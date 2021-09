Si se sigue mirando la dislexia solo como un problema de lectura, el 90% de los niños con este trastorno neurobiológico “nos va a pasar por el costado sin que lo podamos detectar”. Así lo estipula el pediatra argentino Gabriel Azcurra, consultor en dislexia, quien ofrecerá la conferencia virtual (webinar) “Entendiendo y comprendiendo la dislexia”, para docentes y público interesado, el sábado, 9 de octubre, como parte del cierre de la semana internacional de la dislexia.

Según el pediatra, no se entiende qué es la dislexia porque, generalmente, ni los padres ni los maestros son psicopedagogos, que son los especialistas en adquisición de la lectura y en dificultades del aprendizaje y “los que pueden diagnosticar hasta el más mínimo inconveniente con la adquisición de la lectura”. Además de que es una condición que pasa desapercibida por estar camuflada dentro de patrones que son la consecuencia de esta condición.

“Los padres y los docentes no están preparados y necesitan saber cómo se manifiesta la dislexia, no diagnosticarla con un examen”, enfatiza el doctor Azcurra, quien descubrió que tenía dislexia después de adulto y de haberse graduado de médico.

PUBLICIDAD

Precisamente, recuerda que en tres ocasiones fue a terapia con psicólogos porque no podía estudiar ni ir a la par con los demás. “Estaba diciendo que tenía dislexia, pero nadie se daba cuenta y todos lo atribuían a un problema emocional”.

De hecho, cuenta que comenzó a conocer más sobre la condición cuando un amigo pediatra lo invitó a ser parte de la Asociación de Dislexia y Familias (DISFAM) en Argentina, una organización que nació en el 2012 en España y que en 2013 abrió una oficina en Argentina. “Me uní por amistad, pero como muchos otros pediatras, pensaba que había otros temas de salud más prioritarios”, agrega y destaca que a muchos niños con dislexias los catalogan como vagos, sin investigar más allá de por qué se cree que es vago.

“Hay que preguntarse por qué es vago, aunque la primera respuesta es porque la escuela no le gusta. Pero hay que seguir preguntando (para ir al fondo del problema). No le gusta porque tiene una dificultad y siempre que tenemos una dificultad para hacer algo nos ponemos incómodos y no nos gusta. Mientras que, si la hacemos y nos sale bien, sin ninguna dificultad, nos gusta. Es tan simple como eso. Por eso nos tenemos que preguntar por qué a un chico no le gusta el colegio, cuando es el lugar donde se encuentra con sus amigos, con sus pares”, señala el pediatra, mientras indica que, a nivel mundial, en promedio, la dislexia afecta a un 10% de la población, aunque en algunos sitios puede llegar hasta el 15%.

PUBLICIDAD

“Lo más importante es que la estadística no es exagerada. Pero si pensamos que la dislexia es una dificultad en la lectura, que es un problema neurobiológico con raíces genéticas que altera la conciencia fonológica y que produce un problema en la lectura y la escritura, es posible que lo podamos reconocer”, advierte el pediatra.

Por eso propone comenzar a preguntarnos a cuántos niños que son tildados de vagos conocemos, cuántos se distraen constantemente, cuántos se portan mal, cuántos van todos los días llorando al colegio y cuántos tienen mala actitud para hacer las tareas escolares, pero para los deportes o hacer cualquier otra tarea no tienen problemas.

El pediatra comenta, además, que la dislexia, al igual que, por ejemplo, la presión arterial, consiste en grados de severidad, desde el más leve hasta el más severo. Y el resto de las características de la persona puede ser que ayude a compensar o no. No obstante, destaca que siempre se ve que hay una disminución del rendimiento académico en función de la inteligencia y del esfuerzo.

Por eso, con esta conferencia quiere “abrir los ojos a la verdadera dislexia”, para cambiar el paradigma actual, en el que muchos de los niños viven esforzándose constantemente, algo que considera no es sano. “Se puede esforzar en el momento del examen, en una situación especial para lograr algo diferente, pero vivir esforzándose todo el tiempo para tener notas mediocres, para que me den el premio al esfuerzo, que es un premio de consuelo, no es sano. Nadie elige ser el premio al esfuerzo, todos quieren ser el mejor”.

PUBLICIDAD

Pasa lo mismo con los niños “que se portan mal”, algo que debe levantar una bandera para averiguar más allá, recomienda el doctor Azcurra. Y es que, según el pediatra, llega el momento en que, por una cuestión de inteligencia, de autocuidado y autodefensa, si lo presionan y “lo obligan a hacer algo que sabe que lo va a hacer mal, que se va a sentir frustrado o humillado al frente de sus compañeros, prefiere ser desobediente y no tonto”. Además, se debe tener en cuenta otra condición, el déficit de atención que puede estar presente en un niño con dislexia.

“Para mí hay una diferencia importante que a veces está clara y otras no tanto, aunque un chico puede tener déficit de atención y dislexia a la vez. Pero muchas veces se malinterpreta porque el niño con dislexia, al hacer la tarea escolar, tarda en promedio tres veces más tiempo y su cerebro gasta cinco veces más oxígeno, algo que está cuantificado por la resonancia nuclear magnética”, advierte el doctor Azcurra, quien indica que, ante ese esfuerzo, el niño o niña se agota mucho y cuando eso pasa, se distrae, se corta la atención.

“Pero ese mismo chico cuando hace tareas que no son escolares se puede concentrar durante horas sin problemas”, agrega.

Esfuerzo mayor

Para la psicóloga clínica Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Multisensory Reading Centers -organización sin fines de lucro que auspicia la conferencia del doctor Azcurra-, se trata de una situación común entre muchos niños con dislexia que, aun teniendo un nivel alto de inteligencia, tienen que hacer un esfuerzo por encima de sus compañeros.

PUBLICIDAD

“Cuando los maestros dicen ‘es que es vago’, eso no es la realidad, al contrario, son niños que hacen un esfuerzo mayor que sus compañeros. Son inteligentes y capaces que hacen un esfuerzo mucho mayor. Pero a veces estos niños no tienen intervenciones a tiempo o los papás no tienen el conocimiento y hasta creen que deben estudiar algo muy por debajo de su inteligencia”, advierte la psicóloga, mientras destaca que están en riesgo de dejar la escuela y que una frase común entre ellos es “la escuela no es lo mío”.

El punto es, añade el doctor Azcurra, que hay una línea divisoria entre los que llegan y los que no. Algo que, a su juicio, muchas veces depende del grado de acompañamiento, detección previa, diagnóstico y comprensión.

“Dentro de la población de chicos con dislexia en los colegios, en un extremo están los que se consideran vagos y en el otro, a los que premian por su esfuerzo. Y aunque parecen polos opuestos, son los mismos. Cuando alguien sabe que si se esfuerza lo logra, toma el esfuerzo como una manera de vida. Si en el otro extremo esa misma persona sabe que, aunque se esfuerce no lo va a lograr, lo intenta y se siente frustrado, humillado o inferior, va a llegar un momento en que ya no lo intenta más, se resigna. No es vago, es que se resignó a que eso no lo puede hacer. Pero cuando lo detectamos, los acompañamos y les hacemos las adecuaciones necesarias (acomodo razonable) y logra llegar al objetivo, va a ser el primero que se esfuerce para demostrar que puede”, afirma el doctor Azcurra.

PUBLICIDAD

Precisamente, identificar a tiempo estas situaciones, indica la doctora Sánchez, es parte de lo que se hace en Multisensory Reading Center. “Nosotros damos servicios directos, pero realmente la misión principal de MRC es capacitar docentes para que puedan identificar estos comportamientos, para que los maestros y los padres tengan las destrezas necesarias y puedan servir de apoyo para esos niños y que se logre un impacto positivo”.

Tanto Sánchez como Azcurra también enfatizan que el acomodo razonable para niños con dislexia no significa que se le hace un favor o que se les está dando trato preferencial, algo que todavía muchos docentes creen. Más bien, indican, es un derecho que tienen para ayudarlos a que puedan mostrar su potencial.

“A ningún docente se le ocurriría que los niños que usan espejuelos se lo tienen que quitar para que sean iguales a los demás porque tengo derecho a ver igual que el resto de mis compañeros para poder aprender. Pasa lo mismo con los estudiantes con dislexia, necesitan un acomodo para poder aprender y tener mejor potencial en la escuela”, explica el pediatra, mientras menciona que la dislexia no se ve, no es algo físico, pero es la misma necesidad. “Hay que distinguir entre igualdad y equidad. Igualdad es que todos hagan lo mismo, equidad es que todos tengan la misma oportunidad”.

Precisamente, el webinar que ofrecerá el doctor Azcurra buscar concienciar a padres y docentes de que la dislexia no es un bloqueo emocional o que los niños son vagos, desobedientes o que no tienen interés. “En 2010 (en una reunión de la UNESCO en París), más de 200 países se pusieron de acuerdo en que la dislexia es un trastorno neurobiológico. (Pero hay que preguntarse) por qué se sigue diciendo que es un bloqueo emocional. Mostraremos la evidencia científica de los mecanismos de la dislexia y vamos a hacer análisis de detección en el aula a través de la lectura y las manifestaciones de las que no se hablan (como que son vagos). Para mí no existen vagos, es el producto de la resignación, es lo que se conoce como la indefensión aprendida. Se tiene el convencimiento interno de que haga lo que haga, no lo va a poder lograr”.

Más información

“Entendiendo y comprendiendo la dislexia” se ofrecerá el sábado, 9 de octubre de 2021, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. a través de la plataforma Zoom. Debes registrarte antes a través de http://ow.ly/K9hK50G2CTT

Donación sugerida: $25.00