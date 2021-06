Con el inicio de los eventos multitudinarios en Puerto Rico, como los conciertos pautados desde hoy y por los próximos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la comunidad científica reitera el llamado a no exponerse a un posible contagio con COVID-19 si así pueden evitarlo y seguir las recomendaciones de salud, ante las variantes que todavía presentan un riesgo, pese a los avances en el proceso de vacunación y la baja en casos de la enfermedad.

La doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga y exepidemióloga del Estado, reiteró hoy en entrevista con El Nuevo Día que la pandemia no ha terminado. Su recomendación para las personas es que todavía no asistan a eventos multitudinarios, puesto que aún hay riesgo de infección con el COVID-19 y sus variantes aún con la vacunación completa. El riesgo, indicó, va en aumento si la persona no está completamente inoculada o si no cuenta con ninguna dosis contra el coronavirus.

“Basado en lo que hay disponible de información actualmente, es riesgoso para aquellas personas que tengan una sola dosis o que no estén vacunadas el asistir a eventos así multitudinarios porque la información que hay disponible señala que la variante Delta, que es la variante que más rápido se está regando en territorio americano y que ya es la variante principal en Inglaterra, ha demostrado que una sola dosis de la vacuna solamente protege un 33 por ciento. Eso quiere decir que hay casi un 70 por ciento de susceptibilidad a quedar infectado con una variante que ha demostrado que es más severa”, explicó Rodríguez.

Asimismo, destacó que la poca información que se conoce hasta la fecha sobre Delta, apunta a que la persona que se infecta con la cepa tiene el doble de posibilidad de quedar hospitalizado con una enfermedad severa, en contraste con la cepa original del COVID-19.

“Aun los vacunados que no estén completamente vacunados están a riesgo, los no vacunados están completamente a riesgo y aún las personas que tienen dos dosis, esta solamente protege un 80 por ciento (contra la variante Delta), no un 95 como protege contra la (cepa) original”, dijo.

Su recomendación coincide con la de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Según las guías para eventos, actualizadas hasta mayo, la entidad considera que asistir a actividades multitudinarias aún conlleva muchos riesgos.

Para las personas que decidan acudir a este tipo de eventos, la infectóloga recomendó:

- Protegerse con mascarilla o doble mascarilla

- Mantener el distanciamiento de al menos seis pies.

- Lavarse las manos o usar desinfectante de manos luego de entrar en contacto con superficies que puedan haber sido tocadas por muchas personas

- No llevarse las manos a la cara.

“No hemos acabado, la pandemia no se ha ido y tiene cara de que los últimos aleteos que va a dar van a ser fuertes. Así que si queremos evitar que los números se disparen, si queremos evitar perder vidas, hay que seguirse protegiendo y ver cómo se comporta esto que está ocurriendo porque la información que tenemos es limitada”, añadió la experta.

Resaltó que estas recomendaciones son especialmente importantes para las personas con condiciones que las predisponen a complicaciones médicos o aquellas inmunosuprimidas.

La variante Delta representa, al momento, el 14 por ciento de las infecciones en Estados Unidos pero se espera que en dos semanas sea la principal, señaló Rodríguez. “Así de rápido se está transmitiendo esta variante”, sostuvo.

Por su parte, los CDC instan a evaluar los siguientes factores antes de exponerse o de planificar la celebración de algún evento:

- Cantidad de casos de COVID-19 en su comunidad

- Tipos de exposición relacionadas a la asistencia al evento, como aeropuertos, aviones, estaciones de autobuses, autobuses, estaciones de trenes, trenes, transporte público, estaciones de servicio y paradas de descanso.

- Configuración del evento: los eventos en interiores, especialmente en lugares con poca ventilación, presentan más riesgo que los eventos al aire libre.

- Duración del evento: los eventos que duran más presentan más riesgo que los eventos más cortos. Estar a 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante un total de 15 minutos o más (durante un período de 24 horas) aumenta en gran medida el riesgo de infectarse y requiere cuarentena.

- Aglomeración de personas en el evento: los eventos con más personas aumentan la probabilidad de estar expuesto. La distancia física en los eventos puede reducir el riesgo de transmisión, por ejemplo, bloqueando los asientos o modificando la distribución de las salas.

- Comportamiento de los asistentes durante un evento: los eventos en los que las personas adoptan comportamientos como interactuar con otras personas ajenas a su hogar, cantar, gritar, no mantener el distanciamiento físico o no usar máscaras de manera constante y correcta pueden aumentar el riesgo.