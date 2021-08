Tan reciente como en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, la importancia de mantener la salud mental se convirtió en un tema de dominio público. Lo que antes se trataba con mucha confidencialidad para evitar el “qué dirán” estuvo en boca de todos, cuando la gimnasta estadounidense Simone Biles, considerada una de las mejores de la historia de este deporte, decidió retirarse de las competencias finales individuales y por equipos, no por una lesión física, sino porque mentalmente no estaba preparada.

“Tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y bienestar”, dijo Biles en ese momento.

Meses antes, la tenista olímpica Naomi Osaka se retiró del Roland Garros por motivos de salud mental y, aunque participó en los Juegos Olímpicos, la japonesa no tuvo el desempeño esperado debido a que emocionalmente no se encontraba en su mejor momento.

Más allá de estos casos tan notorios que acapararon los titulares de los medios de comunicación del planeta, la realidad es que el cansancio mental es algo que experimentan muchas personas a diario. Sobre todo, se ha sentido más durante este último año y medio cuando la pandemia ha cambiado la rutina de muchos y ha añadido el miedo al contagio de una enfermedad que para muchos es mortal.

PUBLICIDAD

“Ese momento en el que sientes que ya no puedes más se puede conocer como ‘burn out’ o quemazón. Cuando tal vez ya uno lleva un tiempo aguantando estresores y se suman más estresores, tal vez llega un punto en el que nos sentimos quemados y nuestras herramientas para lidiar son menos que todas las demandas y necesidades que estamos viviendo. Es bueno que los atletas han traído ese tema y han dado ese modelaje, porque es algo que a todos nos puede pasar en todas las profesiones y estilos de vida”, asevera la psicóloga Atabey Torres-Lorenzo.

En la realidad actual, se unen lo que se vive con la pandemia, los estresores familiares, el miedo a enfermarse, la responsabilidad de la educación y el cuidado de los hijos (en caso de quienes los tienen), y son circunstancias que hacen que las personas se sientan abrumadas.

Por su parte, el psicólogo Gilvic Carmona destaca que en ese momento en el que sientes que todo cae sobre ti y que no tienes tiempo ni para respirar, es necesario hacer una pausa y buscar tiempo para despejarte y tomarte un descanso mental.

“Es importante un break mental porque, si no, caemos en un ‘breakdown’ mental. Nuestro cerebro, nuestra consciencia si no tomamos el espacio necesario, va a hacer que tengamos una serie de síntomas asociados a colapso mental. Ejemplo, falta de motivación, fatiga, cansancio psíquico, preocupación constante y sobre todo, eso nos paraliza”, explica el psicólogo.

Carmona menciona que el “mindfulness” permite utilizar la respiración como la herramienta para mantener la mente en el presente y eliminar la ansiedad que produce enfocarse en lo que puede ocurrir en el futuro o la depresión que puede surgir al ver que el tiempo pasó sin haber realizado lo que se deseaba.

PUBLICIDAD

“El ‘mindfulness’ nos permite respirar conscientemente. Dejar todo lo que estoy haciendo por unos minutos y entrar en consciencia de cómo el aire entra a los pulmones y que esos pensamientos que entran no se queden. Cuando practico la respiración consciente, no estoy distraído, porque no hago otra cosa que no sea estar atendiendo mi respiración”, añade Carmona.

La importancia del autocuidado

Ambos profesionales dedicados a la salud mental insisten en que el autocuidado es muy importante para evitar caer en esa fatiga o desgaste mental que puede terminar en un ataque de nervios u otros problemas más graves de salud física.

