Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) establecen que la presión arterial alta puede causar enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y la muerte.

Se estima que aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos, o un 45% de esta población, tiene hipertensión, definida como una presión sistólica mayor de 130 mm Hg o una presión diastólica mayor de 80 mm Hg, y que solo 1 de cada 4 tienen la condición bajo control. Se estima, además, que la prevalencia de hipertensión en la isla es aun mayor que la de Estados Unidos.

Si bien la hipertensión se conoce también como “el asesino silencioso” por su capacidad de provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares si no es tratada, poco se habla de esta condición como un factor de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo y demencia.

Según define el doctor Andrew E. Budson en el blog de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la cognición abarca el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la atención y otras habilidades mentales.

“Los investigadores han sabido durante muchos años que, si se tiene presión arterial alta, se tiene un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. Sin embargo, solo porque la presión arterial alta es un factor de riesgo, no necesariamente significa que bajar la presión arterial alta disminuirá el riesgo… por lo tanto, se necesitan estudios aleatorizados, doble ciegos y controlados para responder a esta pregunta”, describe el doctor Budson, aunque agrega que estudios anteriores no han provisto respuestas claras a esta disyuntiva.

Según explica en el blog, el estudio más relevante sobre este tema es el SPRINT-MIND, diseñado para medir los efectos de reducir la presión arterial alta en la demencia y el deterioro cognitivo leve.

“Este estudio se finalizó temprano porque tuvo mucho éxito en reducir el riesgo de deterioro cognitivo leve al reducir la presión arterial alta que terminó temprano. Sin embargo, el punto final de la demencia aún no había alcanzado significación estadística, probablemente debido a esta terminación temprana. Por lo tanto, aunque el estudio tuvo éxito en un sentido, finalmente concluyó que tratar la presión arterial sistólica por debajo de 120 mm Hg (en comparación con menos de 140 mm Hg) no reducía el riesgo de demencia”, detalla el doctor Budson, al señalar que, debido a que SPRINT-MIND y muchos otros estudios previos no han demostrado claramente si reducir la presión arterial alta puede reducir nuestro riesgo de deterioro cognitivo y demencia, se necesitan metanálisis para responder a esta pregunta.

Por ejemplo, investigadores de Irlanda analizaron 14 estudios en los que se agruparon unos 100,000 pacientes en conjunto en un período de más de cuatro años. Sus hallazgos fueron contundentes, ya que revelaron que los individuos mayores de edad (la edad promedio fue de 69 años) tuvieron una probabilidad ligeramente menor de desarrollar demencia o deterioro cognitivo 7.0 versus 7.5%). Aunque no es una diferencia mayor, es lo suficiente buena como para ayudar a disminuir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Entonces, ¿cómo reducir la presión arterial alta reduce nuestro riesgo de deterioro cognitivo y demencia?

El doctor Budson aclara que en la mayoría de las personas existen varias causas para la demencia. Un estudio longitudinal demostró que la coexistencia de dos o tres patologías cerebrovasculares y neurodegenerativas podía causar el deterioro cognitivo que conduce a la demencia. Un estudio estima que la fracción del riesgo de demencia atribuible a la enfermedad cerebrovascular, es decir, los accidentes cerebrovasculares, fue casi del 25% en las personas que desarrollaron una pérdida significativa de memoria al final de la vida. Mientras que el riesgo de demencia atribuible a la enfermedad de Alzheimer era considerablemente mayor, casi el 40%.

“Mi lectura de la literatura es que bajar la presión arterial reduce el riesgo de demencia porque reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Son los derrames cerebrales, y no la presión arterial alta en sí misma, los que causan el deterioro cognitivo”, enfatiza, el doctor Budson, mientras menciona que desarrollar muchos de estos pequeños accidentes cerebrovasculares (o algunos grandes) aumentará en gran medida el riesgo de demencia.

¿Qué se considera una presión arterial saludable desde la perspectiva del cerebro?

De acuerdo con el estudio SPRINT-MIND, las personas tienen menos probabilidades de desarrollar un deterioro cognitivo leve si su presión arterial sistólica es inferior a 120 mm Hg.