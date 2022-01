Cuando estrenamos un nuevo año solemos hacerlo llenos de buenos propósitos. A menudo uno de ellos es comer más sano. La alimentación sana y equilibrada es un pilar fundamental de la salud. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”.

No obstante, para algunas personas la alimentación sana pasa a ser el centro de su vida y eso ya no es tan saludable. “La ortorexia es un tipo de trastorno basado en la obsesión por el consumo de alimentos catalogados como saludables. Una persona con ortorexia evita consumir aquellos alimentos que considera que no entran en esa categoría”, explica Josselyn Sevilla Martínez, especialista del Instituto Psicológico Cláritas.

“Se trata de un tipo de trastorno que se asemeja a otros trastornos de la conducta alimentaria, ya que suele cursar con un patrón psicológico parecido al de la anorexia o la bulimia. Las personas que lo padecen buscan alcanzar un ideal físico a través de la restricción y el control alimentario excesivo, camuflado por la búsqueda de alimentos saludables”, detalla la psicóloga.

PUBLICIDAD

/ Según la investigación de Harvard, el salmón es un alimento rico en proteínas y en ácidos grasos (Omega-3), por lo cual es bueno para el corazón y el cerebro. Además, provee vitamina D. Aunque comer salmón diariamente puede resultar difícil para la mayoría de personas, procurar consumirlo una vez a la semana sería muy benéfico. Además de estas características, el nutricionista Rubén Orjuela afirma que contiene todos los aminoácidos esenciales para el organismo, al igual que buenas cantidades de magnesio, potasio, fósforo, sodio y yodo; este último, relacionado con el buen funcionamiento de la tiroides y, por extensión, de todo el metabolismo. (Shutterstock)

Las 'blueberries' (arándanos), recomendadas por el Departamento de Nutrición de Harvard, son las reinas de los antioxidantes y tienen grandes cantidades de vitaminas C y A, y contienen la fibra que mejora el sistema digestivo. También se conocen como arándanos y son una fruta altamente nutritiva que mantiene sano el cerebro y protege contra las enfermedades cardiovasculares. Cada ración de 100 gramos de este alimento contiene 57.0 calorías, 0.7 g de proteínas, 14.5 g de carbohidratos y 0.3 g de grasa. (Shutterstock)

El yogur, de acuerdo con la investigación de Harvard, ofrece una forma sencilla de obtener probióticos para mantener las bacterias intestinales que favorecen numerosos procesos en el organismo. Además contiene proteína, calcio, magnesio, vitamina B12 y ácidos grasos. Es importante evitar yogures de marcas que les añaden azúcar. Yogur simple con una sana cantidad de probióticos es lo que se debe buscar. Ayuda a mejorar la flora intestinal y el sistema inmunológico. (Shutterstock)

Los coles (repollitas) de Bruselas son vegetales que contienen pocas calorías y alta densidad nutricional, pero altos en contenidos de vitaminas A, C y K, potasio y ácido fólico. Además, son antioxidantes, lo cual ayuda a prevenir el daño celular en el cuerpo. Este miembro de la familia de vegetales crucíferos (junto con el brócoli, el coliflor, la col y la col rizada ) era cultivado en Italia en los tiempos de los emperadores romanos y recibió su nombre por la ciudad de Bruselas (Bélgica), donde tuvo su primera aparición en las mesas de la alta sociedad. Una taza de repollas de Bruselas cocidas contiene menos de 56 calorías, pero está cargada con más del 240 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina K1 y casi 130 por ciento de los requerimientos de vitamina C. Son, además, una buena fuente de fibra, manganeso, potasio y vitamina B. (Shutterstock)

Para Harvard, las nueces ofrecen una buena dosis de grasas sanas, proteínas y vitamina E. Recomiendan las nueces típicas, almendras e incluso los pistachos; aunque aconsejan no excederse y sugieren que la cantidad equivalente a un puño de la mano al día es suficiente. Las nueces son el fruto seco con una mayor cantidad de ácidos grasos Omega-3 de origen vegetal, que ayudan a reducir el colesterol y contienen grasas y minerales que permiten controlar los niveles de presión arterial y contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares. Contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6, proteína vegetal, fibra, magnesio, fósforo y vitamina B6. (Shutterstock)

Asimismo, afirma que, en el caso de las personas con ortorexia, la línea que separa el hábito de comer sano y la obsesión es muy difusa, ya que utilizan los hábitos de vida saludables como una justificación para su rigidez y restricción alimentaria. “La diferencia entre comer sano y la obsesión por la comida saludable radica en la propia exigencia por seguir un tipo de dieta determinada. Esto desemboca en una obsesión por un tipo de alimentos o una forma de comerlos que limita la vida diaria. Dicha obsesión conduce a la frustración y al miedo por consumir otros alimentos ya que la persona considera que, si lo hace, todo su trabajo se verá destruido. Así, termina por atribuir consecuencias negativas y exageradas al no cumplimiento de su dieta”, describe.

Esa obsesión por consumir determinados alimentos o por prepararlos de una manera concreta acaba pasando factura al día a día de la persona con ortorexia, pues es algo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. “Las personas con ortorexia pasan gran parte de su tiempo informándose e investigando sobre los alimentos, su composición, aditivos, calorías, dietas, formas de cocinarlos y un sinfín de datos que encuentran en internet. Cabe mencionar que, además de la gran cantidad de tiempo que pasan investigando sobre ello, muchas veces la información que recopilan es errónea, ya que las fuentes que pueden encontrar no son científicas y los llevan a concepciones equivocadas sobre determinados alimentos”, apunta Sevilla.

Preocupación obsesiva

Fue el doctor Steven Bratman, autor del libro “Health Food Junkies” (adictos a la comida sana), quien acuñó el término “ortorexia”, que procede de las palabras griegas orthos (justo, correcto) y órexis (apetito). Este médico estadounidense explica que la ortorexia consiste en una preocupación obsesiva por la ingesta de alimentos sanos que lleva a sentimientos de culpabilidad por haber ingerido alimentos no sanos o incluso a preferir el ayuno frente al consumo de dichos alimentos.

PUBLICIDAD

Entre los alimentos que las personas con ortorexia suelen rechazar se encuentran: la carne, las grasas, aquellos en cuyo cultivo se han utilizado pesticidas o herbicidas y los que contienen aditivos artificiales como colorantes o conservantes.

En este sentido, los especialistas de Sanitas, empresa especializada en seguros de salud, señalan que otro problema unido a la ortorexia puede ser el daño para la salud que puede producirse si los alimentos rechazados no se sustituyen por otros que aporten los mismos nutrientes. “Este hecho lleva a que el ortoréxico corra el riesgo de padecer anemias, carencias vitamínicas y de micronutrientes (como el hierro o el yodo), así como falta de energía. En definitiva, desequilibrios nutricionales que hacen que la opción más sana sea entonces perjudicial para la salud”, apuntan.

/ Aguacate: Debido a sus altos registros de calorías y de grasas, este fruto es una excelente opción para bajar de peso debido a que contribuye a la disminución del riesgo del síndrome metabólico, además de que sus concentraciones de ácido oleico minimiza el hambre. "El contenido de ácido oleico de una comida promueve la respuesta de la oleoiletanolamida y reduce la posterior ingesta de energía en los seres humanos", se lee en la Biblioteca Nacional de Medicina, de Estados Unidos.

Aceite de coco: El aceite de coco contiene triglicéridos de cadena media, lo que significa que puede ser utilizado como una buena fuente de energía y aunque esté compuesto totalmente de grasas saturadas, es ideal para la quema de grasas corporales acumuladas.

Nueces: Si alguien te ha dicho que estas semillas engordan por sus altos niveles de grasa, no lo creas. Este fruto seco tiene propiedades sorprendentes y es rico en Omega 3. De acuerdo con un estudio, sus aceites ayudan a que la grasa acumulada sea removida, además, estabiliza los niveles de serotonina y reduce los niveles de grasa en la sangre. Puedes elegir consumirlas cuando te de hambre entre comidas y la cantidad, un puñado.

Semillas de calabaza: Si bien todas las semillas poseen grandes cantidades de grasa y en las dietas tradicionales las eliminan "por peligrosas" lo cierto es que los aceites que poseen son de lo más benéfico para el cuerpo. Las semillas de calabaza son una de ellas y, si buscas reducir tu peso corporal, es importante que las incluyas en tu menú del día. Sus propiedades, como fitoesteroles y minerales, ayudan en el combate contra el colesterol malo y, por si fuera poco, lograrán que tu estado de ánimo sea el óptimo.

Aceite de oliva extra virgen: El aceite de oliva, por su parte, es rico en ácido oléico y, al igual que el aguacate, nos beneficia en la saciedad.

Alimento social

Josselyn Sevilla indica que quienes tienen ortorexia pasan mucho tiempo planificando el tipo de alimentos que deben comprar, dónde y cómo los van a preparar, lo que implica un gran esfuerzo mental. Además, la psicóloga subraya que este trastorno “puede llevar al aislamiento social, ya que normalmente nos reunimos en torno a la comida”. Así, comenta que las personas con ortorexia “pasan muy malos ratos cuando quedan con sus familiares o amigos y deben acudir a restaurantes o cafeterías pues no pueden controlar el tipo de alimentos que manejan los establecimientos o el modo en que los preparan. Por ello, pueden empezar a evitar las situaciones sociales para no enfrentarse a comer fuera de su entorno de control”.

La especialista manifiesta que las personas con más riesgo de padecer ortorexia son las que presentan “perfiles perfeccionistas y exigentes, es decir, perfiles muy parecidos a los de otros trastornos de la conducta alimentaria”. Sevilla añade que entre las personas con riesgo de presentar ortorexia están aquellas que han superado un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, pues pueden caer en la trampa de justificar las restricciones en la búsqueda de comida saludable. Otro grupo de riesgo lo forman quienes, debido a su trabajo, tienen que cuidar el tipo de alimentos que consumen, por ejemplo, los deportistas o los bailarines, que llevan una dieta marcada y regulada.

PUBLICIDAD

No obstante, los expertos de Sanitas recuerdan que el hecho de que no debamos obsesionarnos con la comida sana no quiere decir que haya que dejar de preocuparse por la alimentación ya que el sobrepeso y la obesidad son muy perjudiciales para la salud. Por ello, destacan que hay que cuidarse pero no obsesionarse.

Para quienes ya hayan traspasado esa línea y hayan caído en la ortorexia, existen soluciones. Josselyn Sevilla explica que la ortorexia, igual que los demás trastornos de la conducta alimentaria, se trata con terapia psicológica y con el apoyo de otros profesionales como los nutricionistas.

“Es importante que, en primer lugar, las personas con ortorexia se den cuenta de su problema, pues muchas veces no son conscientes de ello. Una vez identificado y reconocido el problema, se trabaja con la educación en lo relativo a mitos e ideas erróneas que pueda tener la persona respecto a su alimentación y se pone de manifiesto que está llevando al extremo la alimentación saludable. Durante el proceso psicológico, se observarán los factores que subyacen a todo ello y que han propiciado que el paciente haya buscado en este tipo de conductas la seguridad, aceptación o validez personal, ya sea por perfeccionismo, autoexigencia, baja autoestima o muchos otros factores relacionados”, detalla la psicóloga.