“Es crucial que uno separe espacios en su agenda, en su semana, para cuidarse. Puede ser dormir, comer bien, hacer ejercicio, ver televisión, jugar con los hijos. Pueden ser muchas cosas, pero hay que sacar espacios para uno tomarse ese ‘break’, descansar y conectarse con las cosas que a uno le gustan y le apasionan. Puede ser un día de vacaciones, un día de enfermedad. Algo que yo recomiendo en ocasiones que, si vas a tomarte un tiempo por enfermedad porque tienes una cita programada, te tomes el día entero. Uno no sabe cuánto se pueden tardar las citas. Si es posible, tómate el día y toma el resto para salud emocional. No necesariamente tienes que separar varios días de salud emocional, sino que se vuelva parte de tu rutina diaria”, abunda Torres-Lorenzo.

Carmona añade que lo ideal es dedicar un mínimo tres horas semanales a hacer algo creativo, explorar una experiencia nueva, algo que te haga sentir bien y sobre todo a trabajar con la gestión emocional. El experto sugiere actividades como pintar, escribir o ir a la iglesia de tu preferencia.

PUBLICIDAD

Una excusa muy común para no tomarse un espacio de relajamiento o distracción mental es la cantidad de responsabilidades a cargo. A esto, Carmona responde que existe la necesidad de pedir ayuda a familiares o amigos sin sentir culpa. Entender que cuando ayudas a otros debes sentirte cómodo cuando esas personas te ayudan a ti.

“Lo más importante de todo esto es que podamos estar conscientes de que la vida es muy corta y tenemos que buscar la manera de estar saludables para nosotros y para los demás. Si no tomamos ese tiempo, en un momento determinado nuestro cuerpo va a pasar factura con un colapso nervioso. Convencerme que tengo que vivir en bienestar. Si es difícil, tengo que buscar ayuda profesional”, concluye Carmona.

Estrategias para lograr el bienestar

Existen maneras de trabajar de manera personal para lograr el bienestar mental. El psicólogo Gilvic Carmona ofrece los siguientes consejos, enfatizando que, cuando sientas que no puedes sola o solo, busques ayuda profesional.

- Conoce tus puntos vulnerables. Por ejemplo, si sabes que tu actitud crea conflictos con otros y contigo, busca la manera de controlar tus emociones.

- Vive el día presente. No te preocupes por el mañana o por el ayer, vive lo que te está ocurriendo en el momento.

- Practica el autocuidado. “No puedes cuidar de otras personas si no te cuidas a ti mismo. Cuando viajamos, la azafata dice a los pasajeros que, si en una emergencia baja la mascarilla, primero hay que ponérsela uno para luego ayudar a otros. Si no te cuidas, no puedes ayudar a otros”, explica Carmona.

PUBLICIDAD

- Establece límites saludables. Aprende que no tienes que decir sí a todos y tampoco debes hacerlo todo tú.

- Aliméntate bien y de manera consciente. Es algo vital para mantener tu salud.

- Duerme bien. Es parte de un estilo de vida sano. Descansar adecuadamente te ayudará a estar más relajada y ejecutar mejor tus planes.

- Dentro de las circunstancias, buscar espacio preciso para dedicarlo a tu bienestar. “Muchas veces, no lo buscamos porque tenemos miedo de ser juzgados por los demás, pero la salud debe ir por encima de todo”.

Actividades que pueden ayudar

Aunque a veces sueñas con unas vacaciones en las que puedas desconectarte del mundo por varios días o semanas, los psicólogos Atabey Torres-Lorenzo y Gilvic Carmona sugieren las siguientes actividades.

1. Levántate unos minutos más temprano y tómate una taza de café o té en silencio y sin hacer otra cosa que no sea despejar tu mente u organizar tu día, si eso va a lograr que pases menos estrés.

2. Realiza caminatas en las que estés en contacto con la naturaleza y mantente consciente de todo lo que te rodea y hasta de la manera en la que tu cuerpo se mueve al caminar.

3. No tomes tu periodo de almuerzo frente a la computadora terminando algún trabajo, mejor realiza una actividad que ayude a que tu mente se despeje.

4. Saca unos minutos del día para practicar “mindfulness” o ejercicios de respiración consciente

5. Dedícale unos minutos al día a un baño a puertas cerradas en el que nadie te moleste.