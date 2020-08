Uno de los temores comunes entre los pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo en estos tiempos de COVID-19, es que los medicamentos que se utilizan para regular o modular el sistema inmune los ponga en mayor riesgo de contagio.

Es una situación que han notado los reumatólogos de la isla con sus pacientes y que forma parte de los temas que se discutirán en la primera edición virtual de ReumaExpo 2020 Internacional, evento que anualmente ofrece la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas (FER) y que ahora, debido a la pandemia, se transmitirá a través de Facebook y YouTube, el sábado 22 de agosto de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Cabe resaltar que el evento contará con diversas charlas y cápsulas informativas a cargo de profesionales de la salud invitados, tanto de Puerto Rico, como de Latinoamérica y Estados Unidos.

“Es la primera vez que hacemos un evento de este tipo completamente virtual. Y lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para orientarlos sobre ese tema y otros relacionados con las enfermedades reumática”, explica el presidente de FER, Oscar Soto Raíces

De hecho, el reumatólogo acepta que al principio de la pandemia entre los médicos también existía un poco de temor de que sus pacientes estuvieran en mayor riesgo.

Sin embargo, afirma que un registro a nivel mundial de pacientes reumáticos con COVID-19 demuestra que no les ha ido mal comparándolos con otras poblaciones.

“En esta edición digital de ReumaExpo vamos a actualizar esos números. Realmente, ha sido una grata sorpresa ver que no solamente el número de contagios es menor en nuestros pacientes, sino que tampoco ha habido mucha severidad (entre los que se han contagiado con COVID19)”, explica el reumatólogo, quien cree que una posible explicación a eso es que son pacientes acostumbrados a cuidarse y al saber que usan medicamentos que lo ponen a riesgo de infección, se protegen más.

“El uso de mascarillas, el lavado de manos y alejarse de personas enfermas no es extraño para ellos. Creo que esa ha sido la clave y lo vamos a seguir enfatizando para que se entienda que lo básico no lo podemos abandonar”, señala el doctor Soto Raíces, al tiempo que invita a que “los pacientes y la comunidad en general no pierda esta oportunidad tan valiosa de educarse y conocer más sobre cómo protegerse”.

“Este año nos estamos enfocados en cuidar a nuestros pacientes, protegiéndolos del posible contagio con el coronavirus y pidiéndoles que se queden en sus casas. Le estaremos ofreciendo todo lo relacionado a la reumatología, promoviendo la educación, el apoyo y bienestar, así como en la búsqueda de servicios y recursos”, agrega el médico.

De forma parecida se expresa la directora ejecutiva de FER, Griselle Lugo, quien destaca que durante la transmisión del evento de cuatro horas también habrá unas intervenciones en vivo de un panel de médicos contestando preguntas y dando mensajes sobre diferentes condiciones reumáticas. Entre los médicos que participarán en ese panel menciona a los doctores Soto Raíces, Ricardo Gago (presidente de la Asociación de Reumatólogos) y Daniel Hernández, el enlace médico con la población hispana de Nueva York.

“Somos una entidad sin fines de lucro que ofrece apoyo y educación a los pacientes. Con eso en mente, hemos hecho mucho a lo largo de estos 11 años (de la creación de FER), todo con el propósito de educar y empoderar a los pacientes a manejar su condición para que tengan una mejor calidad de vida”, agrega Lugo, tras señalar que una de las ventajas de esta edición es que, al ser un evento digital, cualquier persona, no importa dónde esté, puede tener acceso a toda la información y recomendaciones que se ofrezcan.

“FER mantiene una alianza con Global Healthy Living Foundation y Creaky Joints para ofrecer educación, apoyo y apoderamiento a los pacientes y así ayudarlos a que tengan una vida más saludable, activa y productiva”, agrega Lugo.

Este año, además, se ofrecerá información sobre cómo manejar la ansiedad que genera la pandemia y que se añade al estrés y temor que de por sí causa ser diagnosticado con una enfermedad crónica, como puede ser la artritis reumatoide, lupus, escleroderma u osteoartritis, entre los más de 100 padecimientos que se agrupan bajo enfermedades reumáticas y que, por lo general, afectan las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los huesos y los músculos.

“(En ReumaExpo) vamos a dar información de cómo manejar estos estresores, además de charlas sobre la importancia de la meditación, ejercicios, nutrición y segmentos de cocina donde se van a estar haciendo recetas saludables”, explica el doctor Soto Raíces, quien insiste en enfatizar la importancia del apoyo y la educación a los pacientes con enfermedades reumáticas, sobre todo en estos tiempos de coronavirus.

Destaca, además, que es una forma de ofrecer las herramientas necesarias para que cada persona aprenda a manejar su salud adecuadamente. “Son condiciones crónicas con las que hay que aprender a vivir y el paciente debe entender lo que implica, la importancia de mantener su seguimiento médico y de adherirse a su terapia para controlar su condición”, enfatiza el reumatólogo, tras advertir que muchas de estas enfermedades pueden causar la pérdida de alguna función, lo que también puede acarrear muchas otras comorbilidades y se puede complicar más el cuadro de salud de la persona.

“Queremos que los pacientes se mantengan informados sobre todo lo que puede ocurrir en sus vidas a partir del diagnóstico, cómo manejarlo y dónde buscar ayuda”, aconseja el especialista, quien destaca que las personas que se conecten por Facebook / Fundación FER o por el canal de YouTube de la Fundación, pueden someter sus preguntas y después de cada sección (es un evento de cuatro horas y hay cuatro secciones) “vamos a contestar las preguntas de las personas que se conecten”.

Algunas condiciones reumáticas comunes

Artritis reumatoide

Artritis psoriásica

Gota

Osteoartritis

Lupus

Osteoporosis

Espondilitis anquilosante

Fibromialgia

Esclerodermia

Vasculitis

Enfermedades del tejido conectivo