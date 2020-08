En una comunicación oficial publicada el pasado jueves, 27 de agosto, el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, por sus siglas en inglés) publicó una declaración de consenso de médicos del equipo del ACSM y de otras cinco organizaciones profesionales de medicina deportiva en la que comparten pautas para identificar y controlar el dolor en atletas entre los 10 y los 18 años. En esta se insta a los médicos y a los pediatras a utilizar tratamientos no farmacológicos antes de prescribir medicamentos opioides a los atletas en este grupo de edad.

Es un hecho que los atletas de todos los niveles y edades suelen experimentar dolor durante la práctica y la competición, por lo que identificar y manejar adecuadamente el dolor agudo y crónico es fundamental para la salud a corto y a largo plazo. Sin embargo, esto es especialmente importante para los atletas adolescentes en los que el manejo inadecuado o inapropiado del dolor puede tener consecuencias de por vida, incluyendo un mayor riesgo de abuso de opioides, describe la comunicación oficial del ACSM

“Los adolescentes a menudo están inicialmente expuestos a los opioides a través de recetas para tratar el dolor”, dijo Stanley A. Herring, quien es el facilitador de la alianza de organizaciones médicas y profesor de los departamentos de Medicina de Rehabilitación, Ortopedia y Medicina Deportiva, y Cirugía Neurológica en la Universidad de Washington, en Seattle.

“Este documento brinda a los proveedores de servicios de salud, incluidos los médicos de los equipos deportivos, los pediatras y los entrenadores, una guía para navegar por el diagnóstico y el tratamiento del dolor crónico y agudo en los atletas adolescentes”, apunta el doctor Herring al mencionar la nueva declaración, titulada “Temas selectos en el manejo del dolor para el atleta juvenil y adolescente” (“Select Issues in Pain Management for the Youth and Adolescent Athlete”), la cual presenta datos epidemiológicos sobre la incidencia y la prevalencia del dolor en adolescentes, además de definir el dolor agudo y crónico, y brindar recomendaciones puntuales para diagnosticar y tratar ambos.

“Este documento se centra específicamente en los jóvenes porque los niños y los adolescentes son diferentes a los adultos”, dice, por su parte, la doctora Karen E. Weiss, psicóloga pediátrica especialista en el tema del dolor que labora en el Seattle Children’s Hospital.

“Al evaluar y tratar el dolor pediátrico, es importante considerar dónde se encuentran los jóvenes desde el punto de vista del desarrollo y cómo los comportamientos y la dinámica familiar pueden influir en la experiencia del dolor. También es imperativo abordar el dolor pediátrico de manera adecuada para disminuir la probabilidad de desarrollar problemas de dolor crónico o persistente en la edad adulta”, recalca la doctora Weiss, quien también es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Las intervenciones sugeridas se centran en tratamientos integrales no farmacológicos, farmacológicos y psicosociales basados en el deportista, la lesión y las exigencias del deporte.

“Nuestras pautas incorporan avances actualizados y clínicamente significativos en el campo de la medicina del dolor en adolescentes”, agrega el doctor David J. Tauben, M.D., FACP, jefe de medicina del dolor y profesor clínico en la Universidad de Washington, quien colaboró con la doctora Weiss en la confección de este documento que ofrece a los atletas jóvenes, a los médicos del equipo deportivo y a otros proveedores de la salud una guía actual y práctica para controlar el dolor en el atleta adolescente.

La declaración resume los conocimientos esenciales y las acciones preferidas por los médicos y los pediatras para tratar el dolor agudo. Estas incluyen:

Comprender que el proceso de diagnóstico debe evaluar todos los aspectos (anatómicos y psicosociales) de la causa del dolor.

Comprender que los tratamientos no farmacológicos son fundamentales para tratar el dolor agudo y posagudo de las lesiones.

Entender que los medicamentos, en particular los opioides, si se recetan, deben utilizarse a la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible.

Reconocer los signos y los síntomas del posible uso problemático de opioides.

Comprender el papel del ejercicio para mejorar el dolor y la función ante una lesión aguda.

Educar a los atletas y a los padres para que los objetivos de manejo del dolor sean bien entendidos y realistas.

Para el dolor crónico, los médicos y los pediatras deben:

Comprender que el tratamiento se ofrece mejor como parte de un enfoque interdisciplinario.

Comprender que un plan de atención multimodal (por ejemplo, ejercicio, nutrición, técnicas cognitivo-conductuales, relajación y mejorar el sueño) es más seguro y posiblemente más efectivo y duradero que los productos farmacéuticos.

Entender que los opioides no deben usarse en esta población de edad sin una consulta especializada.

Educar a los estudiantes atletas y a los padres sobre qué es el dolor y cómo se alivia porque las expectativas y los malentendidos afectan la respuesta al tratamiento.

El ACSM colaboró con la Academia Americana de Médicos de Familia, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, la Sociedad Médica Americana de Medicina del Deporte, la Sociedad Ortopédica Americana de Medicina Deportiva y la Academia Americana de Medicina Osteopática del Deporte para desarrollar esta declaración que es el artículo más reciente de una serie publicada por las seis asociaciones profesionales desde el año 2000 y que aborda temas pertinentes para el cuidado de los atletas, como: cómo y cuándo tomar la decisión de volver al juego, el tratamiento de conmociones cerebrales, la prevención de lesiones y enfermedades, la preparación para las actividades marginales y problemas psicológicos.

Estas declaraciones de consenso sirven como un recurso confiable para los médicos y otros profesionales de la salud, y pueden brindar tranquilidad a los entrenadores, a los atletas, a sus padres y al público.

De acuerdo con el ACSM, estas declaraciones se publicaron conjuntamente en la edición de septiembre de 2020 de Medicine & Science in Sports & Exercise®, la revista de investigación del ACSM; y en la edición de agosto de 2020 de Current Sports Medicine Reports.