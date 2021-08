El aumento de personas contagiadas con COVID-19 y hospitalizadas, sobre todo, entre la población que no se ha vacunado, es motivo de preocupación en varios sectores de la sociedad. De hecho, según ha indicado la Coalición Científica de Puerto Rico, el 90% de las muertes por el virus han sido en personas no inoculadas. Lo que también coincide con la detección de variantes más contagiosas -como la delta- y un repunte a nivel global.

Una situación que ha obligado a muchos, incluyendo a los profesionales de la salud, a tomar medidas de protección que ya habían flexibilizado en el plano personal y familiar. Precisamente, con la intención de conocer de primera mano cómo los médicos del país enfrentan esta etapa dentro de su núcleo familiar, El Nuevo Día entrevistó a algunos de ellos sobre qué nuevas acciones han tomado para protegerse.

“Mi familia y yo no hemos bajado la guardia nunca, seguimos con las mismas medidas de seguridad que teníamos al principio. Yo no salgo de mi casa sin mi doble mascarilla, no hemos salido a visitar familiares ni a comer en lugares llenos de gente. Siento una responsabilidad muy grande hacia mis pacientes y hacia mi propia familia porque pienso que si yo me enfermo puedo enfermar a mucha gente. Así que me he mantenido igual y ahora con la variante (delta) más”, afirma la doctora Ivonne Z. Jiménez Velázquez, directora del Programa de Geriatría y del Departamento de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La internista y geriatra resalta que últimamente ha estado aconsejando “a todo el que se me acerca” sobre la importancia de tomar medidas de protección. Más que nada, porque ha notado que muchos a su alrededor han bajado la guardia.

“Están saliendo más, viajando más y hasta planificando cruceros. Es importante socializar, pero ahora mismo no estamos para exponernos. Yo siento que con la vacuna tengo cierta protección, pero pienso que, a largo plazo, el daño que puede hacer el coronavirus al pulmón o a otros órganos, puede ser tan significativo como el que le hace a una persona que no se ha vacunado”, explica para luego exhortar a las personas a que se vacunen y no visiten lugares muy concurridos y tampoco se quiten la mascarilla.

Cabe aclarar que las personas vacunadas que contraen la infección, en su gran mayoría, son asintomáticas o tienen síntomas más leves que los no vacunados que se contagian. Y en los casos en los que se han vacunado y han sido hospitalizados, según han indicado los médicos, generalmente se debe a que tienen condiciones de salud preexistentes que los pone en mayor riesgo.

Medidas extras

Uno de los médicos, que acepta había flexibilizado algunas medidas en su entorno familiar luego de que toda la familia se vacunó, es el oftalmólogo Ian Piovanetti. Por ejemplo, cuenta que iba a restaurantes y compartía con otras personas que ya se habían vacunado. Pero todo eso se acabó luego de la aparición de la variante delta.

“Con el repunte de casos y la llegada de la variante, ya no voy a ningún restaurante cerrado ni a actividades de grupo, aunque estén vacunados todos. Ahora todo tiene que ser al aire libre y con grupos pequeños de personas del núcleo familiar”, indica el oftalmólogo, al enfatizar que, aunque es raro el contagio entre personas vacunadas, sí es posible. Destaca, además, que en su oficina médica -como muchos de sus colegas-, están comenzando a exigir el certificado de vacunación a los pacientes.

“Si no se han vacunado, tienen que presentar una prueba negativa de PCR de las últimas 48 horas. Tenemos que protegernos porque el problema es que una vez estemos positivos, tenemos que volver a la cuarentena, además de que mientras menos personas se infecten, mejor. Y si podemos evitar contagiar a la persona que está al lado de nosotros, podremos comenzar a controlar la pandemia”, enfatiza.

De forma parecida se expresa la reumatóloga Noemí Varela Rosario, quien dice que “en cuanto todos nos vacunamos, lo primero que hicimos fue una reunión familiar porque llevábamos un año sin compartir”. De hecho, dice que los familiares que no estaban vacunados no podían llegar.

“En ese momento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían dicho que los vacunados no teníamos que usar la mascarilla. Pero algunos miembros de la familia decidieron usar la mascarilla y solamente se la quitaban para comer. Además, fue una actividad al aire libre”, recuerda la también vicepresidenta de la Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER).

La vacunación se mantiene como una de las principales medidas para atajar el aumento de contagios de COVI-19.

Sin embargo, la doctora Varela señala que con el repunte de casos ha vuelto a tomar las mismas precauciones de principios de la pandemia. De hecho, dice que en el pueblo en donde vive y tiene su consulta médica, Aguada, es ya un epicentro de casos nuevos de contagios.

“Ya no estoy saliendo, no me reúno con nadie a menos que sea de mi círculo inmediato. Estoy en un área de mucha intensidad de COVID-19 y en la oficina estamos otra vez en Telemedicina, aunque estuve presencial hasta hace una semana. Yo veía pacientes exclusivamente vacunados y si no estaban vacunados, tenían que hacerse la prueba de PCR”, agrega la reumatóloga, quien espera seguir virtual hasta que todo se vuelva a normalizar.

“Esto es un virus que se propaga y si bajamos la guardia y nuestro protocolo de seguridad, se va a propagar con más facilidad. Hay mucha gente vacunada asintomática y puedes contagiar a otra persona que no se ha vacunado. Esto se vuelve como una bola de nieve, es algo que hasta que no se controle, tenemos que cuidarnos. Todos debemos preocuparnos por todos, no solamente por mí, por eso es importante la vacunación. Esto es responsabilidad de todos, debemos tener civismo”, enfatiza la doctora Varela.

Para el doctor Luis Ortiz Espinosa se trata de una situación que, debido al aumento en los contagios, pone en riesgo a cualquier persona que no tome las medidas de protección necesarias. El dermatólogo enfatiza que en su oficina siguen con las mismas precauciones del uso de mascarillas, desinfectantes y distanciamiento entre pacientes. Pero también admite que, luego de que todos se vacunaron en su entorno familiar, hubo más flexibilidad.

“Las visitas a mi hogar, la mayoría, son de personas con las que interactuamos todo el tiempo y que uno sabe que también se están cuidando. Llevamos ya ocho o nueve meses de vacunados y no hemos tenido problemas”, agrega el dermatólogo, quien también visitaba restaurantes y participaba en actividades, aunque siempre prefería que fueran en áreas abiertas. No obstante, con el tiempo también comenzó a ir a lugares cerrados.

Pero con las nuevas noticias sobre el aumento de casos de COVID-19, dice que ha vuelto a tomar medidas más restrictivas. “Como médico y científico, tengo un poco más de conocimiento de cómo se trasmite el virus y dónde es más probable que te expongas. Pero el aumento de casos me ha alertado a tomar más medidas. Ahora me voy a poner un poco más estricto en términos personales y con un poco más de precaución porque, definitivamente, esta variante delta es más peligrosa”, advierte el doctor Ortiz Espinosa, mientras enfatiza en la importancia de las precauciones adicionales, aunque resalta que no significa encerrarnos o no socializar, “es hacerlo de la manera adecuada”.

Las medidas de seguridad siguen vigentes

Según el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, el distanciamiento y las demás medidas, como el uso de mascarilla y desinfectante de mano o toma de temperatura, se mantienen en las oficinas médicas. “Lo único que ha cambiado es que ahora se tiene que cumplir con la Orden Ejecutiva (OE) de que todo el que esté en una oficina médica tiene que estar vacunado o traer una prueba molecular negativa semanalmente. Y lo mismo tiene que ser con los que van a las oficinas médicas porque también les aplica”, indica el doctor Ramos, quien destaca que si este repunte de casos se mantiene por mucho tiempo le debe “preocupar a todo el mundo”.

“Ya ha salido el informe que establece claramente que es mucho más riesgoso no estar vacunado o parcialmente vacunado. Por eso es importante que la gente se siga vacunando porque el repunte de casos se está dando más entre los no vacunados o parcialmente vacunados. Vacunarse es la parte más importante”, enfatiza.

Mientras que el licenciado Jorge L. Matta, director ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo, señala que el aumento de casos de COVID-19 es evidente, algo que ve en el hospital. “Hemos tomado medidas, respetando la OE, y efectivo el lunes todo visitante que entre al hospital tiene que mostrar evidencia de que ha sido vacunado”, indica el ejecutivo, al tiempo que indica que la inmensa mayoría de los empleados del hospital están vacunados.

Pero en caso de que haya alguno sin vacunar, tal y como se indica en la OE, tiene que hacerse una prueba molecular todas las semanas “para nosotros garantizar que todo está en orden”.

“Hemos tomado las medidas correspondientes y pueden ser cambiadas día a día de acuerdo a cómo esté la situación. Hasta hace poco todo estaba controlado, pero ha habido un repunte que es evidente y hay que tomar todas las medidas necesarias y cambios para asegurarnos que todo esté en orden”, enfatiza Matta, mientras exhorta a la población a que se vacune.

“Las personas tienen que asumir una responsabilidad colectiva, no es solamente uno como persona, implica también responsabilidad con tu familia, amistades y vecinos. Estoy convencido que si todo el mundo se hubiese vacunado no estaríamos en este momento hablando sobre este tema. Es imperativo que la gente se vacune”, exhorta Matta.