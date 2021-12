En plena temporada navideña son múltiples las actividades sociales y reuniones festivas que se presentan, además de las consabidas cenas familiares y las travesías por las tiendas para la compra de regalos. Eventos que, para algunas personas, pueden convertirse, literalmente, en un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo, para las que sufren de migrañas o jaquecas recurrentes.

Y es que, debido al ajetreo de las fiestas y las celebraciones, además de todo el estrés que esto genera, los dolores de cabeza se pueden exacerbar y afectar el diario vivir y el disfrute de las fiestas, advierte la doctora Franchesca Fiorito, neuróloga con especialidad en dolores de cabeza, del Headache Center of Puerto Rico, en San Juan, el único centro de neurología especializado en dolor de cabeza y migraña en la isla.

“Hay distintos factores que pueden exacerbar la condición. El estrés es un desencadenante para aproximadamente el 70% de las personas con migraña y eso es lo que uno ve durante esta época navideña”, indica la neuróloga, quien describe la migraña como un trastorno neurológico en que el cerebro es sensible a estímulos externos.

“La migraña es una afección neurológica en donde una persona tiene una predisposición, no solo a dolor de cabeza, sino también puede tener otros síntomas como sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, náuseas, cambios en su estado de ánimo, dolor de cuello y falta de concentración y energía”, explica.

Se trata de un problema de salud que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a una de cada cinco mujeres y a uno de cada doce hombres en el mundo. De hecho, en su atlas global sobre dolores de cabeza, la OMS identifica que casi la mitad de todos los adultos en el mundo padecen de trastornos relacionados con dolores de cabeza, como migrañas y cefaleas tensionales.

Una situación que, según advierte la organización, tiene consecuencias económicas y sociales. Especialmente, debido a que, durante los ataques, el 90 % de las personas pospone las tareas del hogar, casi tres cuartos tienen capacidad limitada para trabajar y la mitad de ellos pierde el trabajo por completo.

Detonantes navideños

Una de las recomendaciones más comunes para prevenir la migraña y, posiblemente la más fácil de controlar, es evitar algunos detonantes comunes en estos días. Entre ellos, estrés, aumento en el consumo de alcohol, exceso de comidas o alimentos picantes, embutidos, quesos añejados, exceso de cafeína, entre muchos otros.

A lo que se suma, añade la doctora Fiorito, los cambios en patrones de alimentación durante esta época, como no comer en los horarios regulares acostumbrados y en los patrones de sueño debido a, por ejemplo, el aumento de actividades sociales nocturnas. De la misma forma, la luz, el ruido y las fragancias fuertes, al igual que olores de ciertos alimentos y la música muy alta, también son factores que afectan.

“Para muchas personas es una época con mucho estrés por distintos factores. A veces la persona está más ajorada tratando de balancear su vida familiar y laboral con las actividades que van surgiendo”, explica la neuróloga, quien destaca que también puede ser una época de más ansiedad y depresión que son, a su vez, factores que exacerban la migraña.

De ahí la importancia de educarse sobre esta compleja dolencia que, muchas veces, no es totalmente comprendida por los familiares y amistades de la persona que la padece. Además de que no hay una prueba específica que determine que una persona la padece.

“La migraña es un diagnóstico clínico de acuerdo con el historial del paciente y debe cumplir unos criterios según la Clasificación Internacional de Dolores de Cabeza, que son los que guían al médico”, explica la doctora Fiorito.

No obstante, indica que si el paciente tiene alguna presentación de la migraña atípica, que no responde a ningún tratamiento y el paciente siente que no está mejorando, se debe recomendar una neuroimagen como una resonancia magnética del cerebro (MRI) para descartar algo secundario. También se verifican laboratorios de sangre, incluyendo de la tiroides, para ver el estado de salud general de los pacientes, así como las presiones sanguíneas. “Además de hacer un historial de cualquier factor desencadenante”, agrega la neuróloga.

Criterios a tener en cuenta

La International Headache Society (IHS) ha identificado 150 tipos diferentes de dolores de cabeza, por lo general, causados por tensión nerviosa, preocupaciones, falta de sueño o por resaca. Pero también tiene criterios específicos en los que las clasifica como migrañas episódicas o migrañas crónicas con o sin aura.

Por eso, dice la doctora Fiorito, también se debe tener en cuenta que la migraña varía de persona a persona (no todas la tienen igual) y tiene distintas facetas. Por ejemplo, destaca que al 30% de los pacientes les puede dar lo que se conoce como “aura”, que es como un aviso. “Son distorsiones neurológicas transitorias, las más comunes son visuales, que duran de cinco minutos a una hora y preceden el dolor”, explica. Le sigue la etapa conocida como pródromo, en la que la persona se puede sentir irritable, fatigada, sensible a la luz y cansada.

“Luego de eso llega el ataque del dolor, que se conoce como el momento ictal, que puede ser de moderado a severo. Hay ataques que son incapacitantes, pero la intensidad del dolor puede variar de persona en persona. Algunas lo describen como un dolor pulsátil en un lado de la cabeza”, describe la doctora Fiorito, pero esto también es muy variable.

Sin embargo, también hay otras manifestaciones, como sensibilidad a luz y al ruido, además de que puede tener náuseas o vómitos. Y si eso no se maneja bien, es un dolor que puede durar de cuatro a 72 horas, advierte la neuróloga. Destaca, además, que puede seguir una cuarta etapa, conocida el posdromo que es cuando ya no tienes dolor fuerte, pero todavía no te sientes en estado óptimo, tienes dificultad para concentrarte y fatiga, entre otros síntomas.

“La migraña se considera un trastorno neurológico porque involucra muchas regiones del cerebro y uno se puede sentir genuinamente enfermo e incapacitado. No es peligrosa, pero puede limitar a la persona en sus actividades cotidianas”, afirma la doctora Fiorito, tras enfatizar en la importancia de determinar el tipo de dolor de cabeza para que el tratamiento sea efectivo.

“Los factores desencadenantes varían para cada persona. Por eso es importante que cada paciente de migraña identifique cuáles son los que le afectan y evitarlos”, reitera la especialista, tras indicar que el tratamiento no farmacológico consiste en, básicamente, identificar los detonantes para poder tener más control en el día a día.

“Significa también rodearnos de seres que entiendan que en esta época navideña a veces uno no puede ir a cierta actividad o te tienes que ir más temprano. Es aprender a coger ‘breaks’ en medio de las actividades, planificar con tiempo, evitar el bullicio y las multitudes”, aconseja la especialista.

En términos del uso de medicamentos, la doctora Fiorito señala que hay nuevos tratamientos especializados aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) que son muy efectivos en el tratamiento de la migraña. De hecho, dice que en los últimos tres años han salido ocho tratamientos nuevos, además de los tradicionales que se han utilizado por muchos años.

Explica que los tratamientos se dividen entre preventivos y agudos. Y destaca que todo paciente con migraña debe tener un (tratamiento) agudo, que es el que acorta el ataque del momento para que el paciente pueda regresar a sus actividades cotidianas lo más rápido posible.

“Si aun modificando los factores desencadenantes el paciente tiene cuatro ataques de migraña moderados al mes o dos incapacitantes, se debe considerar un segundo tipo de tratamiento conocido como preventivo con el propósito de reducir a largo plazo la frecuencia, severidad, duración de los ataques y la incapacidad asociada con estos ataques”, indica la neuróloga y señala que, aunque se estima que un 40% de los pacientes debería estar en tratamientos preventivos, solo el 13% de ellos lo recibe.

La neuróloga también indica que han surgido múltiples terapias dirigidas a detener un neuropéptido relacionado con el gen de calcitonina que se ha encontrado elevado en el sistema nervioso periférico y central durante los ataques de migraña y que contribuye al proceso de transmisión de dolor y otros síntomas asociados a la migraña. Entre esas terapias, menciona los medicamentos inyectables y orales que son antagonistas de este neuropéptido o su receptor y que reducen la propagación del dolor, secundario a la actividad de este péptido.

Además, la especialista también advierte sobre los riesgos de los opioides o medicamentos como Fioricet y Tencon, que contienen el fármaco butalbital, y que no están indicados para aliviar la migraña. “Cuando estos medicamentos se sobreutilizan lo que hacen es empeorar la migraña por algo conocido como efecto rebote”.

El efecto rebote significa que el dolor de cabeza empeora o se transforma debido al uso excesivo y prolongado de analgésicos. “Por esta razón, es importante establecer un régimen terapéutico apropiado e individualizado para el paciente”, aconseja la doctora Fiorito, mientras recalca que, aunque la migraña aún no tiene cura, “hoy día hay muchos tratamientos para mejorar la calidad de vida del que lo padece”.

Clave la prevención

Identificar los factores desencadenantes y tomar medicación a tiempo o antes de que el dolor aparezca, debe ser parte del manejo de la migraña, recomienda la neuróloga Franchesca Fiorito. También se debe tener en cuenta que la migraña nunca es provocada por un solo factor. Aquí algunos de ellos son:

- Estrés y ansiedad

- Cambios en los patrones del sueño

- Ruidos fuertes o luces brillantes

- Fumar o exposición al humo

- Consumo de alcohol

- Exposición a olores y perfumes

- Cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas

- Cambios en los patrones de alimentación

- Ambiente bullicioso o con muchas personas

- Cambios en el clima, como temperaturas calientes o frías, humedad, tiempo ventoso y cambios en la presión atmosférica