El apio es un ingrediente versátil a la hora de cocinar. Puede ser usado tanto fresco como congelado. El tallo se sirve a menudo crudo o cocido en platos de verduras. Por su parte, las hojas de apio se utilizan como una hierba, similar al perejil, para dar sabor a sopas, guisos, ensaladas y otros platos.

Debido a la versatilidad del producto, el apio es un ingrediente que suele encontrarse en las cocinas. Pero, no sólo aporta sabor a diferentes platillos, el apio también ofrece beneficios a la salud de sus consumidores y ha adquirido popularidad por ser un alimento que ayuda a perder peso.

El apio es una hortaliza originaria de la zona del mar Mediterráneo. De esta verdura se aprovecha tanto el tallo como las hojas, que ya se usaban antiguamente como hierba aromática para aportar sabor y aroma a todo tipo de recetas de cocina, indica la tienda ecológica Ecoagricultor.

Con el paso del tiempo, el apio ha sido una hierba alimenticia y una planta medicinal especial. Se trata de una hortaliza que ha sido empleada para condimentar comidas y bebidas, pero a la vez se han descubierto las propiedades benéficas a la salud que aporta esta verdura.

El apio se compone principalmente por agua, potasio, sodio y vitaminas como la vitamina C, la cual fortalece el sistema inmunológico y al mismo tiempo hace que el cuerpo sea más resistente frente a nuevas enfermedades, señala la revista especializada Journal of Drug Discovery and Therapeutics.

También se integra por minerales como el azufre, hierro, zinc, magnesio, fósforo, además de otras vitaminas como la vitamina A, B1,B2, E, las cuales cumplen diversas funciones en el cuerpo.

Tradicionalmente, el apio ha sido empleado para reducir la tensión sanguínea e incrementar la excreción del ácido úrico. También, se ha utilizado para purificar la sangre; además en la época de lactancia permite el flujo de la leche materna luego del parto.

Igualmente, las hojas del apio suelen utilizarse para limpiar llagas y úlceras. Por su parte, la raíz puede utilizarse como diurético contra los cálculos y arenillas del sistema urinario y del hígado, agrega la Universidad de San Carlos Guatemala.

Para adelgazar

Ahora, el apio en su forma líquida se ofrece como una alternativa para perder peso. Al respecto, Healtline, sitio estadounidense proveedor de información médica, indica que el jugo de apio tiene varios beneficios, incluida la pérdida de peso y una mejor salud intestinal y de la piel.

Los expertos de FoodData Central señalan que beber 475 ml de jugo de apio proporciona, aproximadamente 85 calorías, por lo que se trata de una bebida baja en calorías ideal para cuando se busca bajar de peso.

Aunque, no hay investigaciones científicas que respalden esta afirmación, un estudio publicado por la revista American Journal of Epidemiology explica que reemplazar las bebidas con alto contenido calórico, como bebidas azucaradas de café o refrescos, por jugo de apio es una opción inteligente si está tratando de perder peso.

Además, beber bebidas bajas en calorías como los jugos de apio antes de las comidas puede promover la saciedad y ayudar a comer menos calorías en general, agrega el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI).

No obstante, aunque el jugo de apio es una bebida saludable y baja en calorías, debe ser combinada con ejercicio y una dieta nutritiva, si se está buscando adelgazar

¿Cómo preparar jugo de apio?

Para prepararlo, se debe licuar 1 tallo de apio con 1 vaso de agua. La mezcla debe beberse en ayunas, para que cree una sensación de saciedad antes de comer. Lo recomendado es beberlo de inmediato sin azúcares añadidos.

El sitio web Healthline menciona que el jugo de apio se puede consumir solo o agregarse a otras bebidas como batidos verdes, las cuales suelen contener una variedad de frutas y verduras que aportan otros beneficios a la salud.