Siempre hay posibilidades de sanar viejas heridas y comenzar un proceso que ayude a fortalecer la autoestima y se logre tener una vida plena y armoniosa. Es lo que propone la trabajadora social Lourdes Ortiz Berríos en su primer libro “Atrévete a vivir plenamente” que, según dice, surgió de su propio trabajo interno para sanar y de su caminar acompañando a otras personas en las comunidades a identificar “esa parte humana vulnerada” y ayudarlos en sus procesos de sanación.

“Es un libro que va en dos direcciones. Primero, para mí, es como un canto a la vida, un reconocer que hay posibilidades de revitalización, no importa las circunstancias que hayamos vivido. Segundo, que puede haber un proceso sanador para conectar con esa identidad verdadera que tenemos que es donde están nuestras cualidades y fortalezas para poder vivir plenamente”, afirma Ortiz, quien además está certificada en las técnicas de enfoque corporal o “Focusing”, que ayuda a las personas a experimentar vivencialmente lo que les sucede para sanar sus emociones.

Ortiz, quien por más de 30 años ha laborado en el Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud de los Centros Sor Isolina Ferré, también tiene un extenso historial de acompañamiento a jóvenes y mujeres en comunidades golpeadas por situaciones de crisis o marginación. Experiencias que la motivaron a escribir el libro para seguir apoyándolas en sus procesos. También es la autora del blog “Plenamente”, que se publica en este periódico.

“Nosotros hicimos un trabajo intenso luego del paso del huracán María, visitando comunidades, al igual que en los terremotos y durante la pandemia. De esas reflexiones y desde mi propio trabajo interno surgió este deseo de compartir las herramientas para ir trabajando, restaurando, sanando áreas de mi vida e ir fortaleciendo todo lo que la historia me dio positivo -mis padres, mi familia, los procesos de vida- y todo lo que fui recibiendo para fortalecer mi manantial”, expresa la trabajadora social, mientras resalta que esos aprendizajes son los que permiten “descubrir lo mejor de nuestro ser”.

Como trabajadora social de profesión y misionera, explica Ortiz, estudió cómo apoyar a las personas, además de tomar talleres para obtener las herramientas necesarias que le permitieran ayudar efectivamente. “Pero me di cuenta de que la mejor manera de ayudar y acompañar a otros era desde mi propio proceso, desde mi propia transformación. Entendí que mi autoestima estaba herida por miedos, inseguridades y reacciones que tenía de adulta. Me di cuenta de que había cosas que tenía que atender y que tienen que ver con la manera en cómo me criaron. Pero las pude ir transformando y pude valorar más todo lo positivo que me dieron mis padres. Ahí empezó mi propio proceso que ya lleva 20 años”, afirma.

En ese sentido, Ortiz resalta que muchas de esas emociones negativas que se van acumulando surgen ante las experiencias que vamos viviendo en los primeros años de vida. De hecho, destaca que la dimensión emocional comienza a formarse en los primeros ocho a 12 años de vida y cita a Erik Erickson (psicoanalista estadounidense de origen alemán reconocido mundialmente, entre otras áreas, por sus contribuciones en psicología del desarrollo) quien dijo que en esos años se va formando la base de la personalidad.

“Empezamos a vivir de una manera y si no nos actualizamos, vivimos de adultos con reacciones que se desarrollaron en tiempos en que se estaba formando nuestra personalidad. Entonces, podemos tener reacciones desproporcionadas, impulsivas, con un coraje que nos desboca, que es parte de la intolerancia que vemos hoy día”, advierte Ortiz.

Por eso enfatiza en la importancia de actualizar ese proceso emocional en el presente, de modo armonizado y sereno “para trabajar con los retos diarios y poder canalizar las emociones que vayan surgiendo de manera sana y proporcional a la situación”.

Explica, por ejemplo, que si un niño no recibe el afecto necesario durante su infancia “no va a tener esa parte nutricia que es necesaria para esa base de la personalidad”. “Ese niño puede crecer sintiéndose no amado, no valioso y a la hora de llegar a adulto puede andar buscando el amor aquí, allá y más allá, sin darse su lugar, un poquito mendigando amor porque en su infancia no recibió lo que nutre la personalidad”, agrega la trabajadora social, quien busca que su libro ayude a las personas a reconocer esas situaciones que no las dejan vivir en armonía. Además de ofrecer herramientas para que las personas descubran dónde se originaron esos comportamientos que en el presente no los dejan vivir a plenitud y en armonía.

Sin embargo, dice que también ha podido comprobar -sobre todo luego de eventos como el paso del huracán María, los terremotos y la pandemia-, la resiliencia que tiene el pueblo puertorriqueño. “Una vez las personas pueden canalizar sus emociones, miedos y angustias, agarran los procesos de cambios para seguir llevando la vida en medio de todos los retos”.

Parte de esas experiencias las recogió en decenas de encuentros recorriendo comunidades a las que llevó ejercicios de reflexión y “pausas” (concepto que viene del ‘focusing’) que les permitiera a las personas desahogar el traumático proceso que vivieron durante esos eventos catastróficos.

“Por el diseño que traemos los seres humanos, en nosotros existen unas capacidades de poder vivir plenamente, de manera armonizada, en calma y con sabiduría, aun dentro de las situaciones difíciles”, afirma.

No obstante, destaca que, cuando traemos “maletas” de situaciones vividas, de heridas, de tristezas y corajes, se van filtrando y haciendo grietas “y eso no nos deja vivir plenamente en el ahora”, advierte Ortiz, al tiempo que reitera lo esencial que es identificarlas y trabajar con ellas para salir adelante.

“El libro es una invitación a que reconozcamos esas situaciones que no nos dejan vivir plenamente. Trae reflexiones junto con las pausas para que la persona pueda detenerse y aprenda a sentir su ser, aprenda a conectar con esos sentimientos a nivel de conciencia más profundo, que es el corporal y, desde ahí, encontrar significados para lo que está viviendo”, propone Ortiz, al también indicar que el libro es corto y está escrito en un lenguaje sencillo.

“No es un libro teórico, está escrito para que la persona pueda seguirlo sin problemas. Pongo algunos ejemplos de mi vida como una manera de que el lector pueda descubrir los suyos y sus propias circunstancias y pueda hacer las pausas sanadoras”, añade la autora, mientras enfatiza en la importancia que, como pueblo, sigamos creciendo “en la conciencia del autocuidado”.

Para lograrlo, Ortiz resalta la gran cantidad de herramientas para aprender a hacer pausas diarias y liberar “esas cargas antes de que se conviertan en quemazón y en esto que estamos viendo con la situación emocional en el país”. Por eso, recomienda a poner la salud y nuestras vidas por encima de todo. “Si estamos bien, vamos a poder hacer bien nuestro trabajo, estar bien con nuestras familias y seguir viviendo con esperanza en medio de los retos. Es tener esa conciencia de cuidarnos y de atendernos para poder vivir en plenitud”.

El libro “Atrévete a vivir plenamente” está disponible en la ecotienda online La Chiwiña y escribiendo a la página de “Focusing Puerto Rico” en Facebook o al 787-375-7854.