Si ya celebraste los cuarentitantos, es posible que hayas comenzado a notar algunas alteraciones en tu visión. Entre ellas, problemas para leer o enfocar objetos cercanos. No es una enfermedad. Más bien, es un proceso natural relacionado con el paso de los años, conocido como presbicia, que provoca rigidez en el lente natural del ojo y, como consecuencia, disminuye su capacidad para ver bien de cerca.

Una dificultad que, normalmente, se corrige con espejuelos o lentes de contacto para ver de cerca. Sin embargo, ahora muchos se podrán beneficiar de una novedosa opción para contrarrestar esa molesta sensación con la aprobación reciente, por parte de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA), de Vuity, una solución oftálmica de pilocarpina al 1.25% para el tratamiento de la presbicia o vista cansada. Es el primer colirio en el mercado aprobado por esta agencia para tratar esta afección ocular común y progresiva que en Estados Unidos afecta a 128 millones de personas.

“La pilocarpina es un medicamento que se ha utilizado por muchísimos años en la oftalmología para el tratamiento de glaucoma. Pero el porcentaje que se usa en ese tratamiento es mucho más alto. Es un tratamiento único en su clase para el tratamiento de la presbicia, conocida también como el mal de los 40 años que permitiría sustituir los espejuelos”, explica la doctora Elena M. Jiménez Martínez, oftalmóloga con práctica privada en la Torre Médica del Hospital Auxilio Mutuo y especialista en cirugía refractiva y de cataratas.

Según indica la oftalmóloga, la función de las gotas Vuity es achicar la pupila del ojo para enfocar de cerca. “Es como el concepto de una cámara que uno puede graduar y disminuir la apertura para que pueda enfocar de cerca mejor. Estamos entusiasmados con el concepto, aunque todavía no lo he probado porque no está disponible para la venta. Pero, definitivamente, es algo novedoso e interesante”, afirma la doctora Jiménez, quien destaca que, según los estudios que hizo Allergan, empresa de la farmacéutica AbbVie, los resultados han sido muy prometedores.

“Lo chévere es que funciona bastante rápido, aproximadamente 15 minutos después de ponerte las gotas. Y dura más o menos seis horas. Lo otro es que, al haberse usado por muchos años (la pilocarpina), es un medicamento que no tiene muchos efectos secundarios adversos”, agrega la oftalmóloga, mientras resalta que solo se reportó dolor de cabeza leve y enrojecimiento de los ojos.

Sin embargo, más importante aún, enfatiza la doctora Jiménez, es que estas gotas no interfieren con la visión de lejos. De hecho, recuerda que hay otros tratamientos para presbicia que en los que sí se compromete la visión de lejos, por lo menos de uno de los ojos para poder ver de cerca. “Es algo que suena muy prometedor. Lo otro es que se usa un porciento bajo de pilocarpina y aun así es muy efectivo. Es una gota al día en cada ojo y el efecto total dura unas seis horas. El concepto es para usarlas por ese tiempo”.

Vuity es una solución oftálmica de pilocarpina al 1.25% para el tratamiento de la presbicia o vista cansada. (Suministrada)

Según la oftalmóloga, los pacientes que tienen receta para ver de lejos, como astigmatismo, miopía o hipermetropía posiblemente no son candidatos para usar estas gotas. El candidato ideal, agrega la oftalmóloga, es el paciente que ve bien de lejos, que no necesita espejuelos para ver de lejos y solamente tiene problemas para ver de cerca por el proceso natural del endurecimiento del lente que surge con la edad.

“Así que, en teoría, no todo el mundo es candidato. Por eso es importante que se acuda a un oftalmólogo para decidir si es o no candidato a este tratamiento”, recomienda la especialista, quien destaca que los pacientes que han tenido cirugía refractiva por láser (LASIK) serían candidatos si son mayores de 40 años y tienen corrección para ver de lejos.

De la misma forma, dice que a una persona operada de cataratas las gotas también le funcionan porque el mecanismo de acción no tiene que ver con el proceso natural de acomodación del lente, sino con el tamaño de la pupila. “Y en estos pacientes, aunque se hayan intervenido quirúrgicamente, en teoría, los músculos del ojo están intactos y pueden reaccionar a las gotas”.

Al momento, se estima que para enero del 2022 estas gotas estarán disponible en Estados Unidos y Puerto Rico estaría incluido. “Es un medicamento con un perfil de seguridad muy amplio, pero se necesita una receta médica y la persona tendría que visitar a un oftalmólogo para ser evaluado y ver si cualifica para este tipo de tratamiento”, enfatiza la doctora Jiménez.

Según un comunicado de la farmacéutica, la aprobación de Vuity por la FDA se basa en datos de dos estudios clínicos de fase 3, Gemini 1 y Gemini 2, donde se evaluó su eficacia, seguridad y tolerabilidad para el tratamiento de la presbicia. “En ambos estudios, el colirio mejoró la visión de cerca en condiciones de poca luz sin pérdida de la visión de lejos frente al colirio placebo a los 15 minutos y su duración fue de hasta seis horas. No se observaron eventos adversos graves en los participantes que recibieron el colirio en ambos estudios”.

La información señala que no debe usarse Vuity si se es alérgico a alguno de los ingredientes y también recomienda precaución si se conduce de noche. “El laboratorio advierte que pueden producirse dificultades temporales para ajustar el enfoque entre objetos cercanos y lejanos. No se debe conducir ni utilizar maquinaria si la visión no es clara”.

Se recomienda, además, que si usan lentes de contacto, deben quitarse antes de usar el colirio Vuitiy y pueden volver a colocarse 10 minutos después de la dosificación. De la misma forma, si se usa más de un medicamento tópico para los ojos, se deben administrar con al menos cinco minutos de diferencia. En el comunicado también se exhorta a notificar cualquier efecto secundario negativo a la FDA en la siguiente dirección: www.fda.gov/medwatch