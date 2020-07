Ni las grasas saturadas son dañinas ni el nivel del colesterol es relevante para la salud del corazón, pero una dieta baja en carbohidratos sí puede aliviar las enfermedades cardiacas, dice el científico David Diamond, autor de un nuevo estudio que redime a una buena chuleta de falsas acusaciones.

El investigador de enfermedades cardíacas de la Universidad del Sur de Florida (USF) reconoce que suena extraña esta defensa de los alimentos de origen animal y los aceites tropicales (el de coco) que desarrolla en un estudio publicado recientemente en la revista británica BMJ Journals.

Preguntado sobre si la investigación a su cargo es una reivindicación de las grasas saturadas, contestó: "completamente".

"Las grasas saturadas han sido acusadas falsamente y condenadas por causar enfermedades cardíacas, así como otras enfermedades, todo sin justificación", agregó el profesor y neurocientífico de USF.

La investigación concluye que no hay evidencia entre una dieta baja en grasas saturadas y la reducción del colesterol y de los riesgos de enfermedad cardíaca, y recalca que se trata de una teoría "desactualizada".

Adiós a un mito

Diamond lideró un equipo internacional que incluyó, entre otros, a cinco cardiólogos, que estudió "las defectuosas recomendaciones de dieta" para las personas con hipercolesterolemia familiar (FH).

Los expertos no pudieron encontrar ninguna justificación para la recomendación de una dieta baja en grasas saturadas, como la carne, los huevos y el queso, hecha entre otras por la Asociación Americana del Corazón.

"Las personas con FH -explicó Diamond- tienen una anomalía genética que hace que sus niveles de colesterol sean extremadamente altos, aproximadamente tres veces más de lo normal".

"Pero mostramos aquí (en el estudio) que el nivel de colesterol es irrelevante para las enfermedades del corazón", subrayó.

El especialista matizó que las recomendaciones para pacientes con FH "también se aplican a todas las personas".

En ese sentido, dijo, "nuestro artículo es un paso para acabar con el mito de que las grasas saturadas son dañinas".

Por otro lado, el científico indicó que "no hay buenos estudios sobre la mejor dieta para personas con enfermedades cardíacas", pero subrayó que bajar el azúcar es saludable para el corazón.

"La dieta baja en carbohidratos mejora todas las medidas que realmente importan", matizó.

La rentable industria del colesterol

"Las personas con FH que no fuman, controlan el azúcar en la sangre y el estrés y no tienen sobrepeso, no tienen más riesgo de enfermedad cardíaca que las personas que no tienen FH", dijo.

"Sé que esto suena completamente contrario a lo que le han dicho, pero eso se debe a que la reducción del colesterol es muy rentable", aseguró.

En ese sentido, Diamond precisó que muchos productos se venden con el llamado "beneficio" de reducir el colesterol, como el aceite de maíz, la avena y medicamentos como las estatinas.

"Sin embargo, estos productos benefician a las compañías de alimentos y medicamentos mucho más que a los pacientes que los usan", aseguró.

Por otro lado, Diamond dijo que su investigación se suma a otra "también poderosa" publicada en días pasados por la revista del Colegio Americano de Cardiología.

"La recomendación de limitar la ingesta de ácidos grasos saturados (SFA) en la dieta ha persistido a pesar de la creciente evidencia de lo contrario", señala dicha publicación académica.

Se trata de un estudio que proporciona pruebas "contundentes" de que los alimentos que aumentan el azúcar en la sangre, como el pan, las papas y los dulces, deben minimizarse, en lugar de los aceites tropicales y los alimentos de origen animal.

La forma "ideal" de perder peso

Sobre la ayuda de esta investigación para aquellos que luchan contra el sobrepeso, sin tener problemas cardíacos o de colesterol, Diamond dijo que "la dieta baja en carbohidratos es una forma ideal de perder peso". Sin embargo, señaló que entiende que puede ser difícil.

"Eliminar los carbohidratos significa reducir en gran medida el consumo de pan, pasta, papas, cereales y azúcar, lo que para algunos puede ser muy difícil porque el azúcar puede ser adictivo", dijo.

No obstante, explicó que, en lugar de estas ricas comidas, una persona "puede disfrutar de todas las formas de alimentos de origen animal, la mayoría de las verduras y algunas frutas".

El estudio de Diamond señala que seguir una dieta baja en carbohidratos es más eficaz para las personas con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, como las personas con sobrepeso, hipertensas y diabéticas.