecido por la Ley 155-2002, expresó Pellicier.

Recientemente, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) publicó las “Guías para la habilitación de las Salas de Lactancias”, documento que sostiene que el espacio debe ser privado, seguro, higiénico y de sosiego para la madre.

“Te tengo que decir que la mayoría de los patronos cumplen. Es una disposición legal que las penalidades son tan altas que la cumplen bastante”, señaló.

La sala de lactancia, por ejemplo, no puede tener cámaras de seguridad, debe contar con un lavamanos o fregadero, un refrigerador y muebles útiles, como una mesa de apoyo o soporte para los utensilios de extracción y un sillón cómodo que permita realizar la extracción. Un baño nunca debe considerarse como alternativa.

Asimismo, debe ser un espacio para uso exclusivo de las madres lactantes con el fin de asegurar su higiene y seguridad, por lo que debe permanecer cerrado con llave.

“Tenemos excelentes leyes. El problema es la implementación y el subyacente de violaciones de índole por género, el discrimen por género”, sostuvo al señalar que hay un “asunto institucional” de muchos patronos que sostienen que contratar mujeres es más complicado que contratar varones.

“Eso siempre percola el asunto y uno lo ve en los tribunales. Que no se queja, que no pide, que no reclama, pero si pides y reclamas eres la problemática, eres la empleada difícil”, agregó, al señalar que muchas mujeres lamentablemente terminan renunciando a sus empleos.

Pellicier afirmó que esa postura institucional de algunos patronos no cambiará hasta que haya una reforma en el sistema educativo.

“Está atado a la falta de una educación con perspectiva de género. Es un asunto de mucha voluntad y educación como muchos otros temas en el país”, afirmó.

Igualmente, expresó preocupación por la práctica de muchas empresas de contratar por servicios profesionales a personal que no está cubierto por la ley. Recalcó en la importancia de querellarse cuando haya un incumplimiento de las leyes, ya que representa una protección ante cualquier acción por parte del patrono.

Otro estatuto que tiene injerencia sobre las mujeres es la Ley 156-2006 que establece, entre otras cosas, el derecho de la embarazada, al momento del parto y el postparto, a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran realizarse, a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, al parto natural como primera alternativa y a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo que medie consentimiento escrito.

En cuanto a la lactancia, la Ley 156-2006 establece que la mujer tiene derecho a ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y a recibir apoyo para amamantar y a facilitar la lactancia al recién nacido, siempre y cuando no exista una condición apremiante que lo impida